Ученый в кабинете президента

Сразу после инаугурации, в президентском кабинете Капитолия президент Байден подписал ряд указов, один из которых возвращает США в Парижское соглашение, что означает возвращение в клуб государств, уважающих науку. Кроме того, 15 января он предложил ученого генетика Эрика Лендера (Eric S. Lander) на пост директора Управления по политике в области науки и технологий и советника президента по науке (Director of Office of Science and Technology Policy (OSTP) and Presidential Science Advisor). Особенно важно то, что он решил придать этому посту статус министерского, то есть ввел советника по науке в состав кабинета.

Итак, едва приняв присягу и вступив в должность, президент США Джозеф Байден прямо в Капитолии подписал указ о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату! Это означает возвращение в клуб цивилизованных стран, уважающих науку.

Кроме того, он ещё 15 января предложил ученого генетика Эрика Лендера (Eric S. Lander) на пост директора Управления по политике в области науки и технологий и советника президента по науке (Director of Office of Science and Technology Policy (OSTP) and Presidential Science Advisor). Особенно важно то, что он решил придать этому посту статус министерского, то есть ввел советника по науке в состав кабинета!

Понятие «кабинетный ученый» заиграло новыми красками! Что говорит об уважительном отношении Байдена к науке. К тому же Лендер станет первым действующим ученым на этом посту, он известен как руководитель проекта «Геном человека», который занимается секвенированием ДНК, а также является директором-основателем исследовательского Института Броуда (Гарвард и Массачусетский технологический институт). Лендер хорошо известен Байдену, поскольку при Бараке Обаме в течение восьми лет был сопредседателем Совета советников президента по науке и технике, работая в тесном контакте с профессором Гарвардского университета Джоном Холдреном, который занимал пост советника по науке с 2009 по 2017 год.

Мы помним маршалов Наполеона, екатерининских орлов и кабинет Джона Кеннеди, где ученые соседствовали с поэтами, — главное достоинство любого руководителя — это умение подбирать людей, команду, кадры. Помним и стыд за интеллектуальный уровень кабинета Трампа. К счастью, после четырех лет полного небрежения наука возвращается в кабинет президента!

Приглашение Лендера стало ожидаемым решением. Борьба с пандемией COVID-19 и восстановление страны после нее лежит в основе первоначальной стратегии Байдена, и специалист в области наук о жизни может иметь решающее значение для принятия обоснованных решений в этой области. Байден также интересовался у Лендера, чему пандемия может научить США в более широких вопросах общественного здравоохранения, спрашивал о потенциале научных открытий для решения проблемы изменения климата и достижения Америкой преимущества над такими конкурентами, как Китай.

Это назначение станет резким контрастом антинаучной политике администрации Трампа. Она не только не поддерживала науку, но и всячески пыталась урезать ассигнования на нее, не говоря уже об ослаблении требований в области экологических норм, о выходе из Парижского соглашения по климату, о попытках поддержать угольную индустрию и о пренебрежении научными данными. Да о чем еще говорить, если Трамп полтора года не назначал директора OSTP и не испытывал нужды в советнике по науке!

Лишь весной 2018 года Билл Гейтс подсказал ему эту идею: «Я говорю: «Может стоит назначить советника по науке?» В ответ Трамп поинтересовался, не хочу ли я им стать. Я пояснил, что это будет не лучшим использованием моего времени», — отказался Гейтс, прекрасно понимая, с кем имеет дело.

К тому времени уже множество людей покинуло администрацию, и привлечь в этот хаос приличного профессионала, обладателя известного в науке имени было непростой задачей. Да Трамп и не особенно спешил с этим, и лишь потому, что Калифорния тогда горела как никогда и нужен был какой-то громоотвод, он назначил в августе 2018 года советником по науке Кельвина Дрогемейера, профессора метеорологии из Университета Оклахомы, специалиста по экстремальной погоде, численному прогнозированию и интерпретации данных.

«…И упразднил науки…»

Да, Трамп известен своей нелюбовью к науке. За доказательствами ходить недалеко, стоит просто взглянуть на его требования к бюджетам в этой области. Так, в 2018 году он настаивал на сокращении ассигнований на Advanced Research Projects Agency-Energy сразу на 93%! ARPA-E — это правительственное агентство по продвижению и финансированию исследований и разработок передовых энергетических технологий. Создано по образцу известного DARPA, Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов. По счастью, после вмешательства Конгресса ассигнования были не урезаны, а увеличены на 15%. Но в следующем году Трамп добивался уже их полного прекращения!

