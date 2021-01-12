Декларация ученых и популяризаторов науки

12.01.2021 / № 320 / с. 1 /  Резонанс / 8572 просм., 1589 — сегодня /  17 комментариев

В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе находится Законопроект № 1057895-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»». Этот документ создает правовую базу для лицензирования и иных способов регламентации любой просветительской деятельности. Налицо попытка государства взять под контроль свободу распространения знаний. У нас нет сомнений в том, что принятие Законопроекта № 1057895-7 крайне негативно скажется на развитии науки, культуры и технологий в нашей стране.

Знание – одна из базовых ценностей нашей цивилизации. Для нас – ученых, журналистов, преподавателей, представителей других профессий – приумножение и распространение знания стало делом жизни. Просветительство и популяризация науки – наш профессиональный и гражданский долг, для выполнения которого нам не требуется чье-либо разрешение. Сама постановка вопроса о лицензировании или иной регламентации просветительской деятельности со стороны государственных структур глубоко оскорбительна для нас.

Руководствуясь ст. 29 Конституции РФ, гарантирующей нам свободу слова и отсутствие цензуры, мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что в случае принятия Законопроекта № 1057895-7:

  • Мы продолжим заниматься просветительской деятельностью, не признавая правомочности тех ограничительных мер, которые могут быть введены на основе этого закона.
  • Мы не будем обращаться за каким-либо видом лицензии, если таковая будет введена законом или подзаконными актами.
  • Мы не будем предоставлять предварительные тексты выступлений или презентаций для согласования с государственными органами.

Мы считаем глубоко порочной саму концепцию Законопроекта № 1057895-7, которая не может быть улучшена отдельными поправками. Мы требуем немедленного отзыва этого позорного законопроекта из Государственной Думы.

Декларация открыта для подписания всеми желающими, кто так или иначе связан с просветительством: кто читает популярные лекции, пишет научно-популярные статьи и книги, ведет блоги, организует просветительские мероприятия; всеми, для кого обязательства, сформулированные в декларации, имеют значение. Для подписи надо заполнить форму по следующей ссылке, где среди прочего (имя-фамилия; ученая степень, если есть; премии, если есть; по желанию — место работы) охарактеризовать свое участие в просветительстве («читаю публичные лекции, веду такой-то блог, руковожу таким-то лекторием» и т.п.). Придет ссылка для подтверждения почты, иногда она попадает в спам, куда лучше на всякий случай заглянуть… После автоматического подтверждения почты появится на этом сайте после обработки очередной порции подписей.

Те, кто не связан с просветительством, может поддержать подписавших через ту же форму с пометкой «поддерживаю» (нижний список).

Вы можете также подписать петицию астрофизика Сергея Попова против поправок о просветительской деятельности на change.org. Она открыта для подписания всеми желающими.

Почта для связи — zaiavleniye@gmail.com

Декларация ученых и популяризаторов науки

В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе находится Законопроект № 1057895-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"». Этот документ создает правовую базу для лицензирования и иных способов регламентации любой просветительской деятельности. Налицо попытка государства взять под контроль свободу распространения знаний. У нас нет сомнений в том, что принятие Законопроекта № 1057895-7 крайне негативно скажется на развитии науки, культуры и технологий в нашей стране.

Знание – одна из базовых ценностей нашей цивилизации. Для нас – ученых, журналистов, преподавателей, представителей других профессий – приумножение и распространение знания стало делом жизни. Просветительство и популяризация науки – наш профессиональный и гражданский долг, для выполнения которого нам не требуется чье-либо разрешение. Сама постановка вопроса о лицензировании или иной регламентации просветительской деятельности со стороны государственных структур глубоко оскорбительна для нас.

Руководствуясь ст. 29 Конституции РФ, гарантирующей нам свободу слова и отсутствие цензуры, мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что в случае принятия Законопроекта № 1057895-7:

Мы продолжим заниматься просветительской деятельностью, не признавая правомочности тех ограничительных мер, которые могут быть введены на основе этого закона.
Мы не будем обращаться за каким-либо видом лицензии, если таковая будет введена законом или подзаконными актами.
Мы не будем предоставлять предварительные тексты выступлений или презентаций для согласования с государственными органами.

