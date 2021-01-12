Дискуссия «Просветители под контролем». Сергей Попов, Александр Архангельский и Ольга Орлова

12.01.2021 / 711 просм., 341 — сегодня /  Комментариев нет
Слет просветителей - 2019
Слет просветителей — 2019

В ноябре 2020 года в Госдуму был представлен пакет поправок в закон об образовании. Несмотря на критику проекта со стороны известных ученых, популяризаторов, научных журналистов, включая выступления на так называемых нулевых слушаниях в Общественной палате РФ (см. видеозапись), в конце декабря документ прошел первое чтение в Думе.

Принятие поправок откроет путь ряду ограничительных мер, которые негативно скажутся на популяризаторской деятельности в нашей стране. Многие просветительские проекты, основанные в первую очередь на энтузиазме их участников, могут оказаться под угрозой исчезновения из-за появления многочисленных бюрократических требований, необходимости лицензирования, согласования содержания каждой лекции и т. п. До 21 января еще можно повлиять на ситуацию.

Астрофизик Сергей Попов запустил на Change.org петицию против поправок (https://clc.am/lOWamg). За неделю собрано около 20 тыс. подписей. Многие известные ученые, журналисты, популяризаторы, публицисты, писатели, поэты уже поставили свои подписи и рассказали о ситуации в своих блогах и социальных сетях. О петиции и поправках уже написали МЕЛ (https://mel.fm/obrazovaniye/6250938-foreign_agent_education) и Росбалт (https://www.rosbalt.ru/russia/2021/01/11/1881477.html).

Видео, в котором рассказывается о ситуации с поправками, касающимися просветительской деятельности: https://www.change.org/p/государственная-дума-рф-против-поправок-о-просветительской-деятельности-1e6d7a97-a61a-49b9-a7a7-80da49172ccf/u/28349896

Можно также написать депутатам непосредственно через электронную приемную Госдумы https://priemnaya.duma.gov.ru/ru/find_deputy/

Некоторую сопутствующую информацию можно найти здесь: https://echo.msk.ru/blog/alexey68/2771988-echo/

В культурно-просветительском центре «Архэ» 13 января 2021 года с 19:00 до 21:00 пройдет дискуссия на тему поправок. Название дискуссии — «Просветители под контролем». Просветительскую деятельность можно разделить на две большие составляющие — это гуманитарные и естественно-научные области знаний. В дискуссии примут участие представители обоих направлений:

  • доктор физико-математических наук, профессор РАН, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ, астрофизик Сергей Попов;
  • кандидат филологических наук, профессор Высшей школы экономики, литературовед и писатель Александр Архангельский;
  • ведущая — Ольга Орлова, член Комиссии по популяризации науки РАН, научный обозреватель, ведущая программы «Гамбургский счет» на Общественном Телевидении России (ОТР).

Открытая трансляция будет проводиться здесь: https://bit.ly/2WxJyvR

Подробности и регистрация: https://arhe-events.timepad.ru/event/1524140/

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