Уважаемая редакция!

Помнится, за пару лет до начала горбачёвской перестройки в одном нашем фильме исполнялась песенка, в которой были такие слова: «Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер перемен». Вспоминая об этом теперь, я полагаю, что это было частью идеологических усилий Запада по развалу СССР, недаром исполнившая роль главной героини фильма актриса вскоре свалила на Запад. Наш добрый, доверчивый народ старались приучить к мысли, что перемены — это здорово, легко и прекрасно. Но вскоре мы на своей шкуре убедились, что гораздо более справедливо для наступившей ­эпохи старое китайское проклятие: «Чтоб тебе жить в эпоху перемен».

Союз распался, и мы по полной программе намучились в девяностые: обнищание, гиперинфляция, грабительская прихватизация, разгул криминала, дефолт; наконец, практически начавшийся развал России. Помните, как бывший летом 1999 года премьером Сергей Степашин после вторжения боевиков Хаттаба и Басаева в Дагестан сказал: «Дагестан мы потеряли»?

И только счастливый поворот судьбы, даровавший России Владимира Владимировича Путина, спас нашу страну от окончательного распада. Он замочил террористов в сортире, поднял страну с колен и направил ее на путь устойчивого развития. После времен хаоса и унижений наступила стабильность. И если бы кто-то попросил меня в одном слове описать самую суть правления Владимира Владимировича, то я бы выбрал такое слово: стабильность.

Подобный ответ я мог дать еще совсем недавно, не задумавшись ни разу. Но к ужасу своему, сейчас я не могу сказать это с полной уверенностью: в 2020 году что-то пошло не так… Вы, конечно, подумаете про ковид. Действительно, пандемия поставила на уши весь мир, ввергла все страны в пучину нестабильности. Но первые тревожные звоночки раздались в России еще до прихода коронавируса в нашу страну: в январе, месяце по понятным причинам обычно совершенно будничном и спокойном, было отправлено в отставку правительство.

Дальше начались гадания про будущую Конституцию, потом пришел ковид… Летом, после обуздания ковида и принятия обновленной Конституции, мне показалось, что всё опять пошло на лад. Но осень нанесла по моей уверенности серьезный удар. И дело вовсе не в ковид-идиотах, запустивших своей безответственностью вторую волну эпидемии.

В ноябре были произведены серьезные перестановки в правительстве, которое не так и давно кардинально обновилось. А затем началось: как из рога изобилия полились разные законодательные и прочие инициативы. Регулирование просветительской деятельности, ужесточение правил проведения массовых акций, реформа институтов развития…

Я, конечно, поддерживаю стремление отрегулировать просветительскую деятельность и защитить наших подростков и молодежь от навязывания им антироссийских точек зрения. Я за устрожение правил проведения массовых акций: нечего горлопанам по улицам шляться и народ смущать! Да, в общем, и против присоединения РФФИ к РНФ я ничего не имею, ведь РНФ — это президентский фонд, курируемый Андреем Александровичем Фурсенко. Он не будет, как РФФИ, разбазаривать миллиарды рублей посредством выдачи тысяч грантиков на поддержку штанов, а сумеет канализировать государственные деньги на поддержку действительно значимых проектов и направлений. Но как-то слишком много разнообразных кадровых и не очень изменений сразу — вот что меня смущает. Не к добру это, коллеги, ох, боюсь, не к добру…

И я теряюсь в недоумении: что происходит со стабильностью? Объяснение у меня пока только одно: забота о здоровье самого ценного и важного для нашей страны человека, нашего любимого руководителя и президента, вынуждает рекомендовать ему большую часть времени проводить в бункере. И это нелегко для того, кто привык всегда быть в гуще событий, активно общаться с народом. Нелегко в том плане, что меньше обычного к нему поступает разной информации, меньше у него возможностей контролировать принимаемые решения.

Поймите меня правильно, я с очень большим уважением отношусь к членам правительства, но правда такова, что многие из них, включая премьер-министра, переболели ковидом. А это болезнь коварная, иногда влекущая за собой серьезные долгосрочные последствия для организма. И кто знает, может быть, даже для интеллектуальной сферы… Вот я и боюсь, как бы не пришлось нам вскоре расхлебывать последствия еще одной волны «доброго и ласкового» ветра перемен. Поэтому молю членов правительства: вы поаккуратнее с переменами! Лучше, как учил нас вождь мирового пролетариата, меньше, да лучше.

Ваш Иван Экономов

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