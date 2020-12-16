Ученые против легализации отстрела редких и исчезающих животных

Вскоре на стол к президенту ляжет законопроект, исключающий из федерального закона «Об охоте» прямую норму, запрещающую охотиться на краснокнижных животных. По сути дела, это легализация их VIP-отстрела. Кроме того, законопроект фактически ставит непреодолимые бюрократические препоны ограничениям на охоту и внесению новых видов в федеральную и региональные Красные книги. Если этот документ будет подписан президентом, он вступит в силу 1 августа 2021 года. Ученые возмущены и собирают подписи под обращением к главе государства. Мы просим всех неравнодушных присоединиться к этой акции.

Ученые и общественность три года боролись за сохранение института Красной книги в России (см. нашу заметку «Страсти по Красной книге» [1]). В 2020 году, несмотря на яростное охотничье лобби, специалистам всё же удалось добиться внесения в федеральную Красную книгу ряда таксонов животных, которым грозит исчезновение, и тем самым разрушить розовые мечты элитных браконьеров. И конечно, последним это не понравилось.

9 декабря Государственная Дума приняла проект Федерального закона № 942759-7, вносящего изменения в Федеральный закон «О животном мире» и Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» (см. текст законопроекта и стадии его рассмотрения: [2]).

15 декабря комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовал Совету Федерации одобрить законопроект и указал, что он не подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, перечисленные в статье 106 Конституции РФ.

Нам представляется, что принятие этого закона может создать серьезную угрозу для животных, в первую очередь редких и исчезающих.

Во-первых, законопроект исключает из закона «Об охоте» прямую норму, запрещающую охотиться на животных, занесенных в федеральную и региональные Красные книги. По сути дела, легализуется их VIP-отстрел.

Депутат Владислав Резник несколько лет назад уже предлагал Минприроды открыть охоту на краснокнижных животных [3]. Тогда общественности и ученым удалось его остановить, но политик продолжил свою законотворческую деятельность. И если этот законопроект будет принят, под видом научных исследований можно будет проводить охоту, например, на путоранских снежных баранов [4].

Во-вторых, законопроект делает фактически невозможным установление ограничений на охоту. Если он будет принят, ограничения будут осуществляться «на основе данных государственного мониторинга охотничьих ресурсов, подтверждающих фактическое непрерывное снижение численности вида охотничьих ресурсов, в отношении которого устанавливаются лимит и квота добычи, в течение не менее трех лет, приведшее к общему сокращению численности вида более чем на 50 процентов».

Однако государственный мониторинг охотничьих ресурсов в реальности не ведется. Кроме того, закон не указывает, о каком снижении численности идет речь: всей численности вида на Земле, в России, в субъекте РФ, в охотничьем хозяйстве? А если речь идет не о виде, а о подвиде или популяции? И почему нужно ждать, когда численность снизится на 50%? Почему не на 60%? Или на 80%?

Мы полагаем, что текст закона с биологической точки зрения безграмотен.

В-третьих, если законопроект будет принят, вносить новые виды в Красную книгу того или иного субъекта Федерации можно будет только на основании того самого «государственного учета и мониторинга» (которого нет) и только «опубликованных научных данных, с учетом естественных колебаний численности» (непонятно, за какое время, и неясно, что такое «естественные колебания численности»). Кроме того, после прохождения всех процедур материалы, обосновывающие внесение в Красную книгу, должны быть опубликованы в Интернете за полгода до принятия решения органом государственной власти.

Нам представляется, что этот законопроект не просто вреден — он преступен.

Общественность также возмущена происходящим и уже создала свою петицию, адресованную президенту и председателю комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды [5]. Под ней уже более 40 тыс. подписей.

Мы просим всех неравнодушных ученых поставить свою подпись под приведенным ниже письмом протеста с требованием пересмотра законопроекта, которое будет направлено в Администрацию президента и комитет Госдумы по экологии от имени благотворительного фонда «Центр охраны дикой природы» [6].

Для этого пришлите свои Ф. И. О., ученую степень (если есть), ученое звание (если есть) и место работы (если есть) по адресу: address.zakon.okhota.2020@gmail.com.

Софья Розенфельд,

канд. биол. наук, ст. науч. сотр. Центра кольцевания птиц России

Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН

Обращение к президенту Российской Федерации В. В. Путину

Копии:

Представителю Президента по экологии и транспорту С. Б. Иванову

Председателю Комитета Государственной Думы по экологии В. В. Бурматову

Уважаемый Владимир Владимирович!

