Декларация ученых и популяризаторов науки

В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе находится Законопроект № 1057895-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»». Этот документ создает правовую базу для лицензирования и иных способов регламентации любой просветительской деятельности. Налицо попытка государства взять под контроль свободу распространения знаний. У нас нет сомнений в том, что принятие Законопроекта № 1057895-7 крайне негативно скажется на развитии науки, культуры и технологий в нашей стране.
Знание – одна из базовых ценностей нашей цивилизации. Для нас – ученых, журналистов, преподавателей, представителей других профессий – приумножение и распространение знания стало делом жизни. Просветительство и популяризация науки – наш профессиональный и гражданский долг, для выполнения которого нам не требуется чье-либо разрешение. Сама постановка вопроса о лицензировании или иной регламентации просветительской деятельности со стороны государственных структур глубоко оскорбительна для нас.
Руководствуясь ст. 29 Конституции РФ, гарантирующей нам свободу слова и отсутствие цензуры, мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что в случае принятия Законопроекта № 1057895-7:
- Мы продолжим заниматься просветительской деятельностью, не признавая правомочности тех ограничительных мер, которые могут быть введены на основе этого закона.
- Мы не будем обращаться за каким-либо видом лицензии, если таковая будет введена законом или подзаконными актами.
- Мы не будем предоставлять предварительные тексты выступлений или презентаций для согласования с государственными органами.
Мы считаем глубоко порочной саму концепцию Законопроекта № 1057895-7, которая не может быть улучшена отдельными поправками. Мы требуем немедленного отзыва этого позорного законопроекта из Государственной Думы.
Декларация открыта для подписания всеми желающими, кто так или иначе связан с просветительством: кто читает популярные лекции, пишет научно-популярные статьи и книги, ведет блоги, организует просветительские мероприятия; всеми, для кого обязательства, сформулированные в декларации, имеют значение. Для подписи надо заполнить форму по следующей ссылке, где среди прочего (имя-фамилия; ученая степень, если есть; премии, если есть; по желанию — место работы) охарактеризовать свое участие в просветительстве («читаю публичные лекции, веду такой-то блог, руковожу таким-то лекторием» и т.п.). Придет ссылка для подтверждения почты, иногда она попадает в спам, куда лучше на всякий случай заглянуть… После автоматического подтверждения почты появится на этом сайте после обработки очередной порции подписей.
Те, кто не связан с просветительством, может поддержать подписавших через ту же форму с пометкой «поддерживаю» (нижний список).
Вы можете также подписать петицию астрофизика Сергея Попова против поправок о просветительской деятельности на change.org. Она открыта для подписания всеми желающими.
Почта для связи — zaiavleniye@gmail.com
Декларация ученых и популяризаторов наукиПрочитать петицию
- Анна Азизова-Полуэктова, канд. архитектуры
- Андрей Азовский, д.б.н, профессор (МГУ)
- Владислав Аксенов, к.и.н. (ИРИ РАН)
- Евгений Александров, физик, академик РАН
- Кирилл Александров, к.и.н (Свято-Филаретовский православно-христианский институт; Меморально-просветительский и историко-культурный центр «Белое Дело»)
- Антонина Александрова, д.б.н.
- Татьяна Алпатова, д.филол.н.
- Надежда Алфимова, к.г.-м.н., лектор
- Александр Антоновский, д.филос.н.
- Ирина Аржанцева, к.и.н. (Институт этнологии и антропологии РАН)
- Виктор Арсланов, доктор искусствоведения
- Мария Артур, к.т.н
- Андроник Арутюнов, к.ф-м.н.
- Владимир Архипов, д.м.н
- Дмитрий Афиногенов, д.филол.н. (ИВИ РАН)
- Анна Афонасина, к.филос.н. (НГУ)
- Елизавета Бабицкая, медицинский журналист, член Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки
- Дмитрий Багров, к.ф.-м.н. (МГУ)
- Дмитрий Баюк, к.ф.-м.н., действительный член Международной академии истории науки (AIHS)
- Виталий Бейлин, к.ф.-м.н. (НИИ физики ЮФУ)
- Дмитрий Беляев, к.и.н., доцент (РГГУ)
- Илья Бер, основатель и главный редактор фактчекингового проекта «Проверено.Медиа» (РАНХиГС)
- Анна Бирюкова, научный коммуникатор, википедистка
- Елизавета Бонч-Осмоловская, д.б.н.
