Зачем нужно сочинение по математике?

24 ноября 2020 года в МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, на которой президент РАН Александр Сергеев и ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов объявили, что Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами», одним из инициаторов и организаторов которой является Выш­ка, пройдет при поддержке Российской академии наук. Пресс-конференции предшествовало совещание, на котором профессора и члены РАН обсуждали с инициаторами нового интеллектуального испытания для школьников возможные аспекты поддержки и сотрудничества… Но о чем идет речь?

«Итоговое сочинение»: итого

Предыстория событий относится еще к 2014 году, когда по поручению президента РФ в выпускном классе школы стало проводиться так называемое итоговое сочинение (далее ИС). Его инициаторы рассчитывали, что с помощью сочинения удастся усадить старшеклассников за книгу и заставить их писать длинные и рассудительные тексты, а в качестве стимула придумали «допускной» статус работы: без ИС нельзя было получить допуск к сдаче ЕГЭ.

Тогдашнее Минобрнауки, разрабатывавшее процедуру введения сочинения, исходило из того, что одним кнутом не обойтись, и придумало «пряник»: вузы получили право перепроверять эти ИС и давать за них поступающим дополнительные баллы в «портфолио абитуриента». Около 200 вузов откликнулось на инициативу: после введения ЕГЭ они были лишены права учитывать собственные интересы и представления, какой абитуриент им нужен, и вынуждены были довольствоваться мертвыми баллами ЕГЭ и подчас сомнительными дипломами олимпиад.

Первоначально обсуждалось, что ИС не будет сочинением по конкретной дисциплине, так как умение рассуждать, связно и грамотно оформлять свои мысли —общепредметное. Однако победили сторонники «литературоцентричного» подхода: рассуждать школьникам было предложено на темы морально-нравственные, а «аргументировать» свои тезисы о том, «Почему важно беречь честь смолоду» или «Является ли смирение ­добродетелью», требовалось с опорой на литературные тексты. Тем самым предполагалось убить двух зайцев: заставить школьников больше читать (общие направления будущих тем публиковались заранее, и к ним можно было готовиться) и заставить проверять эти работы именно словесников (так как несловесники якобы не обладают достаточной орфографической зоркостью и знанием школьной программы по литературе).

Но в результате убито было именно сочинение: мгновенно в его сторону развернулась индустрия натаскивания на ЕГЭ и предметные олимпиады, стали открываться курсы подготовки к ИС, сайты готовых работ, мобилизовалась армия репетиторов. К тому же учителя не были заинтересованы особенно зверствовать: их начали оценивать по результатам подготовки к ИС — и с задачей не справлялось (то есть не получало допуска к ЕГЭ) год за годом не более трети процента всех пишущих. Однако было бы неправильно считать, что всего лишь административно-командная система управления образованием в очередной раз победила здравый смысл. За абсурдностью этой истории скрывался и определенный политический момент.

Две школы: «дворовая» vs «элитарная»

В минпросовских кулуарах часто можно слышать, что наша система образования ориентирована прежде всего на «массовую», «дворовую» школу, а не школы «Садового кольца» (к которым относят не только Лицей НИУ ВШЭ, но и школу «Летово», и знаменитый челябинский физико-математический лицей № 31, и лицей № 2 Южно-Сахалинска, и т. п.). Иначе говоря, ставка делается не на «средние школы» (где слово «средние» нейтрально и близко по значению к прилагательному в словосочетании «средний класс», а не «средние способности»), которым противопоставлены, с одной стороны, «селективные» школы, с другой — школы для детей с особыми потребностями.

Нет, модель бинарна: есть школы «блатные», «элитарные» — и есть «народные». «Элитарным» разрешено гораздо больше, чем прочим, лишь бы они давали высокие цифры «стобалльников ЕГЭ» и «победителей олимпиад», особенно международных. Для остальных — принуждение к открытию «кадетских классов», к вступлению детей в «Юнармию» и «Российское движение школьников», и вообще в этих школах своеобразно понятой «воспитательной» работе отдается приоритет перед образованием, а индоктринации — перед развитием навыков критического мышления.

Пресловутое ИС есть часть всё той же воспитательной работы, основанной на замшелом представлении, что рассуждения на морально-этические темы облагородят души школьников, особенно если рассуждать они будут на материале литературы. Причем никакой самодеятельности тут не допускается.

