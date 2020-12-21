Тише едешь…

Уважаемая редакция!

Дорогие коллеги, приближается новый, 2021 год. И нам всем так хочется, чтобы этот ужасный год наконец завершился, выживших побыстрее вакцинировали и все мы смогли вернуться к более-менее нормальному образу жизни. По счастью, руководители нашей страны, в отличие от руководителей некоторых других стран, вводящих различные ограничения на период рождественских и новогодних праздников, тонко чувствуют душу нашего народа.

Руси, как сказал святой равноапостольный князь Владимир, «есть веселие пити, не можем без того быти». С тех пор мало что изменилось. Особенно же важен для нас в этом отношении период, начинающийся с католического Рождества и заканчивающийся старым Новым годом: в это время каждый добропорядочный россиянин выпивает и закусывает на корпоративах, в семейном и родственном кругу, с друзьями и знакомыми. Это наша духовная скрепа, и никакой коронавирус не в состоянии ее разрушить! Но конечно, помнить про вирус нужно, поэтому необходимо, находясь в компании близких, друзей и коллег, постоянно поддерживать во рту и носоглотке достаточно высокую концентрацию крепкого алкоголя, чтобы уничтожить все вредоносные вирусы и бактерии.

Надеюсь, это позволит нам пройти непростой праздничный период без всплеска заражений и неприемлемых потерь, тем более что статистические данные находятся в ловких и натруженных руках.

Но не коронавирусом единым живо наше сообщество. Некоторые коллеги умудряются интересоваться в эту суровую пору отвлеченными вопросами, спрашивают, например, как я отношусь к арестам различных деятелей науки в последнее время. Недавно вот на Дальнем Востоке арестовали член-корреспондента РАН Александра Щербатюка, который собирался поставлять китайцам небольшие подводные аппараты. А немногим позже был задержан по обвинению в государственной измене сотрудник ЦАГИ Анатолий Губанов. И в том и в другом случае коллеги были удивлены и возмущены происходящим. Мой знакомый всё спрашивал, как в таких условиях заниматься инновационными разработками, как наращивать высокотехнологичный экспорт?

Что я могу сказать на это… Рецепт у меня самый простой: ни в коем случае не связываться с инновациями и тем более с разного рода закрытыми разработками! Конечно, нет задачи важнее и почетнее, чем ковать щит и меч Родины. Но только заниматься таким важным делом должны люди закаленные и подготовленные. Взращенные в закрытых номерных городах, с молоком матери впитавшие правила поведения для граждан, имеющих доступ к секретной информации, на 100% пропитанные патриотизмом люди с холодным умом, горячим сердцем, чистыми руками, с усталыми, но такими добрыми глазами. Люди проверенные и допущенные.

Или посмотрим на инновации гражданские. Анатолий Борисович Чубайс — человек исключительных дарований, он может себе позволить демонстрировать национальному лидеру гнущийся планшет без всяких для себя последствий. Но другого за гораздо меньшие фокусы самого нагнут так, что несколько лет не разогнется. Помните прошлогоднее дело со стекляшками в ФИАНе? Сотрудник, который занимался напылением, до сих пор, говорят, отсиживается в Израиле. Да не обязательно даже что-то куда-то продавать, достаточно что-то кому-то сболтнуть на какой-нибудь конференции или просто обменяться сообщениями по электронной почте с каким-нибудь иностранцем, как тот роскосмосовский журналист. И — ку-ку!

Поэтому я и сделал для себя вывод: заниматься такими ответственными делами должны люди из стали, титана и нано­композитов, которые ничего лишнего никому никогда не скажут и всегда стуканут первыми. Пусть они получают премии, ордена и звездочки на погоны, я буду ими гордиться от всей души. А сам я занимаюсь и буду заниматься вопросами исключительно академической значимости, не ввязываясь в практически значимые работы. Не будет у меня больших денег гособоронзаказа или мегалотов, будут только маленькие грантики, но не беда! Тише едешь, как говорится, дальше будешь. Главное, что никто не постучит к тебе в дверь в шесть часов утра.

Но вернемся к новогодней тематике. Хочу пожелать всем вам, дорогие коллеги, в первую очередь здоровья! Берегите себя и окружающих! А дальше хочу сказать вот о чем: уходящий год показал, что нужно нам для счастья совсем немного. Чтобы мы и наши близкие были здоровы, чтобы можно было выйти на улицу без пропуска, чтобы можно было съездить в отпуск, куда пожелаешь — на дачу или в Турцию. Да, наконец, как драгоценна возможность просто беспрепятственно ощущать вкусы и запахи! И нужно нам это знание сохранить — довольствуйтесь малым и будьте счастливы! Для нашей страны это очень важное знание. С наступающим Новым годом всех вас!

Ваш Иван Экономов

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