- Максим Борисов, научный журналист
- Николай Борисов, д.т.н.
- Галина Бородина, переводчик научно-популярной литературы
- Александр Брестер, к.ю.н.
- Светлана Бурлак, д.филол.н., профессор РАН (Институт востоковедения РАН)
- Михаил Бурцев, к.ф.-м.н. (МФТИ)
- Александр Бутягин, к.и.н. (Государственный Эрмитаж)
- Виктор Васильев, математик, академик РАН
- Владимир Ведерников, к.и.н., зам. гл. ред. журнала «Историческая экспертиза»
- Ольга Возякова, научный сотруник (ГАИШ МГУ)
- Полина Волкова, д.б.н., организатор лектория «Курилка Гутенберга. Обнинск»
- Юлия Волохова, филолог, редактор («Лаборатория ненужных вещей» при НМУ)
- Александр Вольфкович, к.х.н.
- Наталья Гарбер, к.пед.н., лауреат премии Европейской академии наук, член Творческого союза художников России
- Михаил Гельфанд, д.б.н., член Academia Europaea, зам. гл. ред. «Троицкий вариант – наука», дважды финалист премии «За верность науке» Министерства науки и высшего образования РФ
- Оксана Герцен, популяризатор науки (Институт иммунологии и физиологии УрО РАН)
- Яков Гилинский, д.ю.н., профессор
- Михаил Глазов, физик, член-корреспондент РАН
- Анатолий Голубовский, историк, канд. искусствоведения, член ученого совета Московского еврейского музея и Центра толерантности
- Ирина Гольцева, популяризатор астрономии, волонтёр научных проектов
- Александр Горелов, к.ф.-м.н., к.филос.н.
- Дмитрий Горчаков, инженер-физик, популяризатор ядерных технологий
- Александра Горяшко, историк науки, автор научно-популярных статей и книг
- Валерия Грачёва, организатор научно-популярных событий, координатор движения популяризаторов науки «15х4»
- Дмитрий Гринфельд, к.ф.-м.н
- Александр Грищенко, к.филол.н. (Институт славяноведения РАН)
- Алексей Гусев, к.и.н. (МГУ)
- Юлия Гусева, переводчик, член Вольного исторического общества
- Алексей Денисов, к.м.н.
- Светлана Дерябина, к.б.н.
- Сергей Дмитриев, к.и.н., (Институт востоковедения РАН, ИСАА МГУ, РГГУ)
- Борис Долгин, научный редактор, продюсер просветительских проектов (Политехнический музей)
- Станислав Дробышевский, к.б.н.
- Виктор Дубровский, д.т.н.
- Александр Дубынин, организатор научно-просветительских событий, финалист премии «За верность науке» Министерства науки и высшего образования РФ
- Иван Дынников, д.ф.-м.н., профессор РАН, лауреат премии Московского математического общества
- Виктор Дятлов, д.и.н., профессор (Иркутский государственный университет)
- Алексей Екайкин, к.г.н. (Арктический и антарктический научно-исследовательский институт)
- Сергей Егоров, к.ф.-м.н., лауреат премии Ленинского комсомола в области науки и техники
- Сергей Ерофеев, исследовательский профессор (Ратгерский университет)
- Михаил Ерошкин, к.филос.н.
- Кирилл Еськов, к.б.н. (Палеонтологический института РАН)
- Владимир Захаров, физик, академик РАН
- Борис Жуков, научный журналист, финалист премии «Просветитель»
- Наталья Жукова, организатор лекций
- Андрей Журавлев, палеонтолог, д.б.н. (МГУ)
- Артур Залевский, к.б.н.
- Сергей Зенкин, д.филол.н., член Европейской академии (РГГУ)
- Дмитрий Иванов к.филол.н., гл. ред. сайта «Горький» (МГУ)
- Алексей Иванов, д.г.-м.н., профессор РАН
- Игорь Иванов, к. ф.-м.н. (ЛЯП ОИЯИ)
- Аскольд Иванчик, д.и.н., член-корреспондент РАН
- Илья Ильяшенко, PhD Electrical Engineering (Католический Университет Левена, Бельгия)
- Александр Кабанов, д.х.н., член-корреспондент РАН, член Европейской академии Национальной академии изобретателей США
- Дмитрий Казаков, физик, член-корреспондент РАН
- Ольга Калашникова, с.н.с. (Государственный биологический музей им. К.А.Тимирязева)
- Андрей Калиничев, к.ф.-м.н.
