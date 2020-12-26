Умные книги станут бесплатными

26.12.2020 /  Григорий Тарасевич /  Популяризация науки / 280 просм., 280 — сегодня /  Комментариев нет

Ричард Докинз, Карл Саган, Стивен Хокинг, Ричард Фейнман, Митио Каку, Владимир Сурдин, Александр Марков, Светлана Бурлак… Электронные версии книг этих и многих других авторов скоро могут стать бесплатными для всех желающих, причем совершенно легально. Новый проект получил название «Дигитека» — это цифровая библиотека научно-популярных книг по ключевым темам, формирующим научную картину мира.Это принципиально новая для нашей страны практика популяризации науки — сделать лучшие научно-популярные книги бесплатными для всех. Инициатором этой акции стала программа «Всенаука», возглавляемая Георгием Васильевым, который многим известен как продюсер мюзикла «Норд-Ост» и мультсериала «Фиксики». Среди ключевых партнеров «Дигитеки» — Российская государственная библиотека, Комиссия по популяризации науки РАН, портал LiveLib и многие другие.

Проект готовился два года. Сначала был проведен масштабный опрос, в котором приняли участие более 500 экспертов «Всенауки». Он выявил 33 ключевые темы, которые помогают построить научную картину мира современного человека: «Гены», «Мышление и сознание», «Вселенная», «Культура», «Жизнь и смерть» и т. д. [1] Именно по этим темам отбирались книги для «Дигитеки».

С начала 2020 года экспертная группа проанализировала практически все актуальные научно-популярные книги на русском языке — более десяти тысяч. Попавшие в лонг-лист книги (примерно 1500) оценивала специальная экспертная группа. Критерии были такие: научная корректность, увлекательность, доступность, актуальность, степень раскрытия темы и т. д. В итоге был составлен своего рода многомерный рейтинг книг, который можно использовать как навигатор по миру научно-популярной литературы [2].

Несколько десятков книг из тех, что получили достаточно высокие экспертные оценки, скоро станут бесплатными для всех. Среди них — переводы самых известных в мире популяризаторов науки: Ричарда Докинза, Карла Сагана, Стивена Хокинга, Ричарда Фейнмана, Митио Каку, Роберта Сапольски. Немало в этом списке и российских авторов: астроном Владимир Сурдин, палеонтолог Александр Марков, лингвист Светлана Бурлак, биолог Александр Панчин и др.

«Всенаука» уже договорилась с ведущими издательствами о приобретении электронных прав, чтобы эти книги могли распространяться бесплатно. Чтобы приобрести права на первую партию книг, «Всенаука» рассчитывает собрать 5 млн руб., из них как минимум 1 млн — методом краудфандинга [3]. Только за счет «народных» пожертвований за первый месяц удалось собрать более 700 тыс. руб.

Подробнее об этом проекте читайте в «Троицком варианте — Наука», в одном из первых номеров 2021 года.

Григорий Тарасевич

  1. vsenauka.ru/proekty/minimaks/o-minimax.html
  2. vsenauka.ru/knigi/vsenauchnyie-knigi
  3. planeta.ru/campaigns/digiteka

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