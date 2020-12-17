Продолжается краудфандинг газеты «Троицкий вариант — Наука»

17.12.2020 / 630 просм., 630 — сегодня /  Комментариев нет

На сайте https://crowd.trv-science.ru/ продолжается сбор пожертвований в поддержку газеты «Троицкий вариант — Наука». За прошедшие две недели удалось собрать треть необходимой суммы (400 тыс. руб.). За оставшийся месяц нужно собрать еще две трети…

Члены редакционного совета выступили в социальных сетях с просьбами помочь (см. https://www.facebook.com/trvscience/).

Главный редактор газеты Борис Штерн, док. физ.-мат. наук, вед. науч. сотр. Института ядерных исследований РАН, записал специальный 15-минутный ролик, в котором рассказал про историю газеты «Троицкий вариант», как и кем она выпускается, за счет чего живет, как собирается дальше существовать и о чем мы напишем в ближайших номерах — https://www.youtube.com/watch?v=lvFHLj3M0HA

Особую озабоченность Бориса Штерна вызывает возможное принятие в ближайшее время «закона о просветительстве» и борьба с «иностранными агентами», когда политика вторгается в сферы научной популяризации, причем не для того, чтобы оказать всемерную помощь, а для того, чтобы «держать и не пущать».

«Без ложной скромности, ТрВ сейчас одно из самых отвязных СМИ, в своей, широко понимаемой, нише: от науки strictu senso и популяризации оной до государственной научной политики и историй ученых, которых госбезопасность гнобит за занятия наукой, — пишет в своем блоге заместитель главного редактора ТрВ-Наука, докт. биол. наук Михаил Гельфанд. — И да, это не последний мой пост по этому поводу… Я буду к вам приставать. ТрВ-Наука — замечательная газета, которую делают замечательные (слегка безумные) люди. Ей надо помогать. Регулярно, в частности, сейчас».

Благодарим всех, откликнувшихся на наш призыв о помощи!

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