- Алексей Сергеевич Касьян, д.филол.н. (ИОН РАНХиГС)
- Павел Квартальнов, к.б.н. (МГУ)
- Виктор Кельнер, д.и.н., профессор (Европейский университет в Санкт-Петербурге)
- Дмитрий Кинзин, к.т.н., лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, издатель научно-производственного журнала «Калибровочное бюро»
- Лариса Кириллина, доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории, автор трех книг в серии ЖЗЛ
- Ирина Киселева, к.б.н.
- Леонид Клейн, участник и организатор просветительских проектов, бизнес-лектор (РАНХиГС,)
- Елена Клещенко, научный журналист, писатель, финалист премии «Просветитель», лауреат Премии РАН за лучшие работы по популяризации науки
- Юрий Ковалев, астрофизик, член-корреспондент РАН
- Алексей Колесниченко, д.б.н., зам. гл. ред. «Journal of Stress Physiology & Biochemistry»
- Виктория Колесниченко, научный журналист
- Владимир Комиссаров, интернет-портал «Россия 4D»
- Алексей Кондрашов, к.б.н.
- Александр Костинский, к.ф.-м.н.
- Владимир Котенев, к.и.н.
- Александр Кравецкий, к.филол.н. (ИРЯ РАН)
- Ольга Кряжкова, к.ю.н.
- Валерий Кувакин, д.филос.н., заслуженный профессор МГУ
- Павел Кудюкин, сопредседатель Профсоюза «Университетская солидарность», гл. ред. журнала «Демократия и социализм»
- Александр Кузнецов, д.б.н (Палеонтологический институт РАН)
- Алексей Кузнецов, почетный работник образования РФ (радио «Эхо Москвы»)
- Степан Кузнецов, к. ф.-м. н. (Математический институт им. В.А.Стеклова РАН)
- Георгий Куракин, биолог, популяризатор науки, дважды лауреат конкурса «БиоМолТекст-2019»
- Иван Курилла, д.ист.н., профессор, финалист премии «Просветитель»
- Игорь Курляндский, к.и.н. (ИРИ РАН)
- Ирина Левинская, д.и н. (СПбИИ РАН)
- Ирина Левонтина, к.филол.н., финалист премии «Просветитель»
- Эдуард Лернер, к.ф.-м.н.
- Павел Линьков, к.х.н.
- Сергей Локтев, к. ф.-м. н.
- Андрей Лучкин, к.х.н.
- Дмитрий Люсин, к.п.н.
- Ольга Мазо, к.филол.н.
- Дмитрий Макаров, д.ф.-м.н.
- Тамара Маркарова, к.филол.н., доцент
- Надежда Маркина, к.б.н., научный журналист, редактор научно-просветительского сайта «Генофонд.рф»
- Александр Марков, д.б.н., профессор РАН, лауреат премии «Просветитель», лауреат премии «За верность науке» Министерства науки и высшего образования РФ
- Кирилл Масленников, к.ф.-м.н., финалист премии «Просветитель», лауреат премии РАН за лучшие работы по популяризации науки
- Сергей Масликов, к.ф.-м.н., президент Новосибирского астрономического общества
- Аршак Макичян, координатор движения Fridays For Future России
- Алексей Медведев, к.ф.-м.н. (САО РАН)
- Олег Мельник, д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН (МГУ)
- Наталья Микеладзе, д.филол.н.
- Михаил Минц, к.и.н. (ИНИОН РАН)
- Илья Мирмов к.т.н., зам. гл. ред. «Троицкий вариант – Наука» (ИЯИ РАН)
- Елена Михеева, к.ф.-м.н. (ФИАН)
- Екатерина Мишина, к.ю.н.
