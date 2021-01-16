Письмо Отделения физических наук РАН А.М.Сергееву, выражающее отношение к недавней инициативе М.В.Ковальчука

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК

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30.12.2020 № 11200-2115/165

Президенту РАН академику РАН А.М.Сергееву

Глубокоуважаемый Александр Михайлович,

Отделение физических наук РАН (далее – ОФН РАН) считает необходимым выразить свою позицию по предложениям новых глобальных реформ в российской науке, сформулированным в письме президента НИЦ «Курчатовский институт» М.В. Ковальчука председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину.

В ОФН РАН поступило большое количество откликов от членов ОФН РАН, и ни один из них не содержит какой-либо поддержки предложенным преобразованиям, более того, все письма содержат резкую критику данной инициативы. ОФН РАН считает неприемлемой попытку осуществления кардинальной реформы научной сферы без всякого обсуждения с научной общественностью.

Сформулированная членами ОФН РАН позиция сводится к следующему:

Предлагаемая «реформа» нанесет сильнейший удар по российской науке. Россия – не Германия во многих аспектах. В Германии нет таких регионов, как, например, Европейский Север, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ. Предлагаемая конструкция уничтожит науку в таких регионах. Опыт НИЦ Курчатовский институт показывает, что в российских реалиях чрезмерная концентрация управления в научной сфере приводит к отрицательным последствиям. В частности, передача ПИЯФ из Российской академии наук в НИЦ КИ не привела к ожидаемому созданию в сравнительно короткие сроки экспериментального комплекса международного класса на базе реактора ПИК; более того, в свете кадровых решений в Гатчине имеются сильные сомнения в том, что этот комплекс вообще когда-нибудь встанет в один ряд с мировыми аналогами. Передача ИТЭФ из Росатома в НИЦ КИ привела к тому, что значительная часть наиболее активных ученых ушла из этого некогда выдающегося института.

Существующая структура отделений РАН сегодня уже является действующей платформой эффективного взаимодействия научных организаций, университетов, производственных предприятий, обеспечивая тематическую экспертизу исследований и технологических разработок, содействуя интеграционным процессам и укреплению кадрового потенциала.

Так, группа организаций (включая Федеральные ядерные центры ГК Росатом), создающих и эксплуатирующих уникальные научные установки, имеющих на своем балансе сложнейшую и дорогостоящую исследовательско-технологическую инфраструктуру и составляющих стратегическое ядро научно-технологического комплекса страны, сегодня активно взаимодействует на площадке ОФН РАН. Дальнейшее совершенствование действующих в РФ и в РАН механизмов возможно в существующих, сложившихся рамках.

Следует также учитывать, что любая реформа, даже самая обоснованная, приводит к задержкам и пробуксовкам по крайней мере на период реформирования. Сейчас было бы гораздо более целесообразным проведение анализа предыдущей реформы и доведение до руководства страны результатов этого анализа.

ОФН РАН безоговорочно разделяет позиции, высказанные в заявлении, сделанном Вами на пресс-конференции 24 декабря 2020 г., и в письме Министра науки и высшего образования В.Н.Фалькова на имя вице-премьера Д.Н.Чернышенко (22.12.2020 №МН-8/ВФ-3266).

Академик-секретарь ОФН РАН

Академик РАН И.А.Щербаков