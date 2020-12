Меморандум Второго Алтайского форума по науке и образованию в России: вызовы и решения

Memorandum of the Second Altai Forum on Science and Education in Russia: Challenges and solutions

For English version of the Memorandum, click here

Модель развития человечества кардинально изменилась в XXI веке. Теперь именно уровень развития науки во многом определяет, насколько успешным будет экономическое состояние государства, причем как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Именно интенсивное развитие науки и освоение новых технологий, разработанных наукой, позволило в прошлом малоразвитым странам превратиться в мощные экономические державы (Япония, Сингапур, Южная Корея, по этому же пути быстро движется и современный Китай).

Ценность научной деятельности состоит не только в том, что она открывает отдельные законы природы и факты, но и в том, что она разрабатывает методы, позволяющие правильно планировать деятельность человека, достигать поставленных целей с наименьшими затратами времени и ресурсов. Всё это повышает общую эффективность экономической деятельности в стране.

Руководство России десятилетиями регулярно повторяет, что наука крайне важна для нашей страны. К сожалению, красивая риторика расходится с реальным положением дел. Мы как представители российской науки и научной диаспоры России видим крайне опасные тенденции, которые продолжаются так же — десятилетиями. Мы опасаемся, что дальнейшее сохранение текущего положения приведет к скорой окончательной деградации российской науки. Наглядной демонстрацией такой деградации является фактический уход России с некогда высокого положения в области космических запусков, в которой технологии XXI века смогли обеспечить США доминирующее положение в течение буквально нескольких последних лет. Несмотря на огорчительный для России результат этой космической гонки, такое изменение показывает, что правильное применение научных методов позволяет резко менять ситуацию на рынке, и вопрос только в политической воле для их правильного и успешного применения. Другие примеры включают отставание России в биотехнологиях, медицине и наиболее передовых направлениях информационных технологий, включая искусственный интеллект, несмотря на постоянные разговоры о цифровой экономике.

Возможность серьезных достижений и прорывов в науке и технологиях существует и в России, причем не только в признанных научных центрах (Москва/Санкт-Петербург/Новосибирск), но и в менее известных городах. Крупные программы, такие как «5-100″ и «мегагранты», привели к возникновению немалого числа передовых лабораторий во всей стране, но всё же не привели к изменению системы в целом. В стране по-прежнему принимаются весьма спорные управленческие решения, за провал которых никто не несет ответственности. Недостаточное финансирование науки, избыточная бюрократия, некомпетентность при усиливающейся централизации в управлении наукой и образованием — это то, что постоянно озвучивается на форумах ученых и педагогов, но, увы, пока ситуация меняется только в худшую сторону. Примером чего являются последние законодательные инициативы (например, законопроект о просветительской деятельности) и решения (например, слияниe фондов РНФ и РФФИ).

Централизация науки и объединение научно-исследовательских институтов в федеральные научные центры, несмотря на некоторые положительные стороны, лишила региональные НИИ не только юридической самостоятельности, но и, как результат, ограничила для них возможности получения региональной и отраслевой поддержки. Чрезмерная централизация привела и к увеличению возможностей для ограничения академических свобод и назначению руководителями не столько достойных лидеров, сколько персон, угодных и удобных начальству. Особенности законодательства об «иностранных агентах» приводят к тому, что фактически любой работавший в зарубежной науке россиянин, если он выскажется о научной политике государства, может быть объявлен таким «агентом» и поражен в правах. С 2020 года все научные сотрудники-россияне, когда-либо имевшие вид на жительство в других странах или гражданство других стран, пожизненно объявлены фактически не вполне благонадежными.

Очень значимым является рост бюрократического контроля за всеми аспектами жизни в стране, а также гипертрофированная роль спецслужб, предпочитающих скорее находить мелкие недостатки у законопослушных граждан и раздувать их до серьезных преступлений, чем заниматься крупными, в том числе экономическими преступлениями. Получившие известность преследования ученых (истории с оптическим стеклом и подводными роботами, и многие другие) ведут к тому, что международная научная деятельность или продажа высокотехнологической продукции за рубеж становится источником неприемлемого риска. В итоге единственным реалистичным способом реализации научных и бизнес-идей всё более становится эмиграция, а возврат из других стран в Россию вряд ли может быть привлекательным решением для многих. Особенности пенсионного законодательства страны и пенсионного обеспечения научных сотрудников парадоксально приводят одновременно к тому, что научные сотрудники, не ведущие активной деятельности, держатся за свои места до последнего, чтобы не оказаться ниже черты бедности, и к тому, что продуктивно работающие в науке пенсионеры фактически штрафуются за продолжение работы (их пенсии не индексируются).

Для ведения научной деятельности критически важным является правильно поставленный образовательный процесс. Он не только обеспечивает приток квалифицированных кадров в организации, занятые разработками, исследованием и высшим образованием, но и позволяет широкой публике применять основные методы научной деятельности для оптимизации своего труда, таким образом повышая общую эффективность экономической деятельности в стране. К сожалению, в последние годы сложилась тенденция, когда для преподавателей и, что печальнее, руководителей образовательных учреждений считается допустимым иметь квалификационные работы и публикации, содержащие плагиат и фальсификации, что является абсолютно недопустимым для стран с высокоразвитой наукой. Следует заметить, что в глазах научных сотрудников этих стран назначение руководителем вуза лица с такими проблемами с академической этикой полностью и на продолжительное время дискредитирует не только само образовательное учреждение, но также и его сотрудников и выпускников. Плагиат научных работ, на основании которых государством присваиваются научные степени, по своей сути является мошенничеством, направленным против интересов государства и налогоплательщиков.

В текущих условиях существования науки и образования в России представляется чрезвычайно важным создание и функционирование независимых от государства научных и в более широком смысле экспертных сообществ (образование, наука и передовые технологии), включая представителей диаспоры, которые не только дополняют экспертное сообщество России, но и (что не менее важно) финансово и юридически независимы от государственных органов в России, что исключительно важно в плане принятия экспертных решений. Примерами подобных сообществ являются «Диссернет«, Клуб «1 Июля», Совет по Научной Этике АНРИ, Корпус экспертов, цифровая платформа «Титаниум» и Ассоциация русскоговорящих ученых RASA-USA. Расширение взаимодействия между экспертными сообществами и создание широкой платформы для их активного влияния на процессы управления наукой и образование в России представляется жизненно важным в целям сохранения и дальнейшего развития российской науки и образования.

Участники совещания в своих докладах и в дискуссии рассказали о своих проектах и предложениях, a также высказали критические замечания по организационным вопросам в различных областях образования, науки и высоких технологий. Подробно с докладами и дискуссиями на конференции RUSTEC2020 и проходившем в ее рамках совещании «Алтайский форум- 2» можно ознакомиться по ссылкам (видео и презентации) на веб-странице: https://nanoandgiga.com/rustec2020/program

Для поиска путей выхода российской науки из кризиса, а также для обсуждeния общих проблем организации образования и науки в России и конкретных инициатив в этой области предлагается продолжить проведение ежегодных конференций c участием русскоговорящих ученых, проживающих и работающих как в России, так и за рубежом: «Алтайский форум русскоговорящих ученых Соотечественников (Altai Forum Russian-speaking Scientists). К участию в форуме приглашаются как ученые и преподаватели, так и представители государственных и частных коммерческих и некоммерческих организаций, заинтересованных в поддержке развития образования и науки в России, деятельность которых не запрещена законами Российской Федерации.

При ссылке просим указать первоисточник: Меморандум Второго Алтайского форума русскоговорящих ученых соотечественников ( https://nanoandgiga.com/rustec2020/memorandum )

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.