- Алексей Моисеев, д.ф.-м.н. (САО РАН)
- Алексей Мосин, д.и.н., председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН (Екатеринбург)
- Игорь Москалёв, к.т.н. (ООО «Вычислительная инженерная платформа»)
- Сергей Мошкин, д.полит.н
- Сергей Мошковский, биохимик, профессор РАН, лектор центра «Архэ», автор и редактор сайта «Биомолекула»
- Леонид Незлин, д.б.н. (Институт биологии развития РАН)
- Светлана Неретина, д.филос.н. (ИФРАН)
- Павел Никифоров, директор Иркутского планетария, председатель Иркутского регионального астрономического общества
- Фёдор Николаи, д.филос.н. (НГПУ им. К.Минина)
- Тигран Оганесов, к.б.н
- Алексей Огнёв, научный журналист, редактор, переводчик
- Людмила Озерова, к.б.н., автор научно-популярных статей и книги «Зимние сады»
- Ольга Орлова, к.филол.н., научный обозреватель ОТР, лауреат премии «За верность науке» Министерства науки и высшего образования РФ
- Алексей Оскольский, д.б.н.
- Дмитрий Панченко, к.и.н., доцент (СПбГУ)
- Александр Панчин, к.б.н., лауреат премии «Просветитель» и литературной премии имени Александра Беляева
- Юрий Панчин, д.б.н. (ИППИ РАН)
- Александра Панютина, к.б.н. (ИПЭЭ РАН)
- Наталья Пахсарьян, д.филол.н.
- Андрей Петров, к.г.н. (Гринпис России)
- Ирина Пироженко, к.ф.-м.н.
- Елена Писаревская, к.х.н.
- Павел Плечов, профессор РАН
- Николай Подосокорский, к.филол.н. (НовГУ имени Ярослава Мудрого)
- Кирилл Половников, к.ф.-м.н., популяризатор науки
- Сергей Попов, астрофизик, профессор РАН
- Юрий Поутанен, астрофизик, PhD, профессор (Университета Турку)
- Ирина Прохорова, к.филол.н., лауреат Государственной премии
- Петр Прудовский, к.и.н. (РГАДА)
- Игорь Разумов, Фонд «Либеральная миссия»
- Жанна Резникова, д.б.н, профессор, популяризатор
- Андрей Родин, д.филос.н. (Институт философии РАН)
- Михаил Рожанский, к.филос.наук (Центр независимых социальных исследований, Иркутск)
- Валерий Рубаков, физик, академик РАН
- Эльвира Рубакова, к.б.н.
- Александр Рубцов, член Совета Вольного исторического общества, член Комитета гражданских инициатив (Институт философии РАН)
- Олег Рыбак, д.ф.-м.н. (ИВП РАН)
- Андрей Савичев, к.г.-м.н.
- Ольга Сварник, нейрофизиолог, к.псих.н.
- Евгений Селиванов, к.м.н.
- Иван Семёнов, научный редактор телеканала «Наука»
- Алексей Сивухин, руководитель Культурно-просветительского центра «Архэ»
- Илья Симановский, к.ф.-м.н.
- Евгения Скареднева, журналист, член Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки
- Леонид Скворов, к.т.н.
- Андрей Смоленский, к.ф.-м.н. (СПбГУ)
- Марина Собе-Панек, писатель, автор проекта «Жизнь замечательных идей» на канале Культура
- Любовь Соковикова, научный журналист, переводчик
- Михаил Соколов, к.соц.н., профессор (Европейский университет в СПб)
- Никита Соколов, к.и.н., председатель совета Вольного исторического общества
- Кирилл Соколовский, к.ф.-м.н.
- Зарианна Соломко, к.ю.н., редактор научно-просветительского сайта «Критика права»
- Владимир Спиридонов, д.псих.н. (ИОН РАНХиГС)
- Ирина Стаф, к.филол.н.
- Владимир Сурдин, к.ф.-м.н., лауреат премии «Просветитель» и литературной премии им. Александра Беляева, финалист премии «За верность науке» Министерства науки и высшего образования РФ (МГУ)
- Ирина Такала, к.и.н. (ПетрГУ, ИЯЛИ КарНЦ РАН)
- Петр Талантов, лауреат премии «Просветитель» и литературной премии им. Александра Беляева, финалист премии РАН за лучшие работы по популяризации науки
- Василий Таранов, к.б.н.
- Сергей Трутнев, правовой инспектор труда, лектор
- Анатолий Турилов, к.и.н. (Институт славяноведения РАН)
- Павел Уваров, д.и.н., член-корреспондент РАН
- Олег Угольников, к.ф.-м.н., финалист премии РАН за лучшие проекты по популяризации науки
- Елена Улыбина, д.психол.н., профессор
- Федор Успенский, филолог, член-корреспондент РАН
- Наиль Фарукшин, научный журналист (ТАСС-Наука)
- Юлия Федотова, к.ю.н.
