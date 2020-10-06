Уважаемая редакция!

Коронавирус шагает по планете. В Европе поднимется вторая волна, Трамп слег с COVID-19, Индия лидирует по числу ежедневных заражений, Израиль сидит на герметичном карантине, и только в Китае ситуация находится под жестким контролем партии и правительства. Но кто знает, насколько долго китайцы смогут продержаться.

Неспокойно и в России, ежедневно заболевает по 10 тыс. человек. В Москве школьники уходят на каникулы на две недели, пенсионерам вновь рекомендуется сидеть дома, московские организации, которые не отправляют аппараты в космос и не куют щит Родины, должны отправить треть работников на удаленку. Судя по всему, это лишь начало, будут введены и более жесткие ограничения. Ведь осень набирает обороты. А осень — сезон разгула респираторных заболеваний и без нового коронавируса. Зима близко, и далеко не все переживут эту зиму.

Академия будет проводить свое очередное Общее собрание по Интернету, ровно как Владимир Владимирович проводит совещания с правительством. Вузы перейдут на дистанционное обучение. Передвигаться вновь будем по электронным пропускам. Дом. Пропуск. Магазин. Дом. Пропуск. Коммунарка. Пропуск. Кладбище. Тихо, спокойно, организованно.

И очень радует, что наше научное начальство всё предвидело заранее и предприняло соответствующие меры. Помнится, летом многие ругали министерство за то, что оно объявило выборы в целом ряде академических институтов. Какие, мол, выборы летом, в отпускной сезон, как собрать кворум? Совсем дураки чиновники: не могли подождать до осени и нормально провести выборы.

Но вот настала осень, и кто прав? Институты балансируют на грани очередного карантина, объявили бы сейчас выборы — и что бы случилось дальше? А летом выборы прошли без сучка без задоринки, кворум был собран, так что теперь институты счастливы со своими избранными директорами.

Это всего лишь один пример того, что наши чиновники обладают дарованиями, сильно превосходящими дарования обычных людей, в том числе и даром предвидения. За другими примерами также далеко ходить не нужно.

Взглянем на РФФИ. Сколько шума и скандалов было вокруг якобы желания чиновников закрыть конкурс «а». Обвинения, обвинения, обвинения. Министерство и руководство фонда спокойно объясняли, что в период коронавирусной вакханалии нельзя делать вид, что всё идет обычным путем. Что, кроме того, десятки лет условия этого конкурса не менялись, а за это время появлялись и исчезали новые вызовы и приоритеты. Поэтому возникла нужда в актуализации условий конкурса.

И вот наступил конец сентября — конкурс был объявлен. Конечно, и тут нашлись недовольные. «Позвольте, позвольте! — кричат они. — Но ведь пропадет целый год: не будет выдано грантов фонда на работу в 2021 году». Но, коллеги, вы же видите, что творится кругом. Сколько еще будет волн коронавирусной инфекции и закрытий институтов на карантин, пока не будет выработан коллективный иммунитет? Никто этого не знает, даже чиновники, хотя по некоторым их действиям можно сделать вывод, что вряд ли нам стоит ожидать скорой повальной вакцинации и прекращения эпидемии.

А раз институты будут закрываться, то как можно нормально работать, как можно выполнять гранты во внерабочее время? Как можно проводить эксперименты на удаленке, дистанционно раскапывать Трою? Ну и, соответственно, какой смысл имеет выдавать гранты в такое время? Поэтому руководство РФФИ и приняло взвешенное и разумное решение.

Так что, коллеги, готовясь опять уходить на больничный или переходить на дистанционный режим, не спешите ругать начальство и его решения, не впадайте в гордыню, думая, что мы умнее. Они поставлены выше, в силу чего они умнее и лучше видят грядущее. Решения, которые кажутся нам странными и непродуманными, кажутся нам таковыми лишь потому, что мы видим лишь часть картины, а они — с высоты охватывают орлиным взором всю картину целиком. И молниеносно принимают одно из единственно верных в таких обстоятельствах решений.

Поэтому не нужно бояться набирающей силу второй волны: есть люди, которые помогут нам пройти через эту волну без особых потерь и даже не слишком заметить эти потери.

Ваш Иван Экономов