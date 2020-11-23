Хлебобулочный комбинат как фармацевтическая компания

Стенограмма

Андрей Горохов: Уважаемый председатель, уважаемые члены совета. Я очень много времени вместе с комиссией потратил на то, чтобы искать те ссылки, которые есть в моей диссертации, ссылки на первоисточники, которые совпали с работами Назарова и… И мы отработали этот материал, где куча документов с тем, какие материалы использовались у меня в диссертации, и эти ссылки на те первоисточники. (Это неправда. Никакой «кучи документов» в деле нет. — А.З.)

Вы знаете, наверно, даже не это важно. А важно, почему возник этот вопрос, в частности, конкретно в моем случае. Я не знаю, как возникают вопросы в «Диссернете» с другими фигурантами. У меня возник конкретный вопрос, это были выборы, я вижу это в политической какой-то плоскости. Были выборы, на этих выборах я выиграл праймериз, собрал 62,5% голосов избирателей на одномандатном округе, и вдруг начались вот такого плана посылы, по которым сначала в прессе, потом в «Диссернете» это давление продолжалось какой-то период времени, и оно вытекло в конечном итоге в эту плоскость.

Что касается работы, то работа имеет прикладной характер. Я работаю в фармацевтической отрасли двадцать лет. Двадцать лет мы выпускаем препарат, известный в России, — это отечественный препарат мирамистин, антисептик. Это космические технологии. Мы начали работы еще в годы советской власти. И сегодня особые условия в фармацевтической отрасли, они загнаны в ситуацию такую, из которой нужно находить выход в организации промышленности. В этих условиях создать приоритет для всей отрасли в условиях всей страны достаточно сложно, и поэтому мы это делаем сами в особой экономической зоне в Калининградской области… И показали на примере ряда предприятий, три предприятия действующих, которые могут развиваться и в условиях нынешней экономической ситуации, приносить пользу государству, в налоги, в бюджеты, и работают сотни людей, которые задействованы на этих предприятиях. И вот то, что здесь написано, и те программы просто реализованы. Поэтому мне непонятно, где мне это делать, если не делать на тех заводах, которые мы открываем и делаем. Я как инвестор заинтересован в инвестиционном климате Калининградской области, поэтому я никогда не занимался общественной депутатской деятельностью. Здесь нужно было как раз. У нас и муниципальное развитие, и экономические приоритеты субъекта важны. Поэтому для меня это интересно, важно, и сейчас эта работа продолжается в рамках моей работы в МГУТУ, где я взаимодействую уже по другим направлениям. Но еще раз подчеркиваю, что мое глубокое убеждение — что никто бы не тронул работы, если бы это не было связано с политической деятельностью.

Минаев: Андрей Юрьевич, о какой политической деятельности вы говорите? Вы могли бы уточнить просто?

Горохов: Я выбрался депутатом областного собрания. И после этого сразу началось такое давление.

Минаев: Вопросы есть к Андрею Юрьевичу? Нет. Коллеги, я тоже должен сказать, что ведь мы изучаем, что происходит в «Диссернет». Это довольно интересно. Его многие читают с чувством негативным. Я залезаю посмотреть, что там происходит, для меня это просто журнал «Крокодил». Потому что на самом деле более серьезного отношения этот сайт не заслуживает.

Но я хочу сказать, что, по моим наблюдениям, как только было принято решение по Крыму, когда Совет Федерации решение принял о том, что дает право ввести на Украину войска нашему президенту, все члены Совета Федерации, у которых были диссертации, сразу же там появились, в негативе появились. Это, конечно, политически ангажированный сайт, это понятно. Точно так же, как директор музея Глинки писал письмо в защиту нашей позиции по Крыму, сразу же и его диссертацию… Поэтому если кто хочет попасть на этот сайт, то надо заняться политической деятельностью. Поэтому то, что Андрей Юрьевич сказал, мне кажется, это действительно в общем-то существенно. Это и есть аргумент, которым его оппоненты могу воспользоваться. А Дмитрий Юрьевич (Гордецкий. — Ред.) у нас тоже один из лучших. Он дважды становился лучшим руководителем муниципального образования России. Ну, наверно, тоже надо было запачкать человека. Хорошо. Вопросов больше нет. Тогда я предоставляю слово от комиссии, которая изучала диссертацию, изучала дело, Борису Константиновичу…

Тебиев Борис Каз-Гиреевич (Константинович): Уважаемые коллеги, конечно, то, что происходит с «Диссернетом», — вещь очень интересная. В некоторых случаях авторы так называемого анализа напрямую указывают, что те или депутаты голосовали за присоединение Крыма, и это есть непосредственно в самом Интернете. За что человека зацепили? За то, что он участвовал в голосовании относительно Крыма.

Что касается вообще этой ситуации, что касается плагиата и прочих вопросов, которые нам особенно важно знать и понимать. Плагиатом называется по большому счету явление, когда крадут чужие мысли. Не чужие какие-то слова, а чужие мысли. Представленный нам анализ, так называемая апелляция, построена на том, что человека упрекают, что он использовал типовые заходы, как журналисты говорят, какой-то термин к какому-то сюжету надо подойти. (Это неправда. Заимствования у Горохова встречаются сплошными непрерывными кусками до 15 страниц. — А.З.)

