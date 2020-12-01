ВАУ — 90!

01.12.2020 /  Николай Андреев / 48 просм., 48 — сегодня /  No Comments
Фотография В. А. Успенского, сделанная когда-то для журнала «Афиша», ему самому очень нравилась
Фотография В. А. Успенского, сделанная когда-то для журнала «Афиша», ему самому очень нравилась

27 ноября 2020 года исполнилось бы 90 лет Владимиру Андреевичу Успенскому. Как традиционно пишут — ученику А. Н. Колмогорова, заведующему кафедрой математической логики и теории алгоритмов мехмата МГУ, одному из создателей отделения теоретической и прикладной лингвистики филфака МГУ.

Широкому современному читателю он известен по книге «Предисловие к математике» и ее более полной версии — «Апология математики». Широкому советскому — по нескольким брошюрам в серии «Популярные лекции по математике» и совместной с Е. Б. Дынкиным книгой «Математические беседы». Визитной карточкой ВАУ стало предисловие к сборнику переводов «Математика в современном мире» (М.: Мир, 1967) с его фразой «Изменилось и традиционное преставление о математиках: место паганелеобразных чудаков заняли в этом представлении молодые люди в ковбойках, занимающиеся лыжным спортом. Всё больше родителей желает определить своих детей в школы с математическим уклоном: математика стала модной профессией».

Всю жизнь Владимир Андреевич внимательно наблюдал за окружающим миром, придирчиво расспрашивал даже случайно встреченных и часть из переосмысленного публиковал. Почти все нематематические тексты, написанные Успенским, представлены в собрании «Труды по нематематике».

Первое издание — двухтомное — вышло в 2002 году благодаря геройскому подвигу Екатерины Рахилиной. По-другому и не скажешь, потому что собрать всё это разрозненное воедино… Немного имея отношение ко второму изданию, пусть и большему по объему, но являющемуся надстройкой над первым, — не представляю, как это можно было осилить, да еще и в то малокомпьютерное время… Да еще и зная дотошность ВАУ, постоянно наблюдающего и контролирующего процесс.

Второе издание — пятикнижие. Владимир Андреевич любил что-нибудь этакое. Книга 4 «Филология» вышла в 2012, книга 3 «Языкознание» — в 2013, книга 2 «Философия» — в 2014, книга 5 «Воспоминания и наблюдения», подготовленная ВАУ, но вышедшая уже без него, — в 2018 году [1].

Теперь, завершая задумку Владимира Андреевича, к его 90-летию вышла книга 1 «Памяти ушедших. Аппарат издания». Помимо запланированных им текстов, по решению издателей в книгу включен большой блок воспоминаний об Успенском, написанных его друзьями и коллегами. Книга уже в Москве и скоро появится в магазинах, а полный PDF‑файл, как обычно, в открытом доступе появится через полгода. Пока — оглавление, материалы из архива и наиболее полный список его работ [2].

Общее число страниц пятикнижия — 3632. Количество персон в именном указателе — 4145. Всё это — благодаря кропотливой работе в течение этих девяти лет Михаила Панова и Никиты Панюнина. От внесения исправлений ВАУ в TeX‑файлы и поиска необходимой информации — до непростой верстки и обучения технологов типографий тонкостям конгревного тиснения на переплете.

Наша команда ввязалась в этот проект с легкой руки ВитАра — Виталия Дмитриевича Арнольда. При жизни он был инициатором и организатором огромного количества хороших дел в математическом сообществе.

Честно сказать, представлял бы, как сильно это растянется по времени, — наверное, не ввязался бы… С другой стороны, сколько было интереснейшего общения с Владимиром Андреевичем, сколько было поведано интересных историй. Как бы то ни было, теперь издание пятикнижия «Труды по нематематике» завершено.

Николай Андреев
facebook.com/etudesru/posts/126232112621995

1. mccme.ru/memoria/vau/
2. mccme.ru/free-books/uspenskii/vau_book1_toc.pdf

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