Мы считаем глубоко порочной саму концепцию Законопроекта № 1057895-7, которая не может быть улучшена отдельными поправками. Мы требуем немедленного отзыва этого позорного законопроекта из Государственной Думы.

%%ВАША ПОДПИСЬ%%

  • Анна Азизова-Полуэктова, канд. архитектуры
  • Андрей Азовский, д.б.н, профессор (МГУ)
  • Владислав Аксенов, к.и.н. (ИРИ РАН)
  • Евгений Александров, физик, академик РАН
  • Кирилл Александров, к.и.н (Свято-Филаретовский православно-христианский институт; Меморально-просветительский и историко-культурный центр «Белое Дело»)
  • Антонина Александрова, д.б.н.
  • Татьяна Алпатова, д.филол.н.
  • Надежда Алфимова, к.г.-м.н., лектор
  • Александр Антоновский, д.филос.н.
  • Ирина Аржанцева, к.и.н. (Институт этнологии и антропологии РАН)
  • Виктор Арсланов, доктор искусствоведения
  • Мария Артур, к.т.н
  • Андроник Арутюнов, к.ф-м.н.
  • Владимир Архипов, д.м.н
  • Дмитрий Афиногенов, д.филол.н. (ИВИ РАН)
  • Анна Афонасина, к.филос.н. (НГУ)
  • Елизавета Бабицкая, медицинский журналист, член Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки
  • Дмитрий Багров, к.ф.-м.н. (МГУ)
  • Дмитрий Баюк, к.ф.-м.н., действительный член Международной академии истории науки (AIHS)
  • Виталий Бейлин, к.ф.-м.н. (НИИ физики ЮФУ)
  • Дмитрий Беляев, к.и.н., доцент (РГГУ)
  • Илья Бер, основатель и главный редактор фактчекингового проекта «Проверено.Медиа» (РАНХиГС)
  • Анна Бирюкова, научный коммуникатор, википедистка
  • Елизавета Бонч-Осмоловская, д.б.н.
  • Максим Борисов, научный журналист
  • Николай Борисов, д.т.н.
  • Галина Бородина, переводчик научно-популярной литературы
  • Александр Брестер, к.ю.н.
  • Светлана Бурлак, д.филол.н., профессор РАН (Институт востоковедения РАН)
  • Михаил Бурцев, к.ф.-м.н. (МФТИ)
  • Александр Бутягин, к.и.н. (Государственный Эрмитаж)
  • Виктор Васильев, математик, академик РАН
  • Владимир Ведерников, к.и.н., зам. гл. ред. журнала «Историческая экспертиза»
  • Ольга Возякова, научный сотруник (ГАИШ МГУ)
  • Полина Волкова, д.б.н., организатор лектория «Курилка Гутенберга. Обнинск»
  • Юлия Волохова, филолог, редактор («Лаборатория ненужных вещей» при НМУ)
  • Александр Вольфкович, к.х.н.
  • Наталья Гарбер, к.пед.н., лауреат премии Европейской академии наук, член Творческого союза художников России
  • Михаил Гельфанд, д.б.н., член Academia Europaea, зам. гл. ред. «Троицкий вариант – наука», дважды финалист премии «За верность науке» Министерства науки и высшего образования РФ
  • Оксана Герцен, популяризатор науки (Институт иммунологии и физиологии УрО РАН)
  • Яков Гилинский, д.ю.н., профессор
  • Михаил Глазов, физик, член-корреспондент РАН
  • Анатолий Голубовский, историк, канд. искусствоведения, член ученого совета Московского еврейского музея и Центра толерантности
  • Ирина Гольцева, популяризатор астрономии, волонтёр научных проектов
  • Александр Горелов, к.ф.-м.н., к.филос.н.
  • Дмитрий Горчаков, инженер-физик, популяризатор ядерных технологий
  • Александра Горяшко, историк науки, автор научно-популярных статей и книг
  • Валерия Грачёва, организатор научно-популярных событий, координатор движения популяризаторов науки «15х4»
  • Дмитрий Гринфельд, к.ф.-м.н
  • Александр Грищенко, к.филол.н. (Институт славяноведения РАН)
  • Алексей Гусев, к.и.н. (МГУ)
  • Юлия Гусева, переводчик, член Вольного исторического общества
  • Алексей Денисов, к.м.н.
  • Светлана Дерябина, к.б.н.
  • Сергей Дмитриев, к.и.н., (Институт востоковедения РАН, ИСАА МГУ, РГГУ)
  • Борис Долгин, научный редактор, продюсер просветительских проектов (Политехнический музей)
  • Станислав Дробышевский, к.б.н.
  • Виктор Дубровский, д.т.н.
  • Александр Дубынин, организатор научно-просветительских событий, финалист премии «За верность науке» Министерства науки и высшего образования РФ
  • Иван Дынников, д.ф.-м.н., профессор РАН, лауреат премии Московского математического общества
  • Виктор Дятлов, д.и.н., профессор (Иркутский государственный университет)
  • Алексей Екайкин, к.г.н. (Арктический и антарктический научно-исследовательский институт)
  • Сергей Егоров, к.ф.-м.н., лауреат премии Ленинского комсомола в области науки и техники
  • Сергей Ерофеев, исследовательский профессор (Ратгерский университет)
  • Михаил Ерошкин, к.филос.н.
  • Кирилл Еськов, к.б.н. (Палеонтологический института РАН)
  • Владимир Захаров, физик, академик РАН
  • Борис Жуков, научный журналист, финалист премии «Просветитель»
  • Наталья Жукова, организатор лекций
  • Андрей Журавлев, палеонтолог, д.б.н. (МГУ)
  • Артур Залевский, к.б.н.
  • Сергей Зенкин, д.филол.н., член Европейской академии (РГГУ)
  • Дмитрий Иванов к.филол.н., гл. ред. сайта «Горький» (МГУ)
  • Алексей Иванов, д.г.-м.н., профессор РАН
  • Игорь Иванов, к. ф.-м.н. (ЛЯП ОИЯИ)
  • Аскольд Иванчик, д.и.н., член-корреспондент РАН
  • Илья Ильяшенко, PhD Electrical Engineering (Католический Университет Левена, Бельгия)
  • Александр Кабанов, д.х.н., член-корреспондент РАН, член Европейской академии Национальной академии изобретателей США
  • Дмитрий Казаков, физик, член-корреспондент РАН
  • Ольга Калашникова, с.н.с. (Государственный биологический музей им. К.А.Тимирязева)
  • Андрей Калиничев, к.ф.-м.н.
  • Алексей Сергеевич Касьян, д.филол.н. (ИОН РАНХиГС)
  • Павел Квартальнов, к.б.н. (МГУ)
  • Виктор Кельнер, д.и.н., профессор (Европейский университет в Санкт-Петербурге)
  • Дмитрий Кинзин, к.т.н., лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, издатель научно-производственного журнала «Калибровочное бюро»
  • Лариса Кириллина, доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории, автор трех книг в серии ЖЗЛ
  • Ирина Киселева, к.б.н.
  • Леонид Клейн, участник и организатор просветительских проектов, бизнес-лектор (РАНХиГС,)
  • Елена Клещенко, научный журналист, писатель, финалист премии «Просветитель», лауреат Премии РАН за лучшие работы по популяризации науки
  • Юрий Ковалев, астрофизик, член-корреспондент РАН
  • Алексей Колесниченко, д.б.н., зам. гл. ред. «Journal of Stress Physiology & Biochemistry»
  • Виктория Колесниченко, научный журналист
  • Владимир Комиссаров, интернет-портал «Россия 4D»
  • Алексей Кондрашов, к.б.н.
  • Александр Костинский, к.ф.-м.н.
  • Владимир Котенев, к.и.н.
  • Александр Кравецкий, к.филол.н. (ИРЯ РАН)
  • Ольга Кряжкова, к.ю.н.
  • Валерий Кувакин, д.филос.н., заслуженный профессор МГУ
  • Павел Кудюкин, сопредседатель Профсоюза «Университетская солидарность», гл. ред. журнала «Демократия и социализм»
  • Александр Кузнецов, д.б.н (Палеонтологический институт РАН)
  • Алексей Кузнецов, почетный работник образования РФ (радио «Эхо Москвы»)
  • Степан Кузнецов, к. ф.-м. н. (Математический институт им. В.А.Стеклова РАН)
  • Георгий Куракин, биолог, популяризатор науки, дважды лауреат конкурса «БиоМолТекст-2019»
  • Иван Курилла, д.ист.н., профессор, финалист премии «Просветитель»
  • Игорь Курляндский, к.и.н. (ИРИ РАН)
  • Ирина Левинская, д.и н. (СПбИИ РАН)
  • Ирина Левонтина, к.филол.н., финалист премии «Просветитель»
  • Эдуард Лернер, к.ф.-м.н.
  • Павел Линьков, к.х.н.
  • Сергей Локтев, к. ф.-м. н.
  • Андрей Лучкин, к.х.н.
  • Дмитрий Люсин, к.п.н.
  • Ольга Мазо, к.филол.н.
  • Дмитрий Макаров, д.ф.-м.н.
  • Тамара Маркарова, к.филол.н., доцент
  • Надежда Маркина, к.б.н., научный журналист, редактор научно-просветительского сайта «Генофонд.рф»
  • Александр Марков, д.б.н., профессор РАН, лауреат премии «Просветитель», лауреат премии «За верность науке» Министерства науки и высшего образования РФ
  • Кирилл Масленников, к.ф.-м.н., финалист премии «Просветитель», лауреат премии РАН за лучшие работы по популяризации науки
  • Сергей Масликов, к.ф.-м.н., президент Новосибирского астрономического общества
  • Аршак Макичян, координатор движения Fridays For Future России
  • Алексей Медведев, к.ф.-м.н. (САО РАН)
  • Олег Мельник, д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН (МГУ)
  • Наталья Микеладзе, д.филол.н.
  • Михаил Минц, к.и.н. (ИНИОН РАН)
  • Илья Мирмов к.т.н., зам. гл. ред. «Троицкий вариант – Наука» (ИЯИ РАН)
  • Елена Михеева, к.ф.-м.н. (ФИАН)
  • Екатерина Мишина, к.ю.н.
  • Алексей Моисеев, д.ф.-м.н. (САО РАН)
  • Алексей Мосин, д.и.н., председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН (Екатеринбург)
  • Игорь Москалёв, к.т.н. (ООО «Вычислительная инженерная платформа»)
  • Сергей Мошкин, д.полит.н
  • Сергей Мошковский, биохимик, профессор РАН, лектор центра «Архэ», автор и редактор сайта «Биомолекула»
  • Леонид Незлин, д.б.н. (Институт биологии развития РАН)
  • Светлана Неретина, д.филос.н. (ИФРАН)
  • Павел Никифоров, директор Иркутского планетария, председатель Иркутского регионального астрономического общества
  • Фёдор Николаи, д.филос.н. (НГПУ им. К.Минина)
  • Тигран Оганесов, к.б.н
  • Алексей Огнёв, научный журналист, редактор, переводчик
  • Людмила Озерова, к.б.н., автор научно-популярных статей и книги «Зимние сады»
  • Ольга Орлова, к.филол.н., научный обозреватель ОТР, лауреат премии «За верность науке» Министерства науки и высшего образования РФ
  • Алексей Оскольский, д.б.н.
  • Дмитрий Панченко, к.и.н., доцент (СПбГУ)
  • Александр Панчин, к.б.н., лауреат премии «Просветитель» и литературной премии имени Александра Беляева
  • Юрий Панчин, д.б.н. (ИППИ РАН)
  • Александра Панютина, к.б.н. (ИПЭЭ РАН)
  • Наталья Пахсарьян, д.филол.н.
  • Андрей Петров, к.г.н. (Гринпис России)
  • Ирина Пироженко, к.ф.-м.н.
  • Елена Писаревская, к.х.н.
  • Павел Плечов, профессор РАН
  • Николай Подосокорский, к.филол.н. (НовГУ имени Ярослава Мудрого)
  • Кирилл Половников, к.ф.-м.н., популяризатор науки
  • Сергей Попов, астрофизик, профессор РАН
  • Юрий Поутанен, астрофизик, PhD, профессор (Университета Турку)
  • Ирина Прохорова, к.филол.н., лауреат Государственной премии
  • Петр Прудовский, к.и.н. (РГАДА)
  • Игорь Разумов, Фонд «Либеральная миссия»
  • Жанна Резникова, д.б.н, профессор, популяризатор
  • Андрей Родин, д.филос.н. (Институт философии РАН)
  • Михаил Рожанский, к.филос.наук (Центр независимых социальных исследований, Иркутск)
  • Валерий Рубаков, физик, академик РАН
