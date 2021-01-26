Оборотная сторона «публикационной активности»

Один из коллег прислал мне статью из научного журнала [1] — в качестве смешного курьеза. Помимо текста и нескольких математических формул публикация содержит фотографию.

Подпись гласит: «Рис. 1. Фотография мощного тропического циклона (смерча) вблизи поверхности Земли».

Дело в том, что даже начинающий студент гидрометеорологического техникума знает, что к тропическим циклонам запечатленное на этом кадре природное явление отношения не имеет — это фотография смерча: горизонтальные размеры тропических циклонов примерно в тысячу раз больше, они обычно составляют сотни километров. Даже если под изображением мыши написать: «Слон», то ошибка (в объеме и массе объекта) будет не такой большой, как в этом случае.

Смысла обсуждать научное качество упомянутой статьи, видимо, уже нет (специалисты нашли бы в ней и много другого, для них неожиданного; например, вопреки всем учебникам, мимоходом утверждается, что в динамике тропических циклонов существенную роль играют электромагнитные силы). Но этот курьез напоминает о существовании весьма серьезных проблем с экспертизой научных публикаций.

Статьи, подобные этой, чей уровень очевиден даже для широкой аудитории, выходят нечасто, но очень слабых работ публикуется много. Серьезные специалисты чаще всего не обращают на них внимания, максимум такие материалы лишь вскользь обсуждаются в узком кругу. Поэтому общие масштабы проблемы, возможно, до сих пор не вполне осознаны.

Статья опубликована под эгидой одного из крупнейших университетов страны, журнал, который ее разместил, входит в «список ВАК», так что авторы могли бы защищать на этом материале диссертацию. Но в данном случае это не требуется, поскольку один из авторов уже доктор наук, профессор, другой — старший научный сотрудник. Статью рекомендовал к публикации другой профессор.

Является ли этот эпизод случайной ошибкой, недоразумением? Непохоже. Можно ненароком пропустить ошибку, даже странную фотографию. Но невозможно было не заметить, что статья не соответствует профилю рубрики журнала, так что рассчитывать на грамотную экспертизу с самого начала не приходилось. В профильном гидрометеорологическом журнале такой материал по «подавлению тропических циклонов», конечно, никогда бы не напечатали.

Этот инцидент заставляет задуматься, сколь далеко мы зашли в погоне за «публикационной активностью».

Качество экспертизы в периодических научных изданиях, очевидно, нуждается в серьезной ревизии. Прежде всего это относится к трудам вузов. Но, конечно, особенно важно контролировать и поддерживать уровень «списка ВАК», от которого непосредственно зависит уровень научной смены.

Лев Ингель,

докт. физ.-мат. наук,

научно-производственное объединение «Тайфун»

Гридин В. Н., Смахтин А. П. Моделирование методов активного подавления тропических циклонов на стадии их зарождения и развития // Известия Южного Федерального университета. Технические науки. Раздел II. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений и управления. 2017. № 3. С. 131–139. DOI: 10.23683/2311-3103-2017-3-131-139.

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