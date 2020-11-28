Еще раз о недопустимости досудебных арестов

В связи с резонансным арестом члена-корреспондента РАН А.Ф. Щербатюка клуб 1 июля считает необходимым повторить свою известную позицию: досудебные аресты по делам, связанным с ненасильственными преступлениями, недопустимы. Кроме того, любые обвинения против ученых, связанные с их профессиональной деятельностью, должны проходить экспертизу РАН, а репрессивные действия против них согласовываться с ее руководством. В РАН имеются высококвалифицированные специалисты, обладающие допуском к закрытым работам, поэтому ссылки на секретный характер обвинений не могут служить оправданием произвола. Клуб в очередной раз предлагает президенту и президиуму РАН создать действенный механизм для оперативного решения подобных вопросов и обратиться к руководству страны с конкретными предложениями по запуску его в действие.

Клуб «1 июля»

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