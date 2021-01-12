Комиссия РАН по популяризации науки выступила против законопроекта о просветительской деятельности

Комиссия РАН по популяризации науки направила критический отзыв на законопроект № 1057895-7 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“ (в части введения просветительской деятельности)». К сожалению, аргументы просветителей не были услышаны, и 23 декабря 2020 года Государственная Дума РФ приняла законопроект в первом чтении. Поправки ко второму чтению должны быть представлены к 21 января 2021 года. (См. текст документа и стадии рассмотрения1.)

Вице-президент РАН, глава Комиссии РАН по популяризации науки, академик Алексей Хохлов обратился с письмом к председателю Комитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеславу Никонову:

Глубокоуважаемый Вячеслав Алексеевич,

18 ноября 2020 г. рядом членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы РФ был внесен законопроект № 1057895-7 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“ (в части введения просветительской деятельности)».

Ознакомившись с текстом данного законопроекта, я и мои коллеги по Комиссии РАН по популяризации науки хотели бы отметить его слабую проработанность даже с концептуальной точки зрения. Действительно, предлагаемые поправки в закон об образовании относятся к деятельности, осуществляемой вне рамок образовательных программ (см. предлагаемый дополнительный п. 35 статьи 2 закона), т. е. они не относятся к деятельности, регулируемой ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Просветительская деятельность в Российской Федерации направлена отнюдь не только на школьников и студентов. Не менее важно и просвещение основной массы граждан РФ, которые уже получили исходное образование в школе или в вузе и хотели бы узнать о новых достижениях науки и высоких технологий. Приведу такой пример: сейчас в связи с пандемией COVID-19 очень важно наладить просветительскую работу, разъясняющую особенности применения различных вакцин против этой инфекции в зависимости от возраста вакцинируемого человека. Просветительской деятельности среди граждан уделялось большое внимание с 20-х годов прошлого века, и в ней участвовали ведущие ученые страны.

На наш взгляд, предлагаемый законопроект не решает ни одного вопроса, связанного с развитием просветительской и научно-популяризаторской деятельности в России, а создает лишь дополнительные преграды для осуществления этой деятельности. Поэтому мы призываем Государственную Думу РФ отклонить этот законопроект.

В настоящее время в Российской Федерации развиваются различные формы научно-просветительской деятельности, направленной на популяризацию достижений современной науки, рост научной грамотности широких слоев населения, на объяснение обществу тех позитивных изменений, которые связаны с научно-техническим прогрессом, на повышение интереса у молодежи к карьере в сфере науки и высоких технологий. Из наиболее крупных проектов этого типа отметим деятельность «Сириуса», «Кванториумов», Всероссийские фестивали науки. В Российской академии наук успешно развивается проект «Базовые школы РАН».

Предлагаемый законопроект не вводит никаких новых законодательных норм, направленных на поддержку этой очень важной для страны деятельности, он носит чисто ограничительный характер. С другой стороны, предлагаемые в законопроекте дополнения ­относительно недопущения разжигания розни, пропаганде расового и религиозного превосходства, призывов к несоблюдению Конституции РФ ничего не добавляют к уже существующим нормативным документам, в частности, к положениям закона «О противодействию экстремистской деятельности».

Тем самым законопроект является излишним, а его принятие лишь увеличит ненужную бюрократическую нагрузку на организаторов работы по популяризации науки и научному просвещению.

Предлагаемые изменения в статью 105 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» вводят норму об обязательном наличии заключения Министерства науки и высшего образования РФ при подписании университетами любых договоров о международном сотрудничестве (за исключением договоров об обучении иностранных студентов).

Нереалистичность реализации такой нормы очевидна для всех, кто сталкивался с организацией международной деятельности в современном университете. Согласовывать с Минобрнауки РФ придется, в частности, договора о зачислении на работу иностранных преподавателей, о научно-техническом сотрудничестве при реализации различных научных проектов и т. д. Это ставит под угрозу выполнение национальных проектов «Наука» и «Образование», заметная часть мероприятий которых связана с осуществлением университетами международной деятельности. Прописываемые в законопроекте ограничения приведут только к усилению бюрократической нагрузки на организаторов этих мероприятий.

Очевидно, что чрезмерное и ненужное зарегулирование в конечном счете приведет к отставанию нашей страны в критически важных областях науки и технологий.

Вице-президент РАН,

председатель комиссии РАН по популяризации науки

академик РАН А. Р. Хохлов

Напомним, что законопроект был внесен 18 ноября 2020 года в Госдуму членами Совета Федерации А. А. Климовым, Е. В. Афанасьевой, А. В. Вайнберг, Л. Н. Глебовой, О. В. Мельниченко; депутатами Государственной Думы В. И. Пискаревым, А. Г. Альшевских, Н. И. Рыжаком, А. К. Исаевым, Р. Д. Курбановым, И. В. Белых, Д. И. Савельевым, А. В. Чепой, А. Л. Шхагошевым, Н. В. Поклонской. Последняя 24 ноября свою подпись под проектом закона сняла.

«К сожалению, аргументы Комиссии РАН по популяризации науки не были услышаны, но мы будем пытаться их донести до наших законодателей при подготовке к слушаниям во втором чтении, — отметил академик РАН Алексей Хохлов в своем блоге в „Фейсбуке“. — Просветительская деятельность является путеводной звездой для многих поколений русской интеллигенции, которая вдохновлялась примером великих французских просветителей XVIII века: Вольтера, Руссо, Дидро, Монтескье и других. А у нас получается как в бессмертной комедии А. С. Грибоедова: „Я князь-Григорию и вам / Фельд­фебеля в Волтеры дам, / Он в три шеренги вас построит, / А пикните, так мигом успокоит“».

Наталия Демина

1 sozd.duma.gov.ru/bill/1057895-7

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