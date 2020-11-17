Язык свой и чужой

Уважаемая редакция!

В то время как набирает силу вторая волна коронавирусной инфекции, Роскомнадзор, казалось бы, должен все силы бросить на борьбу с фейковыми новостями о ситуации с ковидом, распространяемыми вражескими агентами, пятой колонной и просто психически неуравновешенными гражданами. Вал таких новостей нарастает в последние месяцы. То в СМИ вбрасывают фото и видео забитых трупами в мешках моргов, то публикуют свидетельства как бы действующих врачей скорой помощи из регионов о том, что они уже не справляются с потоком вызовов и людям поэтому приходится ждать скорой часами (что иногда приводит к самым печальным последствиям).

Пишут, иногда даже со ссылками на сотрудников Росстата (по счастью, уже бывших), что избыточная смертность, то есть превышение смертности над средним уровнем прошлых годов, в России в этом году практически не отличается от того, что имеет место в Италии, Испании или Британии, даже если считать на душу населения. То есть, говоря по-простому, эпидемия для нашей страны проходит ничуть не легче, чем для наиболее пораженных европейских стран.

Мы, наконец, видим и совсем позорные случаи, когда любителям хайпа и фейковых новостей удается нанести ощутимый ущерб имиджу власти и даже добиться отставок отдельных руководителей. Так, в Омской области появились сообщения о том, что скорая привезла больного к местному минздраву, поскольку больницы были забиты и отказывались его принимать. После этого была отправлена в отставку руководитель местного минздрава. Хорошо хоть, что на это место назначили проверенного, ответственного деятеля, возглавлявшего больницу, в которую на скорой не так давно доставили, а потом лечили господина Навального.

В общем, я долго не понимал, куда же смотрит Роскомнадзор, но теперь понял: доблестные служители этого ведомства в эти трудные времена занялись чтением научных журналов. И обнаружили просто поразительные вещи! Во время плановой проверки Роскомнадзор, изучив содержание вышедшего в сентябре номера журнала «Теоретическая и прикладная лингвистика», издаваемого Амурским государственным университетом, с возмущением обнаружил, что в статьях по лингвистике авторы использовали примеры на иностранных языках — английском, китайском, немецком, греческом и т. д. Тогда как в свидетельстве о регистрации журнала указан только русский язык, ну, может быть, еще и английский.

Иной может и посмеяться, что, мол, за глупости, но я скажу так: когда дело идет о языке, то вопрос исключительно важен! Потому что разные межнациональные конфликты часто напрямую связаны с языком. Скажем, хотели немцы онемечить славян — навязывали им свой язык. И, в общем, довольно успешно онемечили славян в восточной Германии и Австрии. Или в Испании при Франко запрещали говорить на каталонском, хотя и не очень преуспели в итоге.

Наши западные «коллеги и партнеры» были бы очень рады, если бы русский язык перестал быть языком межнационального общения, более того, они хотели бы, чтобы этот язык вообще вымер. Вы скажете, что это глупость, что этому не быть? Сейчас, может быть, подобные утверждения выглядят странными, но вспомните, что всего два века назад высшие сословия в России говорили на французском языке. И сейчас можно заметить попытки вытеснения русского языка из науки и образования: под предлогом необходимости расширения использования языка международного научного общения там и сям расширяют использование английского, гнобят русскоязычные научные журналы. Лиха беда начало, как говорится!

А язык — это стержень народного духа, лучшее, что в нем есть. Как писал один драматург, «без языка мы ничего бы не могли выразить. Язык является ключом науки, орудием правды и разума. С помощью языка строятся города, с помощью языка мы выражаем нашу любовь. Языком преподают, убеждают, наставляют, молятся, объясняют, поют, описывают, показывают, утверждают. Языком произносят „мать“, и „любимая“, и „бог“». Эти слова, правда, относятся к языку как органу тела, но столь же верны они и применительно к языку в смысле средства общения. А вместо родного языка нам пытаются навязать язык Госдепа, CNN и BBC, про который мы можем сказать словами того же драматурга: «Язык лжет, скрывает, извращает, язык хулит, оскорбляет, трусливо прячется, язык попрошайничает, проклинает, распускает слюни, язык выражает ярость, клевещет, продает, язык обольщает, язык выдает, язык развращает».

Поэтому Роскомнадзор, конечно, прав, когда даже в наше суровое время борется за русский язык. Но конечно, тут не нужно перегибать палку: одно дело, когда речь идет о языках наших «коллег и партнеров», и совсем другое — когда речь идет о языках народов многонациональной России. Чукотский и чеченский языки, безусловно, использовать можно и нужно, за их использование наказывать не следует.

Ваш Иван Экономов

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