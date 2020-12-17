Продолжается краудфандинг газеты «Троицкий вариант — Наука»

На сайте https://crowd.trv-science.ru/ продолжается сбор пожертвований в поддержку газеты «Троицкий вариант — Наука». За прошедшие две недели удалось собрать треть необходимой суммы (400 тыс. руб.). За оставшийся месяц нужно собрать еще две трети…
Главный редактор газеты Борис Штерн, док. физ.-мат. наук, вед. науч. сотр. Института ядерных исследований РАН, записал специальный 15-минутный ролик, в котором рассказал про историю газеты «Троицкий вариант», как и кем она выпускается, за счет чего живет, как собирается дальше существовать и о чем мы напишем в ближайших номерах — https://www.youtube.com/watch?v=lvFHLj3M0HA
Особую озабоченность Бориса Штерна вызывает возможное принятие в ближайшее время «закона о просветительстве» и борьба с «иностранными агентами», когда политика вторгается в сферы научной популяризации, причем не для того, чтобы оказать всемерную помощь, а для того, чтобы «держать и не пущать».
«Без ложной скромности, ТрВ сейчас одно из самых отвязных СМИ, в своей, широко понимаемой, нише: от науки strictu senso и популяризации оной до государственной научной политики и историй ученых, которых госбезопасность гнобит за занятия наукой, — пишет в своем блоге заместитель главного редактора ТрВ-Наука, докт. биол. наук Михаил Гельфанд. — И да, это не последний мой пост по этому поводу… Я буду к вам приставать. ТрВ-Наука — замечательная газета, которую делают замечательные (слегка безумные) люди. Ей надо помогать. Регулярно, в частности, сейчас».
Благодарим всех, откликнувшихся на наш призыв о помощи!
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02.12.2020 ТрВ приступает к кампании краудфандинга Газета «Троицкий вариант – Наука» работает по бизнес модели бродячего цирка: бесплатное представление, а потом обход с шапкой. Зрители сами решают, кидать что-либо в шапку или нет – в зависимости от того, насколько понравилось представление. Начинаем очередной обход, третий по счету – они идут примерно раз в полтора года.
Краудфандинг происходит на платформе фонда «Эволюция» вот здесь https://crowd.trv-science.ru/.
01.08.2017 Краудфандинг для ТрВ-Наука успешно завершен С 7 июня по 30 июля собрано 730 тыс. руб. при заявленных 500 тысячах. Огромное спасибо всем, кто поддержал наше издание! Вы помогли выполнить программу-максимум: собрать не просто заявленную сумму, которая из осторожности была выставлена ниже реальной потребности, а в полтора раза больше — то, о чем мы робко мечтали. Благодаря вам следующий финансовый год для газеты будет легче предыдущего. Теперь мы можем не только «ослабить пояса», но и открыть некоторые новые проекты, о которых скажем позже.
28.07.2015 Без «Династии»: что дальше? Наша газета обратилась к ведущим российским ученым с просьбой поделиться своими мыслями, что делать после/ без фонда «Династия». Зачином к обсуждению стал пост главреда ТрВ-Наука Бориса Штерна в «Фейсбуке». Публикуем его призыв и поступившие отклики и ответы.