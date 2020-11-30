Зачем нужно сочинение по математике?

01.12.2020 / № 318 / с. 13 /  Михаил Павловец /  Образование / 547 просм., 547 — сегодня /  Комментариев нет
Михаил Павловец
Михаил Павловец

24 ноября 2020 года в МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, на которой президент РАН Александр Сергеев и ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов объявили, что Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами», одним из инициаторов и организаторов которой является Выш­ка, пройдет при поддержке Российской академии наук. Пресс-конференции предшествовало совещание, на котором профессора и члены РАН обсуждали с инициаторами нового интеллектуального испытания для школьников возможные аспекты поддержки и сотрудничества… Но о чем идет речь?

«Итоговое сочинение»: итого

Предыстория событий относится еще к 2014 году, когда по поручению президента РФ в выпускном классе школы стало проводиться так называемое итоговое сочинение (далее ИС). Его инициаторы рассчитывали, что с помощью сочинения удастся усадить старшеклассников за книгу и заставить их писать длинные и рассудительные тексты, а в качестве стимула придумали «допускной» статус работы: без ИС нельзя было получить допуск к сдаче ЕГЭ.

Тогдашнее Минобрнауки, разрабатывавшее процедуру введения сочинения, исходило из того, что одним кнутом не обойтись, и придумало «пряник»: вузы получили право перепроверять эти ИС и давать за них поступающим дополнительные баллы в «портфолио абитуриента». Около 200 вузов откликнулось на инициативу: после введения ЕГЭ они были лишены права учитывать собственные интересы и представления, какой абитуриент им нужен, и вынуждены были довольствоваться мертвыми баллами ЕГЭ и подчас сомнительными дипломами олимпиад.

Первоначально обсуждалось, что ИС не будет сочинением по конкретной дисциплине, так как умение рассуждать, связно и грамотно оформлять свои мысли —общепредметное. Однако победили сторонники «литературоцентричного» подхода: рассуждать школьникам было предложено на темы морально-нравственные, а «аргументировать» свои тезисы о том, «Почему важно беречь честь смолоду» или «Является ли смирение ­добродетелью», требовалось с опорой на литературные тексты. Тем самым предполагалось убить двух зайцев: заставить школьников больше читать (общие направления будущих тем публиковались заранее, и к ним можно было готовиться) и заставить проверять эти работы именно словесников (так как несловесники якобы не обладают достаточной орфографической зоркостью и знанием школьной программы по литературе).

Но в результате убито было именно сочинение: мгновенно в его сторону развернулась индустрия натаскивания на ЕГЭ и предметные олимпиады, стали открываться курсы подготовки к ИС, сайты готовых работ, мобилизовалась армия репетиторов. К тому же учителя не были заинтересованы особенно зверствовать: их начали оценивать по результатам подготовки к ИС — и с задачей не справлялось (то есть не получало допуска к ЕГЭ) год за годом не более трети процента всех пишущих. Однако было бы неправильно считать, что всего лишь административно-командная система управления образованием в очередной раз победила здравый смысл. За абсурдностью этой истории скрывался и определенный политический момент.

Две школы: «дворовая» vs «элитарная»

В минпросовских кулуарах часто можно слышать, что наша система образования ориентирована прежде всего на «массовую», «дворовую» школу, а не школы «Садового кольца» (к которым относят не только Лицей НИУ ВШЭ, но и школу «Летово», и знаменитый челябинский физико-математический лицей № 31, и лицей № 2 Южно-Сахалинска, и т. п.). Иначе говоря, ставка делается не на «средние школы» (где слово «средние» нейтрально и близко по значению к прилагательному в словосочетании «средний класс», а не «средние способности»), которым противопоставлены, с одной стороны, «селективные» школы, с другой — школы для детей с особыми потребностями.

Нет, модель бинарна: есть школы «блатные», «элитарные» — и есть «народные». «Элитарным» разрешено гораздо больше, чем прочим, лишь бы они давали высокие цифры «стобалльников ЕГЭ» и «победителей олимпиад», особенно международных. Для остальных — принуждение к открытию «кадетских классов», к вступлению детей в «Юнармию» и «Российское движение школьников», и вообще в этих школах своеобразно понятой «воспитательной» работе отдается приоритет перед образованием, а индоктринации — перед развитием навыков критического мышления.

Пресловутое ИС есть часть всё той же воспитательной работы, основанной на замшелом представлении, что рассуждения на морально-этические темы облагородят души школьников, особенно если рассуждать они будут на материале литературы. Причем никакой самодеятельности тут не допускается.

Так, в методических рекомендациях на сайте ФИПИ в качестве примера ИС, не заслуживающего зачета, приводилась работа школьника на тему «Есть мечты, которые ведут по жизни, а есть — которые уводят от нее». Автор сочинения назвал человеком, которого мечта ведет по жизни, Бориса Друбецкого, героя романа «Война и мир» (тот добился в жизни всего, о чем мечтал), противопоставив ему Петю Ростова (мечтал о подвиге — и в результате погиб в бою). Школьнику была поставлена на вид «этическая ошибка»: он высказал позицию, отличную от позиции Толстого!

Вся проблема в том, что сама задача аргументировать свои тезисы с опорой на художественный текст — абсурдна, ведь художественный образ можно трактовать взаимоисключающими способами (как, кстати, и пресловутое «что нам хотел сказать автор»). И советская практика назначения «единственно верной точки зрения», именуемой «авторской позицией», схожа с подходом к истории, который исповедует бывший министр культуры Владимир Мединский, противопоставляющий «сомнительному» научному факту — «святую легенду, к которой просто нельзя прикасаться».

Что делать вузам?

