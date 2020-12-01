Кадры решают всё!

или Как научные журналы отвечают на претензии «Диссернета»

Наверное, не все пользователи «Диссернета» в курсе, что в нашей «Диссеропедии журналов» представлены не только журналы, но и целые издательства и даже издательские группы, нарушающие этику науки [1]. Первое место по количеству журналов (50) в «Диссеропедии» и по числу нарушений занимает, безусловно, издательская группа «Юрист», возглавляемая известным персонажем «Диссернета» профессором Владимиром Григорьевичем Грибом [2], по совместительству председателем Российского профессорского собрания (РПС). Заметим, кстати, что сопредседателем РПС является обнуленно-третьесрочный председатель ВАК Владимир Михайлович Филиппов.

На втором месте — издательство Nota bene [3] с коллекцией в 30 журналов. Недавно количество нарушений этого издательства, отраженных в «Диссеропедии», вдруг резко сократилось. Дело в том, что издательство решило вступить в Scopus и ринулось исправлять замеченные нарушения. Надо сказать, работу они проделали огромную: отозвали практически все некорректные ­статьи (а их было ­много!) и повыгоняли из редколлегий/советов кучу разного засветившегося в «Диссернете» народа: активисты «Диссернета» потратили немало часов просто на то, чтобы перемаркировать в «Диссеропедии» эти ­статьи и персонажей.

На наш взгляд, ретракция — это необходимый, но только лишь первый этап очищения журнала. По словам профессора Ростовцева, «здесь вопрос в принципе — заставить редакции проверять присланный материал на разумность и оригинальность». Пока что наши эксперты проверили на заимствования несколько случайных выпусков одного журнала «Административное и муниципальное право» — и тотчас количество неотозванных статей подскочило с трех до семи [4]. Хотя ретрагировано было 17 публикаций (см. раздел «Справочная информация о журнале»), и это, без всякой иронии, хороший результат!

Однако обратимся к составу редколлегий/советов журналов издательства Nota bene. На странице каждого журнала в «Диссеропедии» есть опция «Показ с учетом исторических данных», где можно посмотреть изменения в «составах команд». Если побродить по страницам разных журналов, то видно, что самые одиозные редколлегии, в которых было много диссернетовских персон, выгнав всех нарушителей научной этики, тотчас набрали новых. Причем самое интересное, что большинство новых членов — из того же списка нарушителей, т. е. человека из одних журналов выгнали, в другие — тут же взяли.

Предлагаю желающим полюбоваться на некоторых персонажей: на странице каждой персоны есть история его (ее) участия в редколлегиях. Забавно наблюдать перемены в жизни этих людей.

Так, Агнессу Олеговну Иншакову [5] выгнали из 9 журналов, а взяли в 8 изданий. Петра Николаевича Кобеца [6] и Алексея Андреевича Демичева [7] выгнали из 11 журналов, взяли — одного в 4, другого в 9 изданий.

Другие примеры ищите сами, «их есть у нас». Под конец добавим только любимую «Диссернетом» сладкую парочку: Алексей Валентинович Куракин с Михаилом Валерьевичем Костенниковым. Это два профессора Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России, которые несколько раз переиспользовали кусок диссертации декана юрфака Московского психолого-социального университета (МПСУ) С. Н. Максимова в виде статей, не забыв взять Максимова в соавторы, но поленившись удалить фразу «данное диссертационное исследование». Раньше Куракин был в разных журналах Nota bene главредом, а Костенников — членом редсоветов. Теперь из этих журналов их повыгоняли, зато взяли в «Вестник ВИПК МВД» в обратном порядке: ныне Костенников там главред, а Куракин — член: [8]; [9].

Похоже, что в журнальном бизнесе горе-издательств ситуация как с президентским пулом, из которого в рамках отрицательного отбора черпаются одни и те же люди, и пул кандидатов строго ограничен.

Лариса Мелихова,

IT‑эксперт, руководитель проектов «Диссернета»