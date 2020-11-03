Уважаемая редакция!

27 октября советник патриарха по вопросам строительства, депутат Государственной думы Владимир Иосифович Ресин провел селекторное совещание по проектированию храма Равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. По проекту, храм в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия при МГУ рассчитан на одну тысячу человек, он будет состоять из множества глав и шатровой колокольни. Его высота составит около 46 м, также в нем будет два подземных этажа для приходских помещений и духовного центра университета.

В нашем университете есть, конечно, люди, не испытывающие радости от долгой истории с храмом, но сам я, хоть и не являюсь верующим, считаю, что дело это важное и полезное. Вера ведь — дело личное, а духовное и патриотическое воспитание — дело государственное, которое ни в коем случае нельзя пускать на самотек. Студент нынче идет воспитанный Интернетом, поэтому нужда в духовном его окормлении велика как никогда. Чтить старших, родителей и преподавателей, понимать, что всякая власть от бога — вот что необходимо внушать подрастающему поколению.

Можно вспомнить и старую байку про Нильса Бора, у которого над дверью была прибита подкова — на удачу. По легенде, отвечая на вопрос, зачем он это делает, если не верит в приметы, Нильс Бор заметил: «Приметы работают независимо от того, верят в них или нет». Так и я, не веруя в бога или богов, не могу абсолютно исключить, что они существуют. И потому давайте зададимся вопросом: вдруг строительство столь замечательного храма окажет серьезное положительное влияние на развитие нашего университета? Может быть, храм — всему голова и духовный центр? Вот ректор МИФИ Михаил Николаевич Стриханов утверждает, что создание храма сильно помогло развитию университета, почему мы не должны ему верить? Тем более, он человек искренний, верующий, даже около его ректорского кабинета, говорят, молельное помещение есть, чтобы можно было помолиться, не очень отрываясь от исполнения своих обязанностей.

А если храмы действительно оказывают влияние, то посудите сами, насколько это облегчает дело развития образования и науки в России! На деньги народные и спонсорские построим по храму около каждого крупного университета, а затем — около крупнейших институтов, и получим мощный импульс к развитию. Постом да молитвою добиваться успеха, конечно, гораздо выгоднее, чем громадными бюджетными инвестициями.

Впрочем, некоторые вещи немного меня удивляют. Например, почему духовный центр университета предполагается расположить в подземелье? Вроде бы по христианским понятиям под землей расположен духовный центр врага рода человеческого. Мне кажется, что гораздо правильнее было бы расположить духовный центр под куполом церкви. Задача, может быть, и нетривиальная, но такой патриарх строительной отрасли, как Владимир Иосифович, не сомневаюсь, сможет обеспечить принятие верного архитектурного решения.

Далее, новый храм предполагается воздвигнуть на проспекте Вернадского, на месте временного храма, а это довольно далеко от главного здания нашего университета. Дойдет ли туда студент? Скорее, по пути к храму он попадет в ТРЦ «Капитолий» и зависнет там на фудкорте, пожирая всякую дрянь из «Макдоналдса» и запивая ее «Кока-Колой». Было бы правильнее расположить постоянный храм рядом с Научной библиотекой: и к ГЗ ближе, и лишний раз подчеркивалась бы близость науки и религии, то, что храм просветителей Кирилла и Мефодия — это фактически храм просвещения для нашей страны.

И это правильно: высшая школа должна иметь свой главный храм! Как, например, имеет свой главный храм армия. Патриарший храм в парке «Патриот», конечно, будет посолиднее нашего: высота его 96 м, кроме того, ступени патриотического храма отлиты из трофейного оружия, а внутри хранится фуражка Гитлера, названная как-то реликвией одним из заместителей министра обороны. Ну так оно и понятно: каково место армии в жизни страны — и каково место образования! Армия непрерывно стоит на страже Родины, университет можно перевести на дистанционное обучение, а войска на дистанционный режим службы перевести нельзя.

Но, с другой стороны, как и положено военно-патриотическому храму, патриарший собор тучен и мрачноват, тогда как главный храм просвещения будет ажурен и светел. В качестве же реликвий, думаю, вполне подойдут перчатки Андрея Александровича Фурсенко и, скажем, костюм Виктора Антоновича Садовничего. Впоследствии же останки этих выдающихся государственных деятелей, столько сделавших для образования и науки, могут быть захоронены в храме просвещения, и, кто знает, может, через 20 лет студенты будут возносить к ним молитвы, прося даровать успешную сдачу сессии.

Ваш Иван Экономов