Неудивительно, что при таком подходе к ИС вузам не было интересно добавлять баллы за списывание (зачем плодить будущих клиентов «Диссернета»?) или воспроизведение готовых идеологических и речевых шаблонов, никак не отражающих истинную позицию школьника и уровень его реального владения речью. Не было выгодно и организаторам ИС поддерживать интерес вузов к перепроверке: вузы, с их собственными требованиями, делали слишком наглядными вредность и безграмотность модели ИС. В результате к 2020 году не осталось ни одного вуза, который бы продолжал перепроверять ИС (отдельные по инерции давали один-два дополнительных балла за сам факт наличия ИС, но в текст заглядывать избегали).

Но проблема отсутствия у завтрашних студентов умения создавать связные речевые высказывания — и устные, и письменные — никуда не делась, и стало понятно, что вузы должны взять ее решение в собственные руки — как непосредственные заказчики того, что выпускает средняя школа. 14 вузов (ВШЭ, МГПУ, МИФИ, ИТМО, ТГУ и др.) объединились и уже в 2020–2021 годах договорились провести Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами», цель которого — дать школьникам возможность писать о том, что им действительно интересно и связано с их будущим профессиональным выбором, а вузам — начислять за такие сочинения дополнительные баллы при поступлении.

Сочинение по экономике, медицине, даже по спорту, а не только по литературе или истории: всего девять направлений, соответствующих профилям современной школы — и основным направлениям подготовки в вузе. Карантин внес свои изменения в планы организаторов — не только отборочный тур, но и региональный и даже финал придется провести онлайн, но оказалось, что новый чемпионат к вполне готов к этому адаптироваться. Так, отборочный тур пройдет в виде компьютерного тестирования — хоть с ноутбука, хоть со смартфона, но это будут «медиатесты», предполагающие работу как с вербальным текстом, так и c медиаконтентом. Цель — отобрать тех, кто владеет основами функциональной грамотности и критического мышления.

Региональный тур, он же главный: и здесь задания выполняются на компьютере, но теперь это будет развернутый текст — «сочинение» по выбранному направлению (на выбор будет предложено несколько заданий, различающихся не столько тематически, сколько жанрово).

В финале самые успешные из школьников попробуют себя и в командной, и в индивидуальной работе — так они получат не только желанные баллы для поступления, но и важный опыт взаимодействия с другими, а также опыт рефлексии.

Где же тут место для исследователей из РАН? Первые консультации показали, что они видят свою роль в разработке заданий и их экспертизе, консультировании участников и участии в мероприятиях чемпионата.

Но может быть, главное, что чемпионат «Своими словами» целью своей ставит не столько поощрение самых успешных при поступлении в вуз (это скорее приманка, дополнительная мотивация): вокруг чемпионата уже сейчас возникает «облако» из интернет-ресурсов (сайта своимисловами.рф, страниц в социальных сетях), на которых размещаются научно-популярные и учебно-консультативные материалы, связанные и со сферами интересов школьников, и с задачей написания ими развернутых текстов различных жанров и прагматики.

И здесь представители РАН могут показать на собственном примере, можно ли своими словами говорить о самых сложных вещах так, чтобы они были понятны адресату — и чтобы рассказ заражал других.

Есть и еще один важный момент: не чиновник, а научно-образовательное сообщество выступает заказчиком по отношению к средней школе — определяет, чему нужно учить сегодняшних старшеклассников, и одновременно предлагает свои ресурсы для того, чтобы развернуть образование, всё более проваливающееся в энтропию, к выходу из застоя.

Михаил Павловец, канд. филол. наук,
доцент НИУ «Высшая школа экономики», учитель Лицея НИУ ВШЭ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

 См. также:

  • Школа проекта Л. А. Степановой (1950), фасад С. Д. Юсина24.03.2020 «Золотой список» школьной литературы как национальное достояние 11 марта 2020 года РИА «Новости» опуб­ликовало новость о том, что издательский совет Русской православной церкви совместно с писателями собирается подготовить список детской художественной литературы, рекомендуемой к чтению подросткам. В основе идеи «золотого списка» — убежденность, что национальная идентичность формируется и определяется не только общностью языка, но и общностью текстов культуры, национальных или «присвоенных» нацией.
  • Устаревшая ценность17.05.2016 Устаревшая ценность Было бы неправильно утверждать, что в новых условиях чтение утратило ценность в нашем обществе; она остается высокой, во многом благодаря работе такого института, как школа. Но вот к категории сверхценного чтение уже не относится, и это воспринимается очень болезненно. Весьма редко приходится сталкиваться с мнением, что это процесс закономерный, естественный…
  • Возобладал здравый смысл?11.08.2020 Возобладал здравый смысл? Появившаяся информация об отмене запланированного ранее введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку сразу вызвала бурную общественную дискуссию. Это должно было случиться через два года — в 2022-м; теперь этого не произойдет. Я считаю, что в данном случае возобладал здравый смысл и принято вполне разумное решение. Попробую объяснить свою позицию по пунктам.
  • Леонид Перлов11.08.2020 Отставка Исаака Калины. Послесловие На моей памяти начальников московского образования набирается целых четыре, не считая только что назначенного А. Б. Молоткова, о котором говорить и писать пока нечего. Последовательно руководством в этой области занимались Г. А. Асеев (1962–1986), Л. П. Кезина (1986–2007), О. Н. Ларионова (2007–2011), И. И. Калина (2011–2020). Но пожалуй, никто из его предшественников не удостоился такой реакции общества на свою отставку, как замыкающий этот список Исаак Калина. Причем реакция эта начала проявляться задолго до того, как его отставка стала свершившимся […]
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментария(-ев)
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Оценить: 
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 оценок, среднее: 4,50 из 5)
Загрузка...
 
 

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить