Хлебобулочный комбинат как фармацевтическая компания

Бывший калининградский депутат пытался обмануть Экспертный совет ВАК
Профессор РГГУ Валерий Минаев1 умудрился испортить репутацию РГГУ в сфере экономических наук так, что отмыть ее не удается до сих пор. В возглавляемом им диссовете2 Д 212.198.01 было защищено3 93 диссертации с плагиатом. Эти факты озвучивались4 на совместной конференции РГГУ и «Диссернета» в присутствии ректора РГГУ Александра Безбородова и других руководителей университета и не были ими оспорены.
Последней судорогой диссеродельной фабрики Валерия Минаева были решения 4 апреля 2014 года. Тогда за один день Минаев оправдал трех своих клиентов-плагиаторов: калининградского депутата Андрея Горохова5, сына «реутовского потрошителя» Сергея Ходырева6 и мэра городского округа Домодедово Дмитрия Городецкого7.
Тогдашние заявления о лишении ученой степени были поданы волонтером «Диссернета» Владиславом Нагановым. Горохову вменяли только плагиат, при этом только плагиат только на стр. 15-20, 22-40, 116-118, 120-122, 139-161, 164-178,181-195, 203-220 (из работы В.А.Назарова) и на стр. 44-53 (из учебника Г.Н.Карандаева и др.).
Как отмазывал Минаев своего клиента и как отмазывался сам Горохов, понятно по стенограмме этого заседания, фрагменты из которой мы публикуем впервые (выделения и комментарии — мои. — А.З.).
Как видно, никакого обсуждения плагиата по существу, никакого сравнения текстов не последовало. Просто «Диссернет» занят политическим преследованием гонимых меньшинств — только и всего.
Экспертный совет был еще менее детален: он не сказал ни про Крым, ни про политические репрессии. В своем заключении, состоявшем из четырех небольших рукописных абзацев, он отметил, что «1. Диссертация всесторонне рассматривает исследуемый круг проблем… 2. Оппоненты и ведущая организация полностью соответствуют требованиям… 3. Диссовет провел… проверку… в части некорректных заимствований, указанных в письме Наганова В.И.» И всё — дальше резолютивная часть (ЭС «…поддерживает решение о присуждении ученой степени»). Заметим также, что «затвердил» экспертный совет несуществующее решение диссовета: как явствует из стенограммы, обсуждения заимствований в совете не проводилось, а поэтому и соответствующее решение не могло было бы быть принято; даже если соответствующий пункт был внесен в резолютивную часть заключения совета, его следует считать ничтожным.
Разгром минаевской фабрики в течение этих лет шел неплохо. Диссовет был закрыт, его «крыша» в ВАК — профессор Надежда Архипова — не была допущена в новый экспертный совет по экономике, несмотря на настойчивые попытки некоторых обитателей здания на Люсиновской улице ее туда пропихнуть в обход Совета по науке при Минобрнауки и мнения самого РГГУ, который ее кандидатом в экспертный совет не выдвигал. Нескольких клиентов г-на Минаева мы сумели раздиссертачить8,9,10.
Кроме того, стали выясняться некоторые удивительные детали деятельности самого профессора Минаева. Как следует из заявления издательства «Спутник-плюс»11, минаевцы по меньшей мере пятнадцать раз указали в авторефератах диссертаций, защищавшихся в этом диссовете, несуществующие работы, якобы опубликованные в «Спутнике», но на деле никогда не выходившие в свет. В частности, на несуществующих работах защищались Городецкий и Ходырев.
При этом при рассмотрении дел РГГУшных экономистов в экспертном совете ВАК, даже когда диссовет обнаружил плагиат и даже когда Комиссия РАН обнаружила «лжекниги», нами фиксировались странности и попытки отмазать именно питомцев Минаева, впрочем, они наносили скорее репутационный урон экспертному совету ВАК, нежели как-то помогали разгромленным минаевцам12.
«Диссернет» продолжил чистку минаевских конюшен, и одной из наших целей было добиться пересмотра по новым основаниям дел тех клиентов Минаева, которых он отмазал. Для этого мы создали прецедент вторичного заявления о лишении ученых степеней, даже если один раз дело было проиграно.
Законодательство запрещает рассматривать вопрос о лишении ученой степени по одному и тому же основанию дважды. Юридическое основание лишения степени — это нарушенный пункт Положения. Фактическое основание — в чем именно состоит нарушение этого пункта. Идея была в том, чтобы подать заявление по новому основанию и выиграть его.
Тренируясь на кошках, мы создали такой прецедент в деле замгендиректора оборонного ЦНИИ ЭИСУ по экономике и финансам Катрины Бениковны Добровой13. (По иронии судьбы, совсем недавно эта контора, принадлежавшая Ростеху, обанкротилась.) Пожалуй, не было среди сотни отмазанных плагиаторов столь наглого и бесцеремонного, как Доброва. 266 страниц плагиата тремя огромными кусками — и всё же академик Борис Николаевич Порфирьев14 в 2014 году ее оправдал. Поэтому пришлось почитать диссертацию Добровой более внимательно и подать заявление о лишении ученой степени в связи с нарушением других пунктов Положения: во-первых, о необходимости отразить результаты диссертации в публикациях (Доброва указала в автореферате несуществующие публикации); во-вторых, о том, что диссертация должна быть научной работой, а в диссертации Добровой был обнаружен подлог, что исключало квалификацию этой работы как научного труда. Подлог был забавным: она выдавала данные 2003 года за 2010 год и «исследовала» деятельность вымышленного предприятия — «ОАО Российский Завод».