И вот использование и в одном случае, и в другом цитирования, но не по сути явления, можете посмотреть, это на стр. 4, 5… Какие-то есть словесные повторы, но не мыслеповторы, не воровство чужих идей, чужих мыслей.

Работа в этом плане абсолютно, конечно, оригинальная, работа, заслуживающая внимания, мы все помним эту защиту замечательную, с показом препаратов химических, которые выпускаются, и так далее. Пришлось, конечно, долго посидеть, посмотреть, покорпеть надо этим материалом, но я сегодня первый раз узнал, что это связано тоже с политической деятельностью, оказывается, нашего доктора. Нашего соискателя Андрея Юрьевича.

Никаких существенных замечаний, никаких существенных придирок, никакого по существу факта некорректных заимствований, за исключением отдельных слов, отдельных фраз, откровенно говоря, комиссия не нашла. И мы вполне авторитетно можем заявить, что, как и в первом случае, в данной ситуации мы должны поступить так же, как и при апелляции Городецкого, и принять аналогичное решение. Потому что ситуации очень сходные, ситуации очень близкие, и личность, в общем-то, заслуживает уважения, внимания. Андрей Юрьевич защищался в нашем же совете в 2004 году. Прошло почти 10 лет от кандидатской до докторской, что говорит о его вполне научной добросовестности. Именно в такие сроки и готовятся докторские работы самостоятельные, нормальные. А то, что встречаются отдельные слова и выражения, как представлено здесь в таблицах, от этого никто не застрахован. В 1913 году А.М.Горький опубликовал книгу поэтических своих работ. И там оказалось стихотворение раннего Бунина, которое он лет 20 назад выписал на листочке, потом положил в свой архив и подумал, что это его стихотворение. Это случается очень часто. А не так давно, вы знаете, одну и ту же речь произнесли президент и премьер-министр, примерно одного текста. Это бывает и это случается.

Из всего этого мы должны, как мне кажется, сделать очень важные для себя выводы. Во-первых, нам крайне необходима докторантура по экономическим наукам здесь… Все-таки формально-неформально существует, но это важный такой момент, который связан и с отчетностью на кафедрах, и по… и тому подобное. И, конечно, нам надо восстановить институт консультантов научных. Хотя еще в 1978 году было письмо ВАК, что, если есть консультант, якобы это снижает ответственность соискателя. Думаю, что это неверно, и в такой сложной ситуации, чтобы не попадать в какие-то переделки в этой связи, мне кажется, это обязательно нам надо взять на заметку и таким разом решить вопрос о более качественной, может быть, нашей работе, о подготовке и аспирантов наших, и докторантов наших, безусловно, очень важно. Поэтому я предлагаю от комиссии решение, которое у вас на руках есть.

Решение отрицательно в смысле отзыва на то, что нам предоставили, на тот компромат, который сделали, предоставили. Я вам скажу, что работа компроматчиков очень большая. Две странички текста в Ленинской библиотеке, анализа диссертации на двух страничках, здесь на восьми, стоят 5000 руб. Можете представить, сколько заплатили человеку и кто заплатил за эти вещи. Сейчас 15 000 проанализированная диссертация, около 800 опубликовано материалов, «Диссернет» собрал полмиллиона денег, как они пишут, но по всем моим скромным подсчетам здесь идут громадные миллионы на эту работу, на эту бодягу. Мы должны оценку, вообще, может, даже, и политическую, дать этому событию. Больше мне сказать нечего, всё достаточно ясно.

Минаев: Мы действительно по письму работаем, но это все-таки не защиты диссертации, где ничто, кроме содержания диссертации, не должно рассматриваться. Привходящие моменты, связанные с тем, почему людей, которых мы поддерживаем, таким образом пытаются дискредитировать, мне кажется, что мы можем рассматривать эти вопросы и должны давать оценку и этому сайту. Если это сделают советы и другие, то в конце концов более правильное отношение и министерства к этому сложится, к этому сайту, и общества в целом. Кто хотел бы что-то еще сказать?

— Пархоменко — сейчас 10 000 ему штраф наложили, судебные процессы он проигрывает. (Тут путаница: штраф 10 000 руб. Сергею Пархоменко был наложен за «несогласованный митинг». — А.З.)

Секретарь: Что касается системы плагиата, оно издавна известно, в советское время было, не было такой компьютерной машины, которая могла бы механически всё это…, но дело в том, что раньше плагиат выявлял сам автор. То есть я увидел работу, это моя идея, мои мысли, мой текст — и он подавать мог в суд. Истец есть. Эти люди не могут, они третьи лица. Они говорят, что он списал у того и т.д. И получается, что они могут дискредитировать людей. Какая цель, непонятно. Но мы сейчас обсуждаем не «Диссернет», но все-таки это накипело тоже.

Я не вижу иной цели, как приостановить вообще эту деятельность научную. То есть если развалили промышленность, то теперь надо развалить всё вокруг. Люди боятся оппонировать, люди боятся писать диссертации, ВАК уже оглядывается тоже назад, не может спокойно работать, и всё. Поэтому цель вот такая крупная, не для того, чтобы Андрея Юрьевича уличить или кого конкретно, а просто развалить.