9 декабря Государственная Дума приняла проект Федерального закона № 942759-7 «О внесении изменений в Федеральный закон „О животном мире“ и Федеральный закон „Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ (в целях устранения дублирующих норм и выявленных противоречий в практике применения законодательства в области охраны и использования животного мира и законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов)».

К сожалению, этот закон может привести к серьезным последствиям для редких и исчезающих животных. В то же время поправки, которые в закон «Об охоте» предлагало внести научное сообщество, вновь были проигнорированы.

Ученые и общественность уже несколько лет ведут борьбу за сохранение института Красной книги в России. Но данный законопроект фактически легализует VIP-охоту на животных, занесенных в федеральную и региональные Красные книги.

Пункт 4 статьи 11 Федерального закона «Об охоте» предлагается признать утратившим силу. На данный момент он гласит: «Запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в красные книги субъектов Российской Федерации, за исключением отлова млекопитающих и птиц в целях, предусмотренных статьями 15 и 17 настоящего Федерального закона».

Кроме того, предлагается ввести в статью 11 поправку, которая позволяет добывать редких и находящихся под угрозой исчезновения животных «в исключительных случаях в порядке, предусмотренном Федеральным законом „О животном мире“».

С одной стороны, Федеральный закон «О животном мире» (статья 24) не допускает «действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу субъекта Российской Федерации». Эту формулировку законопроект не затрагивает.

Однако, с другой стороны, новая редакция сохраняет (с незначительными изменениями) другой пункт статьи 24. Согласно новой редакции, он гласит: «Оборот объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, допускается в исключительных случаях по разрешению, выдаваемому специально уполномоченным государственным органом по охране окружающей среды в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 января 1997 года № 13 (в редакции от 22.04.2019), «добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, за исключением водных биологических ресурсов (далее — объекты животного мира), допускается в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира, осуществления мониторинга состояния их популяций, регулирования их численности, охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации и представителей других этнических общностей».

Таким образом, если законопроект будет принят, он позволит осуществить отстрел животных, занесенных в Красную книгу РФ, в том числе в целях осуществления мониторинга состояния их популяций.

И под видом научных исследований можно будет проводить охоту на объекты животного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красные книги субъектов Российской Федерации.

Кроме того, законопроект делает фактически невозможным установление ограничений на охоту.

Согласно новой редакции ст. 22 закона «Об охоте» «…установление ограничения охоты, указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи, осуществляется на основе данных государственного мониторинга охотничьих ресурсов, подтверждающих фактическое непрерывное снижение численности вида охотничьих ресурсов, в отношении которого устанавливаются лимит и квота добычи, в течение не менее трех лет, приведшее к общему сокращению численности вида более чем на 50 процентов».

Однако государственный мониторинг охотничьих ресурсов фактически не ведется. Соответственно, такие данные просто невозможно собрать. Кроме того, закон не указывает, о каком снижении численности идет речь: всей численности вида на Земле, в России, в субъекте РФ, в охотничьем хозяйстве.

Теперь, даже если субъекты РФ захотят ограничить охоту на какое-то животное, они не смогут этого сделать. Точно так же они не смогут включить этот вид в Красную книгу субъекта РФ, поскольку это тоже ограничение охоты. Это может привести к критическому сокращению численности многих уязвимых, но еще не внесенных в Красную книгу видов.

Поправки в ст. 24 Федерального закона «О животном мире» крайне усложняют порядок включения животных в Красные книги РФ и субъектов РФ.

Теперь это можно делать только на основании государственного учета и мониторинга (которого фактически нет), а также опубликованных научных данных, с учетом естественных колебаний численности (непонятно, за какое время). Кроме того, после прохождения всех процедур материалы, обосновывающие внесение в Красную книгу, должны быть за полгода опубликованы в Интернете.

Мы категорически протестуем против такого подхода к организации охраны природы России. Мы обращаемся к Вам от имени всех ученых России, разделяющих нашу оценку ситуации, и просим Вас выступить в защиту редких животных и не подписывать законопроект, который нанесет непоправимый ущерб живой природе нашей страны.

* Электронные оригиналы подписей находятся по адресу: address.zakon.okhota.2020@gmail.com