Вручена X премия Егора Гайдара

01.12.2020 / № 318 / с. 5 /  По материалам пресс-службы премии и блога А. Архангельского в «Фейсбуке» /  Премии / 321 просм., 321 — сегодня /  Комментариев нет

Вечером 25 ноября 2020 года в ходе онлайн-церемонии были названы имена лауреатов X премии Егора Гайдара.

Лауреатами премии в номинации «За выдающийся вклад в области экономики» стали сразу два профессора: ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов и научный руководитель факультета экономических наук НИУ ВШЭ Константин Сонин.

В номинации «За выдающийся вклад в области истории» премия была присуждена представителям «Мемориала»: заведующей архива Алёне Козловой, хранителю архива Ирине Островской и научному сотруднику Александру Щербакову — за подготовку и издание книги «На сердце пали все печали. Судьбы крестьян в XX веке. Воспоминания» (М., 2019).

В номинации «За действия, способствующие формированию гражданского общества» победителем стал российский предприниматель, основатель «Вымпелкома», благотворитель, основатель фонда «Династия», учредитель премии «Просветитель» Дмитрий Зимин.

В своей речи руководитель профильной группы Александр Архангельский сказал, что «Дмитрий Борисович Зимин не просто благотворитель, он создатель традиции. Когда Д. Б. большую часть заработанных им на продаже „Билайна“ денег вложил в безотзывный трастовый фонд, целиком настроенный на то, чтобы помогать науке и просвещению, это был первый подобный жест в России. Если я правильно помню, на одной из встреч он сказал своим коллегам-миллиардерам: „Все там будете“. Это путь, который он проложил для тех, у кого есть деньги, потому что деньги сами по себе бессмысленны, но обретают смысл только в том случае, когда вложены во что-то благое и мощное».

Накануне церемонии, еще не зная результатов голосования экспертов, Александр опубликовал на сайте «Форбс» видеозапись [1] и текст большого интервью с Дмитрием Борисовичем [2]. В нем Зимин говорит, в частности, следующее: «Я всю жизнь воспитывался, да и Борис [Зимин] тоже, на научно-популярной литературе. Она у нас доминировала… Я боюсь сейчас начать говорить пафосные вещи, от которых потом меня же самого будет подташнивать, а я этого не хочу и пытаюсь избежать. Но дело в том, что у ученой публики, мне кажется, в силу рода занятий моральный уровень, представление о добре и зле выше среднего — просто потому, что занятие наукой требует большой честности. В особенности в те времена, когда с наукой было туго, когда практически прекратилось издание научно-популярных книг, которые показывают иной образ жизни, показывают мальчишкам, что есть интересного в жизни, уводят от всего, чем не надо заниматься… Не в обиду вам будет сказано, но, на мой взгляд, это самый интересный вид литературы. Нигде так не сходятся в поддержке и конфликте друг с другом чувства и рациональное мышление. В своей книжке [„От двух до…“] я привожу некоторые примеры научно-популярных книг, которые, на мой взгляд, должны быть в каждом доме».

Основатели премии Егора Гайдара отмечают, что труд каждого из номинантов ценен не только с точки зрения дела, которым они занимаются: истории, экономики или активной общественной деятельности, но и как способ напомнить о людях, чьи идеи, убеждения и жизненная позиция утверждают в нашем обществе ценности свободы и гражданской ответственности. Необходимо обращать внимание на этих людей и отмечать их важный вклад в развитие общества.

Запись трансляции церемонии можно посмотреть по ссылке:
youtube.com/watch?v=Qt0nlYT9sMQ

По материалам пресс-службы премии и блога А. Архангельского в «Фейсбуке»

  1. Эксклюзивное интервью: Дмитрий Зимин. От двух до… Режиссер — Татьяна Сорокина.
    youtube.com/watch?v=6WN4koV9Fro
  2. forbes.ru/forbeslife/414577-est-massa-yavleniy-ot-kotoryh-mne-stydno-toshno-no-eto-moya-strana-i-ya-nikuda-ne

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