  • Эльвира Рубакова, к.б.н.
  • Александр Рубцов, член Совета Вольного исторического общества, член Комитета гражданских инициатив (Институт философии РАН)
  • Олег Рыбак, д.ф.-м.н. (ИВП РАН)
  • Андрей Савичев, к.г.-м.н.
  • Ольга Сварник, нейрофизиолог, к.псих.н.
  • Евгений Селиванов, к.м.н.
  • Иван Семёнов, научный редактор телеканала «Наука»
  • Алексей Сивухин, руководитель Культурно-просветительского центра «Архэ»
  • Илья Симановский, к.ф.-м.н.
  • Евгения Скареднева, журналист, член Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки
  • Леонид Скворов, к.т.н.
  • Андрей Смоленский, к.ф.-м.н. (СПбГУ)
  • Марина Собе-Панек, писатель, автор проекта «Жизнь замечательных идей» на канале Культура
  • Любовь Соковикова, научный журналист, переводчик
  • Михаил Соколов, к.соц.н., профессор (Европейский университет в СПб)
  • Никита Соколов, к.и.н., председатель совета Вольного исторического общества
  • Кирилл Соколовский, к.ф.-м.н.
  • Зарианна Соломко, к.ю.н., редактор научно-просветительского сайта «Критика права»
  • Владимир Спиридонов, д.псих.н. (ИОН РАНХиГС)
  • Ирина Стаф, к.филол.н.
  • Владимир Сурдин, к.ф.-м.н., лауреат премии «Просветитель» и литературной премии им. Александра Беляева, финалист премии «За верность науке» Министерства науки и высшего образования РФ (МГУ)
  • Ирина Такала, к.и.н. (ПетрГУ, ИЯЛИ КарНЦ РАН)
  • Петр Талантов, лауреат премии «Просветитель» и литературной премии им. Александра Беляева, финалист премии РАН за лучшие работы по популяризации науки
  • Василий Таранов, к.б.н.
  • Сергей Трутнев, правовой инспектор труда, лектор
  • Анатолий Турилов, к.и.н. (Институт славяноведения РАН)
  • Павел Уваров, д.и.н., член-корреспондент РАН
  • Олег Угольников, к.ф.-м.н., финалист премии РАН за лучшие проекты по популяризации науки
  • Елена Улыбина, д.психол.н., профессор
  • Федор Успенский, филолог, член-корреспондент РАН
  • Наиль Фарукшин, научный журналист (ТАСС-Наука)
  • Юлия Федотова, к.ю.н.
  • Борис Фенюк, к.б.н., доцент
  • Александра Фрейдзон, к.х.н. (Центр фотохимии РАН)
  • Александр Хохлов, популяризатор космонавтики, член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России
  • Светлана Хребтова, к.х.н. (МПГУ)
  • Андрей Цатурян, биомеханик, д.ф.-м.н.
  • Галина Цукерман, д.психол.н.
  • Татьяна Цыгвинцева, к.и.н.
  • Анна Чайковская к.п.н., журналист, писатель
  • Александр Черняев, д.т.н., профессор
  • Александр Чертович, д.ф.-м.н. (ФИЦ ХФ РАН)
  • Леонид Чубаров, д.ф.-м.н., профессор, лауреат премии Ленинского комсомола
  • Артур Чубур, к.и.н., доктор honoris causa Международной Академии естественной истории (Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского)
  • Татьяна Чумакова, д.филос.н., профессор
  • Александр Шиенок, к.б.н. (МГУ)
  • Виктор Шнирельман, д.и.н., член Academia Europaea
  • Борис Штерн, д.ф.-м.н., гл. ред. «Троицкий вариант – Наука», финалист премии «Просветитель», лауреат литературной премии им. Александра Беляева
  • Анна Шубкина, к.б.н.
  • Мария Эренбург, к.х.н. (ИФХЭ РАН)
  • Александр Эткинд, PhD, профессор Европейского университетского института во Флоренции
  • Алёна Якименко, к.б.н., руководитель направления научно-популярной литературы в издательстве Corpus
  • Олег Ярыгин, к.пед.н., доцент
  • Илья Ясный, к.х.н.
  • Сергей Ястребов, биолог, лауреат премии «Просветитель»

