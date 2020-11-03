Онлайн-«Фенист»

В Нижнем Новгороде с 28 сентября по 5 октября 2020 года прошел XII Фестиваль наук, искусств и технологий «Фенист», впервые в онлайн формате.

Фестиваль наук, искусств и технологий «Фенист», несомненно, одно из основных научно-популярных событий года. Уже много лет он традиционно проводится осенью, в последнюю неделю сентября, и 2020 год, несмотря на пандемию, не стал исключением. Главный организатор фестиваля — Федеральный исследовательский центр «Институт прикладной физики Российской академии наук» (ИПФ РАН) — привлекает к участию ведущие университеты, научные институты, школы и ряд культурных центров города. Фестиваль рассчитан не только на школьников, студентов и начинающих ученых и инженеров, но и на всех интересующихся научными открытиями и современными технологиями, в том числе в сфере искусства.

«Фенист» объединяет тех, кто жаждет получить новые знания из первых уст, и тех, кто с радостью готов рассказать о любимом деле и вдохновить слушателей на поиск ответов на вопросы об окружающем мире. Как и в прошлые годы, программа фестиваля (она опубликована на страничках «Фениста» в соцсетях [1]) обширна и охватывает множество тем. Среди них астрофизика и химия, биология и медицина, прикладная математика и компьютерные технологии, психология и языковедение. Каждый может найти лекции по интересам, участвовать в научных дискуссиях и задать вопросы известным ученым, инженерам, экспертам в самых разных областях и популяризаторам науки — от членов и докторов РАН и профессоров российских университетов до известных научных журналистов и руководителей «интеллектуальных» компаний. Стоит отметить, что все лекторы и эксперты, выступавшие на фестивале, отозвались на приглашение по первому зову и не требовали никаких вознаграждений за свою нелегкую просветительскую работу.

В этом году из-за ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, большинство мероприятий фестиваля впервые проходили в формате интерактивных трансляций. Предварительная информация о запланированных событиях распространялась в основном в соцсетях и на сайтах соорганизаторов, в числе которых крупнейшие региональные университеты — классический ННГУ им. Н. И. Лобачевского и технический НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Лекции и научные диалоги сразу становились доступными на YouTube-канале «Фениста» [2]. Непосредственно во время фестиваля их смотрели более пяти тысяч участников, за месяц количество просмотров увеличилось более чем вдвое, и, по опыту прошлых лет, за год оно возрастет еще в несколько раз. Кроме того, сотрудники Нижегородского планетария им. Г. М. Гречко во главе с доцентом НГПУ им. К. Минина Николаем Ивановичем Лапиным обеспечили интерактивные удаленные наблюдения Луны и планет Солнечной системы с комментариями, их посмотрели сотни любителей астрономии. Исключения онлайн-формата составили Дни научного кино в лофт-пространстве «Кинофактура», организованные совместно с просветительским движением ФАНК. Посетители фестиваля посмотрели документальные фильмы «Страсти по частицам», «АльфаГо», «Больше чем мед» и приняли участие в их обсуждении с приглашенными экспертами.

Организаторы фестиваля подготовили специальную программу для школьников города и области: онлайн-уроки от ведущих популяризаторов науки Ф. Алескерова, И. Иванова, В. Сурдина, Т. Гартман, Д. Анреюка по математике, физике, астрономии, русскому языку и социальной психологии. В них одновременно участвовали десятки классов различных учреждений образования. Для желающих в отдельных школах был проведен уже ставший традицией турнир «Что? Где? Когда?». В организации школьной части программы главной опорой является неизменный партнер «Фениста» — Ассоциация учителей физики и астрономии Нижегородской области, которую возглавляют народный учитель России Лев Васильевич Пигалицын, заслуженный учитель России Татьяна Юрьевна Кузьмичёва и научный сотрудник ИПФ РАН, по совместительству работающий школьным учителем физики, Андрей Олегович Перминов.

Непосредственные организаторы фестиваля — молодые научные сотрудники, добровольно участвующие в работе Нижегородского научно-просветительского центра «Знание-НН» при ИПФ РАН, которыми руководит ст. науч. сотр. Михаил Евгеньевич Викторов. Именно они создают живую, непринужденную обстановку доброжелательного общения людей знающих и умудренных наукой с людьми, желающими получить знания и открытыми для них. Помогают им в этом несколько «старожилов»-энтузиастов, среди которых преподаватель ВШЭ Юрий Евгеньевич Баевский, он начинал организацию первого фестиваля такого рода еще 12 лет тому назад.

В последние годы количество непосредственных участников «Фениста» составляло около 10 тыс. человек, однако за счет широкой доступности YouTube-трансляций фактически оно было значительно больше. В этом году, несмотря на онлайн-формат фестиваля, он оказался столь же популярным. Как и ранее, особый интерес вызвали научные дискуссии ученых и популяризаторов науки и техники, в которых могли непосредственно участвовать слушатели, — онлайн-формат, несомненно, способствовал подобным диалогам.

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В этом году Институт прикладной физики РАН подал заявку на участие в конкурсе премии «Коммуникационная лаборатория». Уже четыре года ее проводит Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и науки АКСОН среди пресс-служб научных организаций.

ИПФ РАН представил результаты фестиваля «Фенист» 2019 года и занял I место в номинации «Эксперимент», награда в которой вручается за лучшие научно-популярные мероприятия [3].

Владимир Кочаровский,

чл.- корр. РАН, зав. отделом ИПФ РАН