Олимпийский резерв

Уважаемая редакция!

Недавно я говорил со своим коллегой и в процессе разговора прямо и откровенно высказал ему свое мнение: наш вице-премьер по науке, Татьяна Алексеевна Голикова, просто великий человек. Она ведь курирует не только науку, но и здравоохранение, борется с ковидом, всё успевает. А коллега возьми да и скажи: «Ты, Ваня, совсем от жизни отстал: у нас теперь в правительстве науку курирует не Голикова, а Чернышенко». Прямо скажем, я был сбит с толку и поражен. Как же так: такой крупный специалист по политике партии и правительства, как я, упустил столь важное назначение… Стыд и позор! Тем более что в нынешнюю коронавирусную эпоху волей-неволей приходится гораздо больше времени проводить дома, так что, кажется, можно было бы быть в курсе. Но, увы, стареем, стареем…

Однако, как говорится, лучше поздно, чем никогда, в особенности, если речь не идет о Коммунарке. Признаться, когда я еду на метро на работу в мой любимый университет, надпись «Коммунарка» на прибывающем поезде отчасти вводит меня в ступор: не хочу, ну вот хоть убей, не хочу я, чтобы меня выносили из больничного здания ни ногами вперед, ни даже ногами назад.

Но, впрочем, мы отвлеклись от темы нашего разговора. Как только я узнал, что нас теперь курирует не Татьяна Алексеевна, а Дмитрий Николаевич, я сразу полез в Интернет, чтобы получить представление, что это за персона. И как только я извлек необходимую информацию, так сразу пришел в неимоверный восторг: вот человек, которого российская наука так долго ждала, о котором, можно сказать, мечтала и грезила во сне. Судите сами, с первого же взгляда ты видишь, что Дмитрий Николаевич Чернышенко, несмотря на свои 53 года, выглядит прямо лысым огурцом. Еще бы: человек спортивный, увлекающийся горными лыжами и боевыми искусствами.

Но главное, конечно, не в том, что он мужчина крупный и боевой, который сразу может в морду дать, если что не так. Главное — это его послужной список. Подумайте, что было для нашей страны самым лучшим в последнее десятилетие, кроме возвращения Крыма, конечно. Правильно, чемпионат мира по футболу и Олимпиада, ставшая прологом к тому, что Крым стал нашим!

А теперь, внимание, вопрос: кому Россия обязана успешным проведением зимних Олимпийских игр 2014 года? Понятное дело, на первом и втором месте Владимир Владимирович Путин, но кто на третьем? Дмитрий Николаевич Чернышенко! В ноябре 2005 года он возглавил кампанию за право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, став генеральным директором Заявочного комитета «Сочи-2014». С 2007 по 2014 год он являлся президентом Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи. Он вел гигантскую работу по подготовке к Олимпиаде, пробивал, прокладывал, выпиливал, чтобы наши смогли стать быстрее, выше, сильнее. И он сделал это — под мудрым руководством Владимира Владимировича, конечно, — дал нашей стране великую и победную Олимпиаду. Оставаясь, между прочим, в тени, не выпячивая своей огромной роли в публичном пространстве.

После окончания Олимпиады его заслуги были отмечены должным образом: наш любимый президент в торжественной обстановке 24 марта 2014 года вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В дальнейшем партия бросала его на самые разные направления деятельности: он был причастен к хоккею, рекламе, массмедиа. И вот не так давно руководство страны извлекло Дмитрия Николаевича из олимпийского резерва и бросило его на прорывные направления в качестве заместителя председателя правительства Российской Федерации. Именно так, ведь направлений этих превеликое множество: аттестация научных кадров; внутренний и въездной туризм; взаимоотношения государства и религиозных объединений; высшее, послевузовское и непрерывное образование; здоровый образ жизни; информационная безопасность; медиасфера; Интернет; национальная политика; цифровизация; нацпроект «Демография»; почтовая связь; спорт высших достижений и массовый спорт; телекоммуникации; технологическое развитие; инновации; управление федеральной собственностью и т. д. и т. п. В общем, налицо полная универсальность! Главное же, что занимается всем этим человек чисто конкретный, привыкший решать значимые задачи с видимым и понятным результатом. Так что теперь у меня нет никаких сомнений, что в нашей науке начнется смена парадигмы, она начнет давать конкретные результаты. И всё будет, так сказать, Citius, Altius, Fortius!

Ваш Иван Экономов

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.