Здесь важно следующее замечание. Доказательная база как первого, так и второго заявления (в части, касающейся подлога) была одной и той же: совпадение текстов на 266 страницах. Но вмененные Добровой «составы преступления», т.е. основания для лишения ученой степени, — разными: в первом случае совпадение текстов доказывало плагиат, а во втором случае — подлог.
При этом решение ВАК и Минобрнауки не выносится относительно наличия или отсутствия плагиата. Действие Минобрнауки состоит не в установлении юридического факта, а в совершении юридического акта — лишении степени. И хотя однажды ВАК отказался рекомендовать лишать Доброву ученой степени на основании плагиата, в другой раз тот же ВАК рекомендовал лишить Доброву степени на основании подлога. При этом доказательства, которыми мы обосновываем наличие нового основания для лишения ученой степени, могут быть полностью или частично совпадающими.
То же самое случилось и с Гороховым. При внимательном повторном изучении диссертации этого незадачливого клиента профессора Минаева мы обнаружили, что он тоже защитил диссертацию на фиктивных данных. Горохов отображал в таблице на стр. 286 сведения об инструментах ценообразования, которые применяются или не применяются теми или иными предприятиями. Данные принимали значения «применяется», «не применяется», «неизвестно», «запланировано к применению» и обозначались соответственно как «+», «–», «?», «±» — всего четыре значения. Под инструментами ценообразования имелись в виду, например, «учет внешних факторов», «ценовая дискриминация» — всего 16 строк. Эти данные он якобы получил лично, опросив десять фармацевтических компаний, так он об этом пишет в диссертации: «В период с июня по июль 2007 года было опрошено 30 экспертов, в качестве которых выступали руководители разных рангов компаний «СИА», «Протек», «Катрен», «Генезис», «Аптека-Холдинг», «Морон», «Шрея», «Авеста Фармацевтика», Северо-Запад, Авикон».
Итого получается таблица из 160 ячеек. Удивительное состоит в том, что все значения в этих ячейках совпадают со значениями в таблицах из работы Назарова, где однако опрашивали не фармацевтические, а промышленные компании из других отраслей: «Ником Кросе», Мосэнерго, Компания СКИТ, Московский булочно-кондитерский комбинат «Коломенское», Севкабель, Белавтомаз, Нижнетагильский мебельный комбинат, Гудвин-Европа, Концерн АББ, Компания Ралот.
То же самое происходит с данными об «инструментах персональных продаж» (стр. 288): в восьми категориях, которые содержат информацию о скидках и т. п., предоставляемых какой-либо фармацевтической компанией, каждая из десяти фармкомпаний внезапно совпадает с какой-то из промышленных компаний. То же — на стр. 289–290 с данными о применении инструментов исследования рынка (32 вида параметров, каждый из которых приведен для тех же десяти компаний). И всюду данные отдельных компаний фармы совпадают с данными отдельных промышленных компаний: фармкомпания «Генезис» — с хлебобулочным комбинатом, фармкомпания Шрея — с нижнетагильским мебельным комбинатом и т. д.
Еще раз: г-н Горохов пытается нас убедить в том, что конкретное фармацевтическое предприятие (например, «Протек»), с менеджерами которого он якобы пообщался, чтобы собрать маркетинговые данные, по каждому из десятков собранных параметров ответило так же, как несколько лет назад ответили менеджеры «Мосэнерго» другому исследователю.
Диссовет в Новосибирске, который рассматривал это заявление, в своем решении совершенно справедливо указал, глядя на всю эту красоту, что в диссертации Горохова есть подлог.
Далее дело попало в экспертный совет ВАК. Приведу два фрагмента стенограммы его заседания, чтобы было ясно, что Горохову абсолютно нечем объяснить пофирменные совпадения сотен показателей, когда ему задаются вопросы о подлоге:
Смешнее всего то, что на стр. 176 диссертации Горохов забывает, что, списывая, надо еще и менять «промышленность» на «фармацевтику», и ссылается на собственные таблицы со стр. 286–290 как на относящиеся к «промышленности», хотя в их заголовках он поставить фармацевтику не забыл.
Господину Горохову следовало думать раньше, когда он пришел за услугами профессора Минаева. Не надо пользоваться услугами таких бракоделов.
История же профессора Минаева не закончилась, как мы видим из непрекращающихся попыток его клиентов отмазаться. Поэтому «Диссернет», несмотря на прошедшие годы, продолжает вбивать осиновые колья в наиболее одиозные диссертационные фабрики.
Андрей Заякин
15 Оговорка: промышленности, в том числе машиностроения.
16 Оговорка: имелось в виду «промышленности, включая машиностроительную».
17 В действительности даже больше.
18 И еще одно возможное значение — «±».