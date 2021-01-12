Декларация ученых и популяризаторов науки

В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе находится Законопроект № 1057895-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»». Этот документ создает правовую базу для лицензирования и иных способов регламентации любой просветительской деятельности. Налицо попытка государства взять под контроль свободу распространения знаний. У нас нет сомнений в том, что принятие Законопроекта № 1057895-7 крайне негативно скажется на развитии науки, культуры и технологий в нашей стране.

Знание – одна из базовых ценностей нашей цивилизации. Для нас – ученых, журналистов, преподавателей, представителей других профессий – приумножение и распространение знания стало делом жизни. Просветительство и популяризация науки – наш профессиональный и гражданский долг, для выполнения которого нам не требуется чье-либо разрешение. Сама постановка вопроса о лицензировании или иной регламентации просветительской деятельности со стороны государственных структур глубоко оскорбительна для нас.

Руководствуясь ст. 29 Конституции РФ, гарантирующей нам свободу слова и отсутствие цензуры, мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что в случае принятия Законопроекта № 1057895-7:

Мы продолжим заниматься просветительской деятельностью , не признавая правомочности тех ограничительных мер, которые могут быть введены на основе этого закона.

, не признавая правомочности тех ограничительных мер, которые могут быть введены на основе этого закона. Мы не будем обращаться за каким-либо видом лицензии , если таковая будет введена законом или подзаконными актами.

, если таковая будет введена законом или подзаконными актами. Мы не будем предоставлять предварительные тексты выступлений или презентаций для согласования с государственными органами.

Мы считаем глубоко порочной саму концепцию Законопроекта № 1057895-7, которая не может быть улучшена отдельными поправками. Мы требуем немедленного отзыва этого позорного законопроекта из Государственной Думы.

Декларация открыта для подписания всеми желающими, кто так или иначе связан с просветительством: кто читает популярные лекции, пишет научно-популярные статьи и книги, ведет блоги, организует просветительские мероприятия; всеми, для кого обязательства, сформулированные в декларации, имеют значение. Для подписи надо заполнить форму по следующей ссылке, где среди прочего (имя-фамилия; ученая степень, если есть; премии, если есть; по желанию — место работы) охарактеризовать свое участие в просветительстве («читаю публичные лекции, веду такой-то блог, руковожу таким-то лекторием» и т.п.). Придет ссылка для подтверждения почты, иногда она попадает в спам, куда лучше на всякий случай заглянуть… После автоматического подтверждения почты появится на этом сайте после обработки очередной порции подписей.

Те, кто не связан с просветительством, может поддержать подписавших через ту же форму с пометкой «поддерживаю» (нижний список).

Вы можете также подписать петицию астрофизика Сергея Попова против поправок о просветительской деятельности на change.org. Она открыта для подписания всеми желающими.

Почта для связи — zaiavleniye@gmail.com