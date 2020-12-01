Памяти Николая Сибельдина

Аскольд Иванчик, член-корреспондент РАН:

За последние дни коронавирус погубил двух людей, с которыми была связана важная часть моей жизни в последние семь лет. Оба — большие ученые, но в области, о которой я не могу судить, и здесь я могу только повторить суждение тех, кому доверяю: эта часть их деятельности, разумеется главная для них, от меня осталась скрытой.

24 ноября 2020 года умер Николай Николаевич Сибельдин, физик, член-корреспондент РАН. Он всю жизнь проработал в ФИАН, а значит, с моими родителями, и поэтому его имя было мне знакомо с детства. Но близко мы познакомились в 2013 году, во время протестов против реформы РАН, когда оба вошли в Клуб «1 июля», собравший тех, кто заявил о своем отказе войти в новую академию в случае разгона старой. С тех пор постоянно общались. Николай Николаевич запомнился мне и, я думаю, всем, кто его знал, своей доброжелательной и открытой улыбкой, в которой выражалось его отношение к жизни и к людям. Очень светлый был человек. В клубной переписке его голос всегда звучал как голос трезвости и разума. При этом он был тверд и принципиален, а абсолютная порядочность была для него совершенно естественна и органична, он вообще был несовместим с фальшью. Его будет очень не хватать — и твердости и определенности его суждений, и мягкости и доброжелательности в личном общении.

Клуб «1 июля»:

Для многих из нас Коля Сибельдин был близким другом всю жизнь. Но для большинства — только с 2013-го. Зато казалось, что это навсегда. Увы.

Николай Николаевич удивительно чувствовал любую фальшь. И ничего не боялся. И никогда не унывал. Прямой, искренний и очень отзывчивый. Первое, что вспоминается всем, — его обезоруживающая улыбка. Пусть теперь только в памяти, но она с нами — навсегда.

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