- Борис Фенюк, к.б.н., доцент
- Александра Фрейдзон, к.х.н. (Центр фотохимии РАН)
- Александр Хохлов, популяризатор космонавтики, член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России
- Светлана Хребтова, к.х.н. (МПГУ)
- Андрей Цатурян, биомеханик, д.ф.-м.н.
- Галина Цукерман, д.психол.н.
- Татьяна Цыгвинцева, к.и.н.
- Анна Чайковская к.п.н., журналист, писатель
- Александр Черняев, д.т.н., профессор
- Александр Чертович, д.ф.-м.н. (ФИЦ ХФ РАН)
- Леонид Чубаров, д.ф.-м.н., профессор, лауреат премии Ленинского комсомола
- Артур Чубур, к.и.н., доктор honoris causa Международной Академии естественной истории (Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского)
- Татьяна Чумакова, д.филос.н., профессор
- Александр Шиенок, к.б.н. (МГУ)
- Виктор Шнирельман, д.и.н., член Academia Europaea
- Борис Штерн, д.ф.-м.н., гл. ред. «Троицкий вариант – Наука», финалист премии «Просветитель», лауреат литературной премии им. Александра Беляева
- Анна Шубкина, к.б.н.
- Мария Эренбург, к.х.н. (ИФХЭ РАН)
- Александр Эткинд, PhD, профессор Европейского университетского института во Флоренции
- Алёна Якименко, к.б.н., руководитель направления научно-популярной литературы в издательстве Corpus
- Олег Ярыгин, к.пед.н., доцент
- Илья Ясный, к.х.н.
- Сергей Ястребов, биолог, лауреат премии «Просветитель»
Декларацию ученых и популяризаторов также поддержали:
- Анна Антонова
- Кристина Апарина, магистрантка
- Игорь Артюхов, ИПРИМ РАН
- Алексей Блашенков
- Юля Боровикова, магистр
- Александр Бутягин
- Ольга Джулинская
- Дмитрий Дряблов
- Борис Левинов, литературовед
- Наталия Лихтенфельд, искусствовед
- Сергей Лопатин, учитель биологии
- Андрей Макашов
- Александр Маханьков
- Андрей Мурачев
- Светлана Нартахова
- Елена Новоселова
- Александр Овчинников
- Екатерина Петровa
- Наталья Похилько, историк древнерусской церкви
- Елена Распопова
- Анна Рослякова
- Александр Сенкевич, магистр прикладной физики и математики, генеральный директор ООО «ЗВЕЗДА»
- Илья Сиволдаев, правозащитник
- Константин Скоблик, юрист, социолог права
- Виталий Соковиков
- Илья Сусленко, политический исследователь университетов
- Константин Троицкий, врач
- Сергей Учеватов
- Александр Хоженец, магистр (Астрофизический института имени В.Г.Фесенкова)
- Валерия Чуйкова
- Mykhailo Minakov, Editor-in-chief of Kennan Focus Ukraine, of the Ideology and Politics Journal, and of Koine.Community (Kennan Institute; Institute for European Studies, Europa-Universitaet Viadrina, Frankfurt-Oder).
Поддерживаю эту декларацию.В своём блоге суммировал информацию об этом неприемлемом законопроекте: https://alien3.livejournal.com/2877687.html
Посмотрел законопроект, — там изумительное определение просветительства – это, оказывается, частная деятельность по передаче любых знаний и умений от одних россиян другим, осуществляемая вне рамок неких образовательных программ. Все бы ничего, но – «Порядок, условия и формы ведения просветительской деятельности, а также контроля за ней устанавливаются Правительством Российской Федерации.» — и это уже вдобавок к имеющемуся аппарату рецензентов и цензоров.
Да…, — если такое определение узаконят, в «просветители» попадут все – от пап и мам, пытающихся чему-то научить своих чад, до торговцев на рынках и биржах, объясняющих покупателям и инвесторам конкурентные преимущества своих товаров и ценных бумаг. Даже сами депутаты-законотворцы попадут в «просветители», если вздумают объяснять смысл своих законопроектов любознательному электорату.
