ТрВ приступает к кампании краудфандинга

Газета «Троицкий вариант – Наука» работает по бизнес модели бродячего цирка: бесплатное представление, а потом обход с шапкой. Зрители сами решают, кидать что-либо в шапку или нет – в зависимости от того, насколько понравилось представление. Начинаем очередной обход, третий по счету – они идут примерно раз в полтора года.

Краудфандинг происходит на платформе фонда «Эволюция» вот здесь http://crowd.trv-science.ru/. Фонду большое спасибо от нас, он уже второй раз предоставляет нам свою площадку. Заявленная сумма в 1,2 млн руб. – около 40% нашего годового бюджета, ее хватит, чтобы дотянуть до ежегодного визита с шапкой к самому могучему нашему зрителю – к Дмитрию Борисовичу Зимину.

Газета существует на смешные деньги (меньше 3 млн руб. в год), но когда они кончаются, нам становится не смешно. Доход от рекламы ничтожен – газета не слишком интересна рекламодателям, поскольку аудитория не столь велика, а качество аудитории сказывается скорее в отрицательную сторону – наши читатели не клюют и не кликают на рекламу. Малый бюджет объясняется тем, что газета полуволонтерская – все сотрудники работают где-то еще, а газета – для подработки и для души. Но в любом случае людям надо платить, одним «для души» не отделаешься, кроме того нужно оплачивать типографские и прочие расходы. Деньги вот-вот кончатся.

Краудфандинг – самый ценный для нас источник средств. Он дает максимальную независимость и показывает, насколько наше издание любезно народу.

Борис Штерн