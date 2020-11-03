Галина Червонская стала новым академиком ВРАЛ — 2020

«Пингвинопитек просит вас занять места перед экранами…» — с этих слов началась торжественная церемония вручения антипремии «Почетный академик ВРАЛ — 2020», присуждаемой за выдающиеся достижения в области лженауки, псевдонауки и ее популяризации. В связи с пандемией церемония 1 ноября 2020 года, в отличие от предыдущих четырех антипремий, прошла по большей части в онлайн-режиме, завершая традиционный форум «Ученые против мифов».

В начале церемонии ведущий Александр Соколов сообщил, что решением Президиума ВРАЛ звание профессора Института интриг им. Трофима Лысенко вручается Наталье Зубаревой, почетному академику ВРАЛ — 2019, за ее провалившиеся попытки засудить антипремию и удалить публикации о главных героях Врунической академии из Интернета.

В жюри 2020 года в офлайн-голосовании участвовали профессор РАН Светлана Бурлак, детский аллерголог Лейла Намазова-Баранова, палеонтолог Елена Наймарк, историк Юрий Селезнев, археолог Александр Сыроватко, лауреат премии «Просветитель» за книгу «0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия» Пётр Талантов, психолог Ольга Сварник и астроном Олег Угольников. Все они сидели в большом зале, соблюдая дистанцию. Радиохимик Владимир Петров, биоинформатик Михаил Гельфанд и психиатр Юрий Сиволап принимали участие в голосовании онлайн.

Часть членов жюри ратовали за то, что Галина Червонская хоть и заслужила антипремию, но в связи с возрастом лет 10 как отошла от дел, и выбор стоит делать между другими двумя финалистами: кинорежиссером-конспирологом Никитой Михалковым и автором фильмов про НЛО и плоскую Землю Игорем Прокопенко. Михаил Гельфанд не согласился с коллегами, отметив, что нашел в Интернете «тонны ее новых трудов». Звучали мнения, что Игорь Прокопенко более вреден для просвещения, так как через РЕН ТВ создает благодатную почву для появления новых Галин Червонских.

В конце концов главную роль в определении «лучшего» сыграло народное голосование. Благодаря ему чаша весов склонилась в пользу главной антивакцинаторки. Итак, героем лженаучного фронта этого года была названа Галина Червонская, а Никита Михалков и Игорь Прокопенко были избраны членкорами ВРАЛ. Никита Сергеевич стал заодно и лауреатом новой награды новой Врунической киноакадемии — ВРОСКАР.

Напомним, что трое финалистов были определены порталом Антропогенез.ру путем онлайн-голосования из списка 10 полуфиналистов, прошедших сложный отборочный этап [1]. Журналист, климатический скептик Юлия Латынина была также на грани попадания в финал антипремии, но, видимо, ее заслуги перед лженаукой выглядели не столь убедительно.

Наталия Демина