ТрВ № 1 (320) за 2020 г.: Знание в цепях?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 320 от 12 января 2021 года в PDF

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Анонс номера

Арабские опутенки на соколах из России

Орнитологи рассказывают об угрозе генофондам балобана, кречета и сапсана — стр. 2–3, 7

У истоков РФФИ

Постъюбилейное интервью с Борисом Салтыковым, первым министром науки РФ, и поздравления его коллег — стр. 4–5

Памяти Исаака Халатникова

Владимир Лебедев о судьбе одного из ключевых участников Атомного проекта — стр. 5

Объединители против дробильщиков

Никита Вихрев о ДНК-баркодинге и классических методах биологической систематики — стр. 6–7

Новые экзопланеты, самый мощный квазар, быстрые радиовсплески…

Традиционный обзор итогов года в астрофизике от Сергея Попова — стр. 8–9

Состязание Боэция и Пифагора

Валерий Гриценко размышляет о будущем математического образования после локдауна 2020 года — стр. 10–11

Искусство изучения вулканов

Очерк Александра Сергеева о Генрихе Штейнберге — стр. 12

Человек из мира Джека Лондона

Лев Боркин отдает дань памяти зоологу Александру Андрееву — стр. 13

«Он взял богов Хатти и перенес их в город Тархунтассу…»

Мария Молина повествует о расколе империи хеттов и поисках древней столицы в наше время — стр. 12–13