Декларацию ученых и популяризаторов также поддержали:

  • Анна Антонова
  • Кристина Апарина, магистрантка
  • Игорь Артюхов, ИПРИМ РАН
  • Алексей Блашенков
  • Юля Боровикова, магистр
  • Александр Бутягин
  • Ольга Джулинская
  • Дмитрий Дряблов
  • Борис Левинов, литературовед
  • Наталия Лихтенфельд, искусствовед
  • Сергей Лопатин, учитель биологии
  • Андрей Макашов
  • Александр Маханьков
  • Андрей Мурачев
  • Светлана Нартахова
  • Елена Новоселова
  • Александр Овчинников
  • Екатерина Петровa
  • Наталья Похилько, историк древнерусской церкви
  • Елена Распопова
  • Анна Рослякова
  • Александр Сенкевич, магистр прикладной физики и математики, генеральный директор ООО «ЗВЕЗДА»
  • Илья Сиволдаев, правозащитник
  • Константин Скоблик, юрист, социолог права
  • Виталий Соковиков
  • Илья Сусленко, политический исследователь университетов
  • Константин Троицкий, врач
  • Сергей Учеватов
  • Александр Хоженец, магистр (Астрофизический института имени В.Г.Фесенкова)
  • Валерия Чуйкова
  • Mykhailo Minakov, Editor-in-chief of Kennan Focus Ukraine, of the Ideology and Politics Journal, and of Koine.Community (Kennan Institute; Institute for European Studies, Europa-Universitaet Viadrina, Frankfurt-Oder).

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17 Комментария(-ев)
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Александр Хохлов
Александр Хохлов
1 день назад

Поддерживаю эту декларацию.В своём блоге суммировал информацию об этом неприемлемом законопроекте: https://alien3.livejournal.com/2877687.html

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Владимир Аксайский
Владимир Аксайский
1 день назад

Посмотрел законопроект, — там изумительное определение просветительства – это, оказывается, частная деятельность по передаче любых знаний и умений от одних россиян другим, осуществляемая вне рамок неких образовательных программ. Все бы ничего, но – «Порядок, условия и формы ведения просветительской деятельности, а также контроля за ней устанавливаются Правительством Российской Федерации.» — и это уже вдобавок к имеющемуся аппарату рецензентов и  цензоров.
Да…, — если такое определение узаконят, в «просветители» попадут все – от пап и мам, пытающихся чему-то научить своих чад, до торговцев на рынках и биржах, объясняющих покупателям и инвесторам конкурентные преимущества своих товаров и ценных бумаг.  Даже сами депутаты-законотворцы попадут в «просветители», если вздумают объяснять смысл своих законопроектов любознательному электорату.
Я не возьмусь объяснять причины появления «законопроекта», — не хочу казаться «просветителем», однако что-то подсказывает — пятнадцать авторов законопроекта, — все есть в Википедии, — это политики, вынужденные выполнять годовую норму по законопроектам, — никуда не денешься, депутат – это, похоже, не только права, но и повседневные обязанности.
И ещё, — абзац о просветительстве противоречит принципу максимальной геохимической деятельности, снижает жизнеспособность РФ – это, не исключено, будет полный и последний абзац её истории, если его оставят в статье федерального закона об образовании.

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Генерал лётчик
Генерал лётчик
17 часов(-а) назад

Браво, в истории было множество великих битв, но чтобы такой найти такую невнятную, следует пролистать миллионы страниц. В одном углу ринга не тайное, но дремучее общество бюрократов с их богомерзкими радениями над каждым штампом, в другой — просветители XXI-ого, великое войско с фонариками. Ладно законопроект бесполезный и невнятный, мы уже все насмотрелись над закручивание гаек при помощи кирки и хоругви, во славу великого ничто, за последние годы. Но разве можно до сих пор так глупо и смешно реагировать? Ваш протест выглядит, как реакция ребёнка на призыв лечь спать: «Нет, не буду! Назло родителям лягу в кровать и буду всю ночь лежать с открытыми глазами! АХАХАХ Какой же я гениальный!». Ну разве не детское поведение? Поставить ультиматум закону эмм его несоблюдением. Господа, вы же не репрезентируете всё научное сообщество, разве меньшинство может ставить подобные ультиматумы? Браво, мои овации декабристам XXI-ого века, ну на этот раз всё получиться, только диктатора не прямо на площади выбирайте. Это конечно всё романтично, позволяет поиграть в протест, но бесполезно, разве реакция на такое поведение не усугубит ситуацию? Разве стоит играть в конфликт не предлагая альтернатив? (Я понимаю, что закон безграмотный настолько-же, насколько моя моя пунктуация, но всё же.) Раз уж он появился, помогите сделать его грамотным,… Подробнее »