Я не возьмусь объяснять причины появления «законопроекта», — не хочу казаться «просветителем», однако что-то подсказывает — пятнадцать авторов законопроекта, — все есть в Википедии, — это политики, вынужденные выполнять годовую норму по законопроектам, — никуда не денешься, депутат – это, похоже, не только права, но и повседневные обязанности.
И ещё, — абзац о просветительстве противоречит принципу максимальной геохимической деятельности, снижает жизнеспособность РФ – это, не исключено, будет полный и последний абзац её истории, если его оставят в статье федерального закона об образовании.
Браво, в истории было множество великих битв, но чтобы такой найти такую невнятную, следует пролистать миллионы страниц. В одном углу ринга не тайное, но дремучее общество бюрократов с их богомерзкими радениями над каждым штампом, в другой — просветители XXI-ого, великое войско с фонариками. Ладно законопроект бесполезный и невнятный, мы уже все насмотрелись над закручивание гаек при помощи кирки и хоругви, во славу великого ничто, за последние годы. Но разве можно до сих пор так глупо и смешно реагировать? Ваш протест выглядит, как реакция ребёнка на призыв лечь спать: «Нет, не буду! Назло родителям лягу в кровать и буду всю ночь лежать с открытыми глазами! АХАХАХ Какой же я гениальный!». Ну разве не детское поведение? Поставить ультиматум закону эмм его несоблюдением. Господа, вы же не репрезентируете всё научное сообщество, разве меньшинство может ставить подобные ультиматумы? Браво, мои овации декабристам XXI-ого века, ну на этот раз всё получиться, только диктатора не прямо на площади выбирайте. Это конечно всё романтично, позволяет поиграть в протест, но бесполезно, разве реакция на такое поведение не усугубит ситуацию? Разве стоит играть в конфликт не предлагая альтернатив? (Я понимаю, что закон безграмотный настолько-же, насколько моя моя пунктуация, но всё же.) Раз уж он появился, помогите сделать его грамотным,… Подробнее »
Уважаемый Генерал лётчик! Многие Ваши доводы повторяются в Вашем комментарии неоднократно, поэтому я разложу их «по полочкам» и ответу на каждый из них по одному разу. 1) На предложения выдвинуть альтернативу и улучшить законопроект. Законопроект, по большому счёту, улучшению не подлежит – настолько он непродуманный. Вы сами это признаёте, называя его «идиотским». В любой редакции он будет не полезен, а вреден. Это та ситуация, когда из песка конфетку не сделаешь; 2) «Господа, вы же не репрезентируете всё научное сообщество, разве меньшинство может ставить подобные ультиматумы?» Я не был бы уверен, что подписавшие декларацию люди представляют меньшинство научного сообщества. Чтобы быть в этом уверенным, надо провести отдельное голосование среди учёных – этого в истории нашей страны не проводилось; 3) Угрожать закону его несоблюдением – это жалко. Требовать соблюдения закона, который противоречит Конституции РФ – ещё более жалко. Конституция является законом прямого действия, и то, что ей противоречит, в нашей стране автоматически является недействительным. Я напомню статью 29 Конституции РФ: Статья 29 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 3. Никто не может быть принужден к выражению своих… Подробнее »
Спасибо за ответ, Георгий, я честно говоря не ожидал, что кто-то даст такой развёрнутый ответ на мой комментарий), поэтому из уважения к вам, особенно за проявленную искренность. Меня даже колит совесть, всё же хранить анонимность при таком общении неуместно и некультурно. Раз уж вы решили действовать «по полочкам», я последую вашему примеру, предоставляя ответы, на ваши комментарии: 1) Да я согласен, что в данной форме, закон действительно не подлежит исправлению. Но в чём с согласен с государством (давайте без демонизации) — это в том, что государство может маркировать, тем или иным способом, определённые части просветительского движения. Мне кажется, что такая маркировка, позволит отделить разного рода псевдоученых, фолк историков и тд, от людей, которые действительно популяризируют науку, а не искажают ее в угоду просмотрам на ютубчике и подписчиках в инстаграме. Особенно в наше время «дистанционного обучения». Да, в законопроекте, который нам представлен, государство говорит о наказании, за деятельность без эмм «маркировки», что безусловно недопустимо. 2) Я почти уверен, что большая часть научного сообщества согласится с тем, что законопроект отвратительный и его принимать не стоит. Но говорить с государственным аппаратом путём установления ультиматума о том, что вы не будете соблюдать определённый закон. Мне кажется, такой ультиматум приведет лишь к ещё большему закручиванию… Подробнее »
Извините, но мы, физики, народ прямой и грубый. Даже перед «генералами-летчиками». Вот зачем вы здесь такую длинную тухлятину запостили?