На 70% он требовал срезать расходы на Управление энергоэффективности и возобновляемой энергии (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy), которую этот сторонник угля особенно не любит. Благодаря вмешательству Конгресса ассигнования были увеличены на 11%, но через год Трамп и здесь потребовал срезать финансирование на 70%.

А ведь в передовых странах благодаря последовательной политике правительств и, в частности, тому же Парижскому соглашению происходит быстрое изменение структуры энергетики. Так, в Германии, ведущей экономике Европы, доля электроэнергии из возобновляемых источников уже превысила вклад традиционных источников. Через год она намерена полностью отказаться от АЭС! При этом стоимость киловатт-часа в ней вдвое ниже, чем в дымящей угольной Польше.

Все годы своего правления Трамп пытался резать практически все статьи ассигнований, включая космическое агентство NASA и Управление науки, а ведь оно является главным федеральным агентством по финансированию и поддержке фундаментальных научных исследований в области энергетики и физических наук. В его бюджете на 2021 году Трамп настаивал на значительных сокращениях расходов на исследования в области термоядерного синтеза, в области биологии и окружающей среды, физики высоких энергий и ядерной физики. Всё это отражено на диаграммах в отчетах Американского института физики.

Но если Конгресс отстоял ассигнования на указанные цели, то критически важные сейчас CDC, Центры по контролю и профилактике заболеваний США (федеральное агентство министерства здравоохранения США), пострадали от его действий, их бюджет из года в год сокращался. Как оказалось, крайне несвоевременно. Мало того, в 2018 году в Совете национальной безопасности был упразднен комитет по борьбе с эпидемиями. Потому-то Америка и лидирует по инфицированности коронавирусом и по смертности от ковид. Дорого нынче экономить на науке!

Конечно, нет гарантий, что будущие администрации будут поддерживать статус советника президента по науке на столь высоком уровне. И всё же назначение Лендера является историческим и поможет стимулировать аналогичный выбор в будущем. Во всяком случае, оно ясно дает понять, что наука будет влиять на многие решения, по крайней мере, в течение следующих четырех лет. Хотя и дальние перспективы неплохи. Дело в том, что в этот раз у нас победили не мифические левые, которыми так любила пугать примитивная трамповская пропаганда, а новые! За которыми будущее.

Новая экономика и молодая Америка голосовали за Байдена

Летом 2020 года редакция CNN Business провела наглядный эксперимент, составив портфели акций Трампа и Байдена. В первом углеводороды, военная промышленность и лидеры Уолл-стрит (Morgan Stanley, Bank of America). Во втором Tesla, производители чипов, возобновляемая энергетика, медицинское страхование и немецкий инвестфонд (Байден обещал улучшить отношения с ЕС). В итоге фондовый рынок проголосовал за байденомику еще в октябре: портфель Байдена подорожал на 53,3%, а портфель Трампа подешевел на 1,9%.

Выборы подтвердили этот прогноз рынка, и Байден победил в десяти крупнейших городах США с высокотехнологичными бизнесами: робототехника, генетика, тонкая химия, IT-отрасли. За него голосовали 50 из 50 избирательных округов с высшей долей лиц с высшим образованием. Из топ-10 инновационных штатов Америки (согласно US Innovation Index, который составляют Bloomberg и MIT), за Трампа (с небольшим перевесом) был лишь Техас – за счет округов сельскохозяйственных, а также с нефтяными и газовыми скважинами. В целом за Байдена округа, дающие 70% ВВП США!

Кроме того, за него отдали голоса 61% молодежи в возрасте от 18 до 29 лет – и лишь 36% за Трампа. За старину Джо также самый продуктивный возраст от 30 до 44 лет (54% к 43%). Эти поколения лучше ориентируются в современном мире, больше ценят науку и меньше подвержены влиянию пропаганды. И за ними будущее страны. Лидерство Америки в мире опирается не только на мощный флот и сильную армию, не только на ключевое значение доллара, но и на систему отличных университетов, на интеллектуальный потенциал и высокие технологии. Об этом свидетельствует и тот факт, что из Топ-10 американских миллиардеров, согласно Bloomberg Billionaires Index, восемь сделали состояние на них.

Между прочим, в августе 2020 года стоимость IT-компаний США превысила капитализацию всего фондового рынка Евросоюза. А по состоянию на конец года в десятке самых дорогих компаний мира шесть американских, и все они относятся к IT: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Гугл), Tesla и Facebook.

Юрий Кирпичёв