Последняя редакция 17 часов(-а) назад от Генерал лётчик
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Георгий Куракин
Георгий Куракин
15 часов(-а) назад
В ответ на:  Генерал лётчик

Уважаемый Генерал лётчик! Многие Ваши доводы повторяются в Вашем комментарии неоднократно, поэтому я разложу их «по полочкам» и ответу на каждый из них по одному разу. 1) На предложения выдвинуть альтернативу и улучшить законопроект. Законопроект, по большому счёту, улучшению не подлежит – настолько он непродуманный. Вы сами это признаёте, называя его «идиотским». В любой редакции он будет не полезен, а вреден. Это та ситуация, когда из песка конфетку не сделаешь; 2) «Господа, вы же не репрезентируете всё научное сообщество, разве меньшинство может ставить подобные ультиматумы?» Я не был бы уверен, что подписавшие декларацию люди представляют меньшинство научного сообщества. Чтобы быть в этом уверенным, надо провести отдельное голосование среди учёных – этого в истории нашей страны не проводилось; 3) Угрожать закону его несоблюдением – это жалко. Требовать соблюдения закона, который противоречит Конституции РФ – ещё более жалко. Конституция является законом прямого действия, и то, что ей противоречит, в нашей стране автоматически является недействительным. Я напомню статью 29 Конституции РФ: Статья 29 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 3. Никто не может быть принужден к выражению своих… Подробнее »

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Генерал лётчик
Генерал лётчик
9 часов(-а) назад
В ответ на:  Георгий Куракин

Спасибо за ответ, Георгий, я честно говоря не ожидал, что кто-то даст такой развёрнутый ответ на мой комментарий), поэтому из уважения к вам, особенно за проявленную искренность. Меня даже колит совесть, всё же хранить анонимность при таком общении неуместно и некультурно. Раз уж вы решили действовать «по полочкам», я последую вашему примеру, предоставляя ответы, на ваши комментарии: 1) Да я согласен, что в данной форме, закон действительно не подлежит исправлению. Но в чём с согласен с государством (давайте без демонизации) — это в том, что государство может маркировать, тем или иным способом, определённые части просветительского движения. Мне кажется, что такая маркировка, позволит отделить разного рода псевдоученых, фолк историков и тд, от людей, которые действительно популяризируют науку, а не искажают ее в угоду просмотрам на ютубчике и подписчиках в инстаграме. Особенно в наше время «дистанционного обучения». Да, в законопроекте, который нам представлен, государство говорит о наказании, за деятельность без эмм «маркировки», что безусловно недопустимо. 2) Я почти уверен, что большая часть научного сообщества согласится с тем, что законопроект отвратительный и его принимать не стоит. Но говорить с государственным аппаратом путём установления ультиматума о том, что вы не будете соблюдать определённый закон. Мне кажется, такой ультиматум приведет лишь к ещё большему закручиванию… Подробнее »

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Борис Штерн
ТрВ
Борис Штерн
14 часов(-а) назад
В ответ на:  Генерал лётчик

Извините, но мы, физики, народ прямой и грубый. Даже перед «генералами-летчиками». Вот зачем вы здесь такую длинную тухлятину запостили?

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Генерал лётчик
Генерал лётчик
9 часов(-а) назад
В ответ на:  Борис Штерн

Мне показалось это отличной идеей).

