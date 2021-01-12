ТрВ № 1 (320) за 2020 г.: Знание в цепях?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 320 от 12 января 2021 года в PDF
Анонс номера
Арабские опутенки на соколах из России
Орнитологи рассказывают об угрозе генофондам балобана, кречета и сапсана — стр. 2–3, 7
У истоков РФФИ
Постъюбилейное интервью с Борисом Салтыковым, первым министром науки РФ, и поздравления его коллег — стр. 4–5
Памяти Исаака Халатникова
Владимир Лебедев о судьбе одного из ключевых участников Атомного проекта — стр. 5
Объединители против дробильщиков
Никита Вихрев о ДНК-баркодинге и классических методах биологической систематики — стр. 6–7
Новые экзопланеты, самый мощный квазар, быстрые радиовсплески…
Традиционный обзор итогов года в астрофизике от Сергея Попова — стр. 8–9
Состязание Боэция и Пифагора
Валерий Гриценко размышляет о будущем математического образования после локдауна 2020 года — стр. 10–11
Искусство изучения вулканов
Очерк Александра Сергеева о Генрихе Штейнберге — стр. 12
Человек из мира Джека Лондона
Лев Боркин отдает дань памяти зоологу Александру Андрееву — стр. 13
«Он взял богов Хатти и перенес их в город Тархунтассу…»
Мария Молина повествует о расколе империи хеттов и поисках древней столицы в наше время — стр. 12–13