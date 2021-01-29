Открытое письмо детей и внуков участников советского Атомного проекта в связи с планируемой установкой фигуры Берии на ВДНХ

29.01.2021 / 362 просм., 362 — сегодня /  Один комментарий

Несколько дней назад нам стало известно, что «Росатом» принял решение установить на ВДНХ скульптурную композицию, посвященную истории Атомного проекта, где рядом со скульптурными портретами научных руководителей проекта И.В. Курчатова, Ю.Б. Харитона, К.И. Щелкина и некоторых других будет размещена фигура Л.П. Берии.

Мы, дети и внуки ученых, принимавших участие в советском Атомном проекте, выражаем категорический протест против этой идеи.

Л. Берия — одна из самых зловещих фигур в истории нашей страны. Он играл центральную роль в руководстве сталинской машиной массовых репрессий, бессудно уничтожившей в 1930–1950 гг. миллионы наших сограждан. Помимо ужасающих человеческих последствий, репрессии нанесли тяжелый и во многих случаях непоправимый урон развитию отечественной науки.

Имя Берии давно и заслуженно стало символом беззакония, ничем не ограниченной жестокости и нравственного разложения.

Недопустимо использовать историю Атомного проекта для того, чтобы поставив Берию в один ряд с выдающимися учеными и достойными людьми — научными руководителями советского Атомного проекта, обелить его личность и придать ей респектабельный статус.

Кроме того, такая скульптурная композиция де-факто реабилитирует Л.П. Берию, несмотря на то, что решением Верховного суда РФ от 29 мая 2000 года Л.П. Берии и его ближайшим соратникам было отказано в реабилитации на основании того, что они «создали преступный механизм массовых репрессий».

Мы требуем отменить решение об установке фигуры Л.П. Берии на ВДНХ.

  • А.Ю. Семенов, внук академиков Ю.Б. Харитона и Н.Н. Семенова
  • М.Ю. Семенова, внучка академиков Ю.Б. Харитона и Н.Н. Семенова
  • А.К. Щелкина, дочь члена-корреспондента АН СССР К.И. Щелкина
  • Д.В. Щелкин, внук члена-корреспондента АН СССР К.И. Щелкина
  • К.А. Фомина, внучка члена-корреспондента АН СССР К.И. Щелкина
  • Т.А. Алиханов, сын академика А.И. Алиханова
  • Е.А. Алиханова, дочь академика А.И. Алиханова
  • М.Т. Алиханова, внучка академика А.И. Алиханова
  • Б.Л. Альтшулер, сын профессора Л.В. Альтшулера
  • С.Н. Андреев, внук академика Я.Б. Зельдовича
  • А.Я. Варковицкая, дочь академика Я.Б. Зельдовича
  • А.В. Гольданский, внук академика Н.Н. Семенова
  • А.Б. Дьячков, внук доктора технических наук П.А. Деленса
  • Т.А. Займовская, дочь члена-корреспондента АН СССР А.С. Займовского
  • О.Я. Зельдович, дочь академика Я.Б. Зельдовича
  • Л.И. Кикоин, дочь академика И.К. Кикоина
  • М.А. Овчинников, внук академика Я.Б. Зельдовича
  • С.В. Романов, внук академика И.К. Кикоина
  • А.В. Романова, внучка академика И.К. Кикоина
  • А.И. Семенов, пасынок академика А.Д. Сахарова
  • Л.Н. Семенова, дочь академика Н.Н. Семенова
  • И.Б. Сорокина, внучка доктора технических наук П.А. Деленса
  • М.Е. Тамм, внучка академика И.Е. Тамма
  • Н.Е. Тамм, внук академика И.Е. Тамма
  • М.В. Тамм, правнук академика И.Е. Тамма
  • Т.И. Янкелевич, падчерица академика А.Д. Сахарова

Письмо отправлено в администрацию президента РФ и государственную корпорацию «Росатом».

https://novayagazeta.ru/articles/2021/01/28/88936-simvol-bezzakoniya-zhestokosti-i-nravstvennogo-razlozheniya

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рабочий
рабочий
1 час назад

Памятник бандину, которого свои же признали, осудили и не реабилитировали. Лучше бы написали имя того, кто был инициатором. Росатом не может принимать решение, должна быть указана фамилия.

Последняя редакция 1 час назад от рабочий
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