Мне показалось это отличной идеей).
Генерал лётчик, трудно устоять перед вашей просьбой-мольбой и я готов дать достойный ответ. Судя по комментарию, вы хорошо оплачиваемый эксперт в вопросах гражданской протестной деятельности, — у вас очень высокие требования к ответу, — сформулируйте их в виде технического задания, — тогда вы гарантировано получите просимое.
Вы неоднократно подчеркивали, — вам импонируют жесткие меры протестной борьбы, а борьба требует жертв — похоже, вы на них готовы. На сайте https://crowd.trv-science.ru/ продолжается сбор пожертвований в поддержку газеты «Троицкий вариант — Наука». За прошедшие две недели удалось собрать треть необходимой суммы (400 тыс. руб.). За оставшийся месяц нужно собрать еще две трети…
Подтвердите, пожалуйста вашу горячую заинтересованность проблемой сохранения просветительства в РФ. — переведите на счет ТрВН оставшиеся две трети, — это конечно мало, не дороже клока шерсти, но важен ваш смелый гражданский поступок. А я не позже календарного месяца с момента перечисления сформирую ответ в соответствии с вашим техзаданием и перешлю его вместе с ответом авторам обсуждаемого проекта. Уверен, — он их просветит и, не исключено, подвигнет продлить обсуждение легитимности соответствующего абзаца вплоть до истечения своих полномочий — и многие граждане, а уж электорат точно, — с одобрением воспримут такое явное проявление государственной мудрости.
Мне очень льстит, что вы считаете мне экспертом, а уж тем более высокооплачиваемым). Не знаю, где вы нашли в моём тексте призывы в «жестоким мерам», ведь мне в принципе претит любое насилие. Но спасибо за ссылку, я обязательно пошлю посильную мне сумму.
Я человек, старающийся не делать слишком уж громких заявлений в отношении власти. Я всего-лишь не демонизирую её, я не думаю, что государство действует только во вред народа. Так-же я не поддерживаю объективно мутные и отвратительные законопроекты, возможно в той-же степени, что и вы.
P.S. Владимир, я надеюсь вы удовлетворены моим ответом.
Да.
Вы, натурально, не понимаете мотивации авторов. Никто воевать не собирается. Ибо все понимают, что государству наплевать на эти бури в стакане воды. СОВСЕМ. Законопроект примут или нет, но все данные протесты не будут иметь для решения никакого значения. И ВСЕ ЭТО ПРЕКРАСНО ЗНАЮТ. Подобные акции делаются исключительно для самоудовлетворения. Гражданскую активность проявили и пошли закусывать. Приятно и безопасно. Далеко не первый раз. Исходя из этого и пишется подобный текст.
Да, кстати, декларацию поддерживаю!
Пойду теперь стопаря накачу с чувством выполненного гражданского долга.
[…] «Знание – одна из базовых ценностей нашей цивилизации. Для нас – ученых, журналистов, преподавателей, представителей других профессий – приумножение и распространение знания стало делом жизни. Просветительство и популяризация науки – наш профессиональный и гражданский долг, для выполнения которого нам не требуется чье-либо разрешение. Сама постановка вопроса о лицензировании или иной регламентации просветительской деятельности со стороны государственных структур глубоко оскорбительна для нас», – говорится в декларации, опубликованной в газете научного сообщества «Троицкий вариант». […]
[…] Источник: Газета «Троицкий вариант» […]
Необходимо продублировать либо данное письмо либо c Чендж дот ком на сайте Ростелекома roi.ru (российская Общественная Инициатива)
https://www.change.org/p/государственная-дума-рф-против-поправок-о-просветительской-деятельности-1e6d7a97-a61a-49b9-a7a7-80da49172ccf
В сообществе ФБ Комиссии по лженауке, помнится, уже писали, что люди послали на РОИ эту петицию, однако она может ожидать «на модерации» до морковкина заговенья — пока не примут закон. Обычно так мурыжат уже популярные на change.org петиции.