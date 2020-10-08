В поддержку научных сотрудников Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований

Клуб «1 июля» выражает поддержку обращению научных сотрудников Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тува. Это старейшее научное учреждение республики, стоящее у истоков развития тувинского языкознания и литературоведения, изучения истории