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Владимир Аксайский
Владимир Аксайский
13 часов(-а) назад
В ответ на:  Генерал лётчик

Генерал лётчик, трудно устоять перед вашей просьбой-мольбой и я готов дать достойный ответ. Судя по комментарию, вы хорошо оплачиваемый эксперт в вопросах гражданской протестной деятельности, — у вас очень высокие требования к ответу, — сформулируйте их в виде технического задания, — тогда вы гарантировано получите просимое.
Вы неоднократно подчеркивали, — вам импонируют жесткие меры протестной борьбы, а борьба требует жертв — похоже, вы на них готовы. На сайте https://crowd.trv-science.ru/ продолжается сбор пожертвований в поддержку газеты «Троицкий вариант — Наука». За прошедшие две недели удалось собрать треть необходимой суммы (400 тыс. руб.). За оставшийся месяц нужно собрать еще две трети…
Подтвердите, пожалуйста  вашу горячую заинтересованность проблемой сохранения просветительства в РФ. — переведите на счет ТрВН оставшиеся две трети, —  это конечно мало, не дороже клока шерсти, но важен ваш смелый гражданский поступок. А я не позже календарного месяца с момента перечисления сформирую ответ в соответствии с вашим техзаданием и перешлю его вместе с ответом авторам обсуждаемого проекта. Уверен, — он их просветит и, не исключено, подвигнет продлить обсуждение легитимности соответствующего абзаца вплоть до истечения своих полномочий — и многие граждане, а уж электорат точно, — с одобрением воспримут такое явное проявление государственной мудрости. 

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Генерал лётчик
Генерал лётчик
9 часов(-а) назад
В ответ на:  Владимир Аксайский

Мне очень льстит, что вы считаете мне экспертом, а уж тем более высокооплачиваемым). Не знаю, где вы нашли в моём тексте призывы в «жестоким мерам», ведь мне в принципе претит любое насилие. Но спасибо за ссылку, я обязательно пошлю посильную мне сумму.

Я человек, старающийся не делать слишком уж громких заявлений в отношении власти. Я всего-лишь не демонизирую её, я не думаю, что государство действует только во вред народа. Так-же я не поддерживаю объективно мутные и отвратительные законопроекты, возможно в той-же степени, что и вы.

P.S. Владимир, я надеюсь вы удовлетворены моим ответом.

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Владимир Аксайский
Владимир Аксайский
7 часов(-а) назад
В ответ на:  Генерал лётчик

Да. 

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Denny
Denny
12 часов(-а) назад
В ответ на:  Генерал лётчик

Вы, натурально, не понимаете мотивации авторов. Никто воевать не собирается. Ибо все понимают, что государству наплевать на эти бури в стакане воды. СОВСЕМ. Законопроект примут или нет, но все данные протесты не будут иметь для решения никакого значения. И ВСЕ ЭТО ПРЕКРАСНО ЗНАЮТ. Подобные акции делаются исключительно для самоудовлетворения. Гражданскую активность проявили и пошли закусывать. Приятно и безопасно. Далеко не первый раз. Исходя из этого и пишется подобный текст.

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Denny
Denny
12 часов(-а) назад
В ответ на:  Denny

Да, кстати, декларацию поддерживаю!

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Denny
Denny
12 часов(-а) назад
В ответ на:  Denny

Пойду теперь стопаря накачу с чувством выполненного гражданского долга.

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WebOS | В России ученые выступили против госконтроля за просветительской деятельностью
15 часов(-а) назад

[…] «Знание – одна из базовых ценностей нашей цивилизации. Для нас – ученых, журналистов, преподавателей, представителей других профессий – приумножение и распространение знания стало делом жизни. Просветительство и популяризация науки – наш профессиональный и гражданский долг, для выполнения которого нам не требуется чье-либо разрешение. Сама постановка вопроса о лицензировании или иной регламентации просветительской деятельности со стороны государственных структур глубоко оскорбительна для нас», – говорится в декларации, опубликованной в газете научного сообщества «Троицкий вариант». […]

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Декларация ученых и популяризаторов науки | Новые знания
14 часов(-а) назад

[…] Источник: Газета «Троицкий вариант» […]

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Алексей
Алексей
9 часов(-а) назад

Необходимо продублировать либо данное письмо либо c Чендж дот ком на сайте Ростелекома roi.ru (российская Общественная Инициатива)

https://www.change.org/p/государственная-дума-рф-против-поправок-о-просветительской-деятельности-1e6d7a97-a61a-49b9-a7a7-80da49172ccf

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Максим Борисов
Максим Борисов
7 часов(-а) назад
В ответ на:  Алексей

В сообществе ФБ Комиссии по лженауке, помнится, уже писали, что люди послали на РОИ эту петицию, однако она может ожидать «на модерации» до морковкина заговенья — пока не примут закон. Обычно так мурыжат уже популярные на change.org петиции.

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