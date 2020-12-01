Свободу Александру Щербатюку!

Дмитрий Алексеев, директор компании «ДНС Групп», рассказал ТрВ-Наука о ситуации с арестом члена-корреспондента РАН директора Института проблем морских технологий (ИПМТ) РАН Александра Щербатюка.

Александр Фёдорович Щербатюк — докт. тех. наук, чл.- корр. РАН, специалист по разработке и использованию робототехнических комплексов для исследования океана, автор и соавтор более 170 научных работ, член редколлегий четырех журналов, диссертационного и научного совета РАН по робототехнике и мехатронике, региональной группы национального комитета ИФАК, зарубежных научных обществ Marine Technology Society и IEEE Oceanic Engineering Society (OES).

Создатель теоретической модели корреляционно-экстремальной навигационной системы, зрения подводных роботов, системы ориентирования на местности с использованием гидролокационных и видеоизображений донного ландшафта.

Когда нужно показать что-то инновационное на Дальнем Востоке, то гостей обязательно везут в ИПМТ, ведущий академический институт РАН по подводной робототехнике. Президент России Владимир Путин там тоже бывал и очень высоко оценил достижения института. В Минобрнауки существует программа по коммерциализации наработок академических институтов и университетов, в ее рамках создаются малые инновационные предприятия. Александр Щербатюк, будучи директором ИПМТ, нашел инвестора (нашу компанию DNS) и совместно с нами создал малое предприятие по разработке серии малых подводных аппаратов, работающих на небольших глубинах.

Как развивались события:

— Институтом был найден первый заказчик — Шанхайский университет, который заплатил за первый аппарат серии. Подводный аппарат для китайцев был создан, но при отправке заказчику был задержан на российской таможне. Таможня посчитала, что не хватает документов на отсутствие в товаре технологий двойного назначения либо они неправильно оформлены. Было возбуждено административное дело, но через полгода оно было прекращено по истечении срока давности. Подводный аппарат так и не был выпущен за границу, но и не был отдан собственнику;

— Через некоторое время А. Щербатюку было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и в качестве обеспечительной меры он был арестован и помещен в СИЗО.

Что утверждает следствие? Что Щербатюк злоупотребил служебными полномочиями, потому что мог заключить договор от с китайцами от лица ИПМТ, а вместо этого договор был заключен с дочерним предприятием. Ущерб образуется тем, что институту достались не все 17,5 миллионов от контракта, а только 10 миллионов за выполненные работы по субподряду [1];

— Ученого держат в СИЗО, потому что тот якобы может скрыться, ведь на его имя есть бронь по маршруту Владивосток — Минск. Досудебный арест человека только на том основании, что на его имя есть бронь, — дикость. Бронь может сделать любой и на кого угодно, хоть на имя следователя.

На мой взгляд, версия следствия не выдерживает никакой критики. Ведь А. Щербатюк не злоупотреблял полномочиями, а выполнял государственную программу. Недополученная прибыль не может быть ущербом, тем более что она существует только в версии следователя. Практика, когда следователь определяет, кто и с кем должен заключать договора, — дикость, хоть, увы, и не редкая у нас в стране.

Какова же настоящая причина ареста Александра Щербатюка? Насколько известно, оперативное сопровождение дела осуществляет ФСБ. По всей видимости, она хочет получить себе раскрытое дело о «госизмене» или «разглашении тайны». Материалов маловато (потому что нет никакого состава преступления), поэтому хозяйственное дело использовано для того, чтобы оказать давление на Щербатюка и работников института.

К сожалению, в современной России сложился очевидный дисбаланс в сторону силовых органов, которые сейчас не ограничены ни судом, ни какими-то другими сдержками. Такое вовсе не редкость: в «Новой газете» проанализировано 30 подобных случаев «охоты на ученых» [2].

27 ноября 2020 года состоялось заседание суда по апелляции на меру пресечения в отношении А. Ф. Щербатюка; арест и содержание в СИЗО оставили в силе. Сторона защиты отметила, что в содержании под стражей ученого и преподавателя нет никакой логики. Он не совершал насильственных преступлений, ему вменяют ч. 1 ст. 285 (злоупотребление служебным положением), причем абсолютно незаконно. Помешать ходу следствия, находясь на свободе, по этой статье невозможно.

Нет оснований полагать, что А. Щербатюк скроется. У него большая семья: дети и внуки. Пожилая мама за 80, которой нужно помогать. У него умер младший брат, у которого остались трое несовершеннолетних детей, и им тоже нужно помогать. Сам Александр Фёдорович уже не молод, ему за 60, и пребывание в СИЗО может сильно повредить его здоровью [3].

На заседание суда было предоставлено 16 личных поручительств, директора институтов ДВО РАН подписали коллективное письмо, а за день более двух тысяч человек подписали петицию с просьбой освободить Александра Щербатюка. Сторона защита также была готова предоставить залог за Щербатюка на сумму всего вменяемого ему ущерба. Но увы, суда у нас фактически нет, а силовая машина молотит, не зная заднего хода, и ученый был оставлен в СИЗО.

Я уверен, что необходимо придать как можно больше публичности и открытости данному делу. Только это может как-то исправить ситуацию, спасти человека и сохранить приморскую научную школу робототехники.