Светлая память академику Герасиму Элиашбергу — выдающемуся ученому и педагогу

8 января 2021 года на 91-м году жизни скончался Герасим Матвеевич Элиашберг — выдающийся российский ученый, физик-теоретик, академик Российской академии наук, лауреат отечественных и зарубежных премий. Мировую известность и признание научных достижений Герасим Матвеевич получил благодаря своим блестящим теоретическим работам в областях статистической физики, сверхпроводимости и конденсированных сред в целом.

Герасим Матвеевич родился 26 июля 1930 года в Ленинграде. В 1952 году с отличием окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В течение пяти лет после окончания университета работал на ленинградском заводе «Красный химик», а в с 1959 по 1964 год — в Физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе, где завершил свою кандидатскую диссертацию. В 1964 году переехал в Черноголовку, где с 1964 по 1965 год работал в теоретическом отделе филиала Института химической физики АН СССР, а в 1965 году был приглашен на работу главным научным сотрудником в только что организованный Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау АН СССР.

В 1960 году Герасим Матвеевич опубликовал две работы по физике сверхпроводников, в которых была построена теория сверхпроводимости без предположения о слабости взаимодействия электронов с фононами. В этих работах Г. М. Элиашберг сумел развить теорию электрон-фононного взаимодействия в сверхпроводниках при конечных температурах: это хорошо известные специалистам уравнения Элиашберга для параметра порядка сверхпроводника. В середине 1960-х ­годов Герасим Матвеевич обобщил теорию ферми-жидкости Ландау на случай конечных температур. Он объяснил, почему не был обнаружен предсказанный Ландау так называемый «нуль-звук» в гелии-3 и указал область температур и частот, когда это явление можно наблюдать. Сам эффект был обнаружен экспериментально в указанной области в 1965 году.

Большой вклад Г. М. Элиашберг привнес в физику неравновесной сверхпроводимости. Развитая им в середине 1960-х годов техника аналитического продолжения позволила построить совместно с академиком Л. П. Горьковым последовательную теорию кинетики сверхпроводников во внешних переменных полях и вывести нестационарное обобщение уравнений Гинзбурга — Ландау. В результате был установлен эффект усиления сверхпроводимости высокочастотным полем.

Г. М. Элиашбергу принадлежат важные работы по физике металлов. В 1962 году он опубликовал работу о свойствах фононного спектра металлов и связанных с этим особенностях термодинамических функций. В 1965 году построил совместно с Л. П. Горьковым теорию металлических частиц малых размеров, предвосхитив результаты мезоскопики — современной теории квантовых свойств неупорядоченных металлов.

Ярким примером международного признания выдающегося вклада работ Г. М. Элиашберга в области сверхпроводимости может послужить пленарный доклад Джона Бардина, дважды лауреата Нобелевской премии (первая — за полевой транзистор, вторая — за теорию обычных сверхпроводников), на международной конференции, посвященной коллективным явлениям в конденсированных средах. Значительная часть доклада была посвящена обсуждению работ Г. М. Элиашберга по сверхпроводимости в металлах.

Герасим Матвеевич был не только блестящим ученым, но и исключительно выдающимся педагогом. Работая по совместительству в Московском физико-техническом институте, он обучил и вырастил целую плеяду молодых и очень талантливых физиков-теоретиков, в настоящее время успешно работающих в разных областях физики конденсированных сред.

Безвременный уход Герасима Матвеевича Элиашберга — огромная, невосполнимая утрата как для отечественной, так и для мировой науки. Друзья, близкие, соратники и ученики всегда будут помнить Герасима Матвеевича: не только его научные достижения мирового масштаба, но и высочайшую интеллигентность, доброжелательность и тонкий искрометный юмор.

Владислав Тимофеев,

академик РАН

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