Так, в методических рекомендациях на сайте ФИПИ в качестве примера ИС, не заслуживающего зачета, приводилась работа школьника на тему «Есть мечты, которые ведут по жизни, а есть — которые уводят от нее». Автор сочинения назвал человеком, которого мечта ведет по жизни, Бориса Друбецкого, героя романа «Война и мир» (тот добился в жизни всего, о чем мечтал), противопоставив ему Петю Ростова (мечтал о подвиге — и в результате погиб в бою). Школьнику была поставлена на вид «этическая ошибка»: он высказал позицию, отличную от позиции Толстого!

Вся проблема в том, что сама задача аргументировать свои тезисы с опорой на художественный текст — абсурдна, ведь художественный образ можно трактовать взаимоисключающими способами (как, кстати, и пресловутое «что нам хотел сказать автор»). И советская практика назначения «единственно верной точки зрения», именуемой «авторской позицией», схожа с подходом к истории, который исповедует бывший министр культуры Владимир Мединский, противопоставляющий «сомнительному» научному факту — «святую легенду, к которой просто нельзя прикасаться».

Что делать вузам?

Неудивительно, что при таком подходе к ИС вузам не было интересно добавлять баллы за списывание (зачем плодить будущих клиентов «Диссернета»?) или воспроизведение готовых идеологических и речевых шаблонов, никак не отражающих истинную позицию школьника и уровень его реального владения речью. Не было выгодно и организаторам ИС поддерживать интерес вузов к перепроверке: вузы, с их собственными требованиями, делали слишком наглядными вредность и безграмотность модели ИС. В результате к 2020 году не осталось ни одного вуза, который бы продолжал перепроверять ИС (отдельные по инерции давали один-два дополнительных балла за сам факт наличия ИС, но в текст заглядывать избегали).

Но проблема отсутствия у завтрашних студентов умения создавать связные речевые высказывания — и устные, и письменные — никуда не делась, и стало понятно, что вузы должны взять ее решение в собственные руки — как непосредственные заказчики того, что выпускает средняя школа. 14 вузов (ВШЭ, МГПУ, МИФИ, ИТМО, ТГУ и др.) объединились и уже в 2020–2021 годах договорились провести Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами», цель которого — дать школьникам возможность писать о том, что им действительно интересно и связано с их будущим профессиональным выбором, а вузам — начислять за такие сочинения дополнительные баллы при поступлении.

Сочинение по экономике, медицине, даже по спорту, а не только по литературе или истории: всего девять направлений, соответствующих профилям современной школы — и основным направлениям подготовки в вузе. Карантин внес свои изменения в планы организаторов — не только отборочный тур, но и региональный и даже финал придется провести онлайн, но оказалось, что новый чемпионат к вполне готов к этому адаптироваться. Так, отборочный тур пройдет в виде компьютерного тестирования — хоть с ноутбука, хоть со смартфона, но это будут «медиатесты», предполагающие работу как с вербальным текстом, так и c медиаконтентом. Цель — отобрать тех, кто владеет основами функциональной грамотности и критического мышления.

Региональный тур, он же главный: и здесь задания выполняются на компьютере, но теперь это будет развернутый текст — «сочинение» по выбранному направлению (на выбор будет предложено несколько заданий, различающихся не столько тематически, сколько жанрово).

В финале самые успешные из школьников попробуют себя и в командной, и в индивидуальной работе — так они получат не только желанные баллы для поступления, но и важный опыт взаимодействия с другими, а также опыт рефлексии.

Где же тут место для исследователей из РАН? Первые консультации показали, что они видят свою роль в разработке заданий и их экспертизе, консультировании участников и участии в мероприятиях чемпионата.

Но может быть, главное, что чемпионат «Своими словами» целью своей ставит не столько поощрение самых успешных при поступлении в вуз (это скорее приманка, дополнительная мотивация): вокруг чемпионата уже сейчас возникает «облако» из интернет-ресурсов (сайта своимисловами.рф, страниц в социальных сетях), на которых размещаются научно-популярные и учебно-консультативные материалы, связанные и со сферами интересов школьников, и с задачей написания ими развернутых текстов различных жанров и прагматики.

И здесь представители РАН могут показать на собственном примере, можно ли своими словами говорить о самых сложных вещах так, чтобы они были понятны адресату — и чтобы рассказ заражал других.

Есть и еще один важный момент: не чиновник, а научно-образовательное сообщество выступает заказчиком по отношению к средней школе — определяет, чему нужно учить сегодняшних старшеклассников, и одновременно предлагает свои ресурсы для того, чтобы развернуть образование, всё более проваливающееся в энтропию, к выходу из застоя.

Михаил Павловец, канд. филол. наук,

доцент НИУ «Высшая школа экономики», учитель Лицея НИУ ВШЭ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.