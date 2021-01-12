Тучи на горизонте

Уважаемая редакция!

По прошествии Нового года и в преддверии Старого Нового года так хочется верить в новогодние чудеса, в то, что весной всё пойдет на лад и мы вернемся к нормальной жизни. Но, скажу вам честно, начинается этот год довольно пугающе. Вспомните, как начинался прошлый год. В середине января случилась скоропостижная смена правительства и все начали гадать, что за этим последует. Примерно в это же время все узнали, что в какой-то китайской Ухани появился новый вирус, похожий на SARS. Но все наши ответственные товарищи, как один, уверяли, что России эта напасть не угрожает. Звучало все это не слишком пугающе: и правительство у нас вполне себе техническое, и с SARS человечество справилось без особых потерь. Кто тогда мог предложить, что мы встретим 2021 год с обновленной Конституцией и на фоне пандемии ковида?

В этом году начало выглядит гораздо более пугающим. Судите сами, не успели еще закончиться наши каникулы, а в США случилось восстание масс против попытки либералов украсть у Дональда Трампа победу на президентских выборах: 6 января американские трудящиеся пошли на штурм твердыни американского империализма — Капитолия, где в это время законодатели готовились утвердить победу ставленника либералов Джо Байдена. Хотя трудящимся и удалось ворваться внутрь здания, впоследствии вооруженным карателям удалось вытеснить их оттуда.

Либеральные СМИ, конечно, постарались изобразить сторонников Трампа чуть ли не чертями с рогами, но правда в том, что это трудовой народ, выступающий в защиту традиционных ценностей, против стремления либералов превратить американцев в однородную зомбированную массу без пола, расы и национальности. Увы, но теперь, когда в руках демократов и палата представителей, и сенат, а во главе государства скоро окажется старый маразматик Байден — марионетка в руках оголтелых либералов, США и прочие страны ждут мрачные времена. У меня нет никаких сомнений, что застарелая вражда демократов по отношению к России выльется в набор жестких санкций — очередную безнадежную попытку поставить нашу страну на колени. Понятное дело, сильная и приверженная традиционным ценностям страна, идущая своей собственной дорогой — кость в горле для тех, кто хочет весь мир перестроить на новый либеральный лад.

И это еще полбеды: в экономике и на рынках творится черт знает что. Прошедший год, как мы знаем, был тяжелым, экономика большинства стран в той или иной степени пострадала. Несмотря на начало вакцинации в некоторых странах, заболеваемость растет: даже по официальным данным, число заразившихся ковидом в мире приближается к ста миллионам, а число умерших от него — к двум миллионам. При этом рыночные индексы — и в США, и в России — штурмуют космические высоты. Илон Маск со своей убыточной «Теслой» стал богатейшим человеком в мире. Это похоже на потерю адекватности, на пир во время чумы, чреватый мучительным похмельем.

В общем, начало года не сулит нам ничего хорошего. В науке в том числе: наша научная пятая колонна, вероятно, обрадовавшись победе Байдена, с удвоенной силой начала критиковать действия нашего любимого правительства. Слияние научных фондов — плохо, караул, будут загублены массовые конкурсы РФФИ! Особую же злость наших доморощенных либералов вызвало предложение Михаила Валентиновича Ковальчука по реорганизации нашей науки по немецкому образцу — группированию научных организаций в несколько научных обществ, отличающихся поставленными перед ними задачами. Наши ведь либералы горазды кивать на Запад, когда это им выгодно, но когда на западный опыт указывает русский Леонардо, меняющий научные парадигмы, то это для них прямой сигнал — фас! Мол, Ковальчук только языком трепать хорош, а как дойдет до дела, то результаты более чем скромны, дробление нашей науки на части в условиях хронического недофинансирования приведет к превращению России в третьесортную державу. Хорошо еще, что господа из так называемого Клуба «1 июля», готовя свои письма, не знали про то, что правительство собирается утвердить программу фундаментальных исследований на ­2021–2030 годы, предусматривающую рост финансирования этой программы за 10 лет всего на 30%. Сколько было бы воплей насчет недофинансирования! На деле же правительство всего лишь хочет заставить нашу науку работать более эффективно, экономя бюджетные ресурсы для более важных сфер государственной деятельности.

В общем, коллеги, начало года не сулит нам ничего хорошего, к лучшему что-то меняться начнет только тогда, когда Владимир Владимирович будет вакцинирован и выйдет из бункера.

Ваш Иван Экономов

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