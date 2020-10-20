Заявление Совета ОНР о новом конкурсе инициативных проектов РФФИ

Совет Общества научных работников приветствует объявление очередного конкурса инициативных проектов РФФИ (конкурса «а») — одной из самых массовых и успешных программ грантовой поддержки фундаментальных исследований в нашей стране. Задержка с началом его проведения вызывала большую тревогу у российских ученых. Мы благодарим членов ОНР и всех научных работников, участвовавших в наших акциях в поддержку конкурса «а».

Вместе с тем Совет ОНР выражает обеспокоенность по поводу введения новых правил этого важнейшего конкурса. Мы вынуждены констатировать, что опасения научной общественности сбылись: прежний конкурс «а» фактически уничтожен без адекватной замены ему. Так что успокаиваться рано: конкурс «а» всё еще нуждается в защите.

При объявленных правилах и сроках проведения конкурса нынешние грантодержатели, чьи проекты завершаются в 2020, 2021 и 2022 годах, не получат финансирования в течение одного года даже при успешном прохождении их новых заявок. Более того, для победителей только что объявленного и последующих конкурсов такой безденежный период возрастет до двух лет! Недоступность грантов «а» в течение одного-двух лет ставит под удар работу успешных ученых, доказавших свою способность получить грант и выполнить проект.

Серьезные проблемы для ученых создает и ограничение продолжительности проектов двумя годами. Во многих областях науки за столь короткий срок просто физически невозможно провести полноценное исследование и опубликовать его результаты: ведь только для публикации уже написанной статьи в научном журнале обычно требуется около года. Совершенно очевидно, что такая новация приведет лишь к резкому снижению научной отдачи от инициативных проектов. Сложно представить себе абсолютно новый проект, который был бы успешно реализован за два года.

Сразу встает вопрос: «Зачем это нужно?» Недавнее интервью председателя Совета РФФИ Владислава Панченко газете «Поиск» (9 октября 2020 года) показывает, что изменения правил конкурса «а» связаны с его переориентацией с поддержки «продолжающихся проектов» на финансирование новых направлений исследований, так называемых фундаментальных стартапов. Обоснованность такого решения, однако, крайне сомнительна.

Прежде всего, конкурс «а» никогда не поддерживал «продолжающиеся проекты» целенаправленно. Сильная научная группа вовсе не автоматически получала новый грант, а конкурировала за него на равных с другими исследовательскими коллективами. Авторитет и прежние научные заслуги ученого никогда не служили гарантией поддержки его заявки.

Кроме того, гранты «а» были и остаются практически единственным источником поддержки небольших проектов, имеющих, однако ничуть не меньшее значение для науки, чем разработки более крупного масштаба. Такие проекты не требуют крупных расходов из-за специфики изучаемых объектов и используемых методов. Исследования в подобном формате играют ключевую роль во многих разделах биологии, наук о Земле, гуманитарных наук, а также в других областях знания. Их примерами могут служить зоологическая систематика, биоинформатика или корпусная лингвистика: многие работы мирового уровня в этих (и не только этих) областях выполнены без крупных финансовых вложений. Существуют также очень интересные, но локальные научные задачи, слишком узкие, чтобы служить основой крупного проекта, но требующие для своего разрешения усилий небольшого числа исследователей в течение многих лет. Научная работа в рамках небольших проектов ведется, однако, регулярно и планомерно, а потому не может поддерживаться в режиме «стартапов».

Важно отметить, что в сложившейся системе финансирования науки именно гранты служат основным источником средств на покупку реактивов, оплату поездок в поле и на конференции, а также других расходов, необходимых для проведения исследований и публикации их результатов. Отсутствие гранта означает невозможность продолжать научную работу по данной теме. При этом никакой альтернативы инициативным грантам РФФИ в их нынешней нише сейчас просто нет.

По словам Владислава Панченко, «продолжающиеся темы должны „подхватывать“ уже другие программы — и нашего Фонда, и других организаций поддержки науки». К сожалению, эти слова председателя Совета РФФИ звучат как благопожелание, слабо связанное с реальностью: программ, которые могут «подхватить» большинство проектов конкурса «а», практически не существует. Гранты РНФ, близкие по формату к грантам «а», ориентированы на более масштабные проекты, а их количество явно недостаточно для поддержки всех достойных исследовательских групп. Мы считаем, что поддержка «фундаментальных стартапов» не должна осуществляться ценой финансового удушения уже ведущихся регулярных исследований, конкурентоспособных на мировом уровне.

В своем интервью Владислав Панченко также отметил, что «новые правила ориентированы на расширение круга участников программы. Научная молодежь относится к ним с одобрением». Мы приветствуем стремление руководства РФФИ расширить круг получателей грантов «а», однако такое расширение не должно осуществляться путем искусственного отстранения других ученых от финансовой поддержки. Что касается «научной молодежи», то для нее есть специальные конкурсы; у «взрослых» же ученых, работающих во многих областях науки, нет иных грантовых программ, кроме конкурса «а». Мы считаем, что единственный разумный путь расширения круга участников программы «а» — это увеличение ее бюджета, дающее возможность поддержать большее число достойных заявок.

Таким образом, новые правила конкурса «а» ведут к демонтажу эффективно работающей программы поддержки ученых, ставшей одним из важнейших компонентов национальной научной инфраструктуры. Невозможность получать гранты «а» без одно- и двухлетних перерывов вместе с сокращением продолжительности проектов до двух лет приведет к тому, что тысячи достойных научных инициатив не будут реализованы, а десятки тысяч исследователей не смогут работать по своей тематике. Это станет тяжелым ударом по отечественной науке.

В этой ситуации Совет ОНР настоятельно призывает руководство РФФИ незамедлительно скорректировать правила конкурса «а». Ученым должна быть обеспечена возможность получать инициативные гранты сразу после завершения прежних проектов. Если новая заявка поддержана, то финансирование по гранту должно начинаться не позже, чем через четыре месяца после даты окончания прежнего проекта, как это и было в прежние годы. Мы считаем крайне важным вернуться к прежней продолжительности проекта: она должна составлять два или три года по выбору ученого.

Совет ОНР также призывает правительство РФ выделить дополнительные средства для создания более широкой линейки постоянно действующих грантовых программ для поддержки инициативных научных проектов разного масштаба, в том числе конкурса «фундаментальных стартапов». При этом конкурс «а», доказавший свою эффективность и значимость для отечественной науки на протяжении трех десятилетий, должен сохраняться в прежнем формате. Все решения, касающиеся конкурса инициативных проектов РФФИ, должны приниматься с учетом мнения РАН, профсоюза работников РАН и научной общественности — только так можно избежать ошибок, чреватых тяжелыми последствиями для науки и для нашей страны.

Принято на Заседании Совета ОНР № 3(79) 17 октября 2020 года