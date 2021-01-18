Защищено: Плагиат не довел ростовских медиков до добра

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- 23.11.2020 Хлебобулочный комбинат как фармацевтическая компания Профессор РГГУ Валерий Минаев умудрился испортить репутацию РГГУ в сфере экономических наук так, что отмыть ее не удается до сих пор. В возглавляемом им диссовете Д 212.198.01 было защищено 93 диссертации с плагиатом. Эти факты озвучивались на совместной конференции РГГУ и "Диссернета" в присутствии ректора РГГУ Александра Безбородова и других руководителей университета и не были ими оспорены. Последней судорогой диссеродельной фабрики Валерия Минаева были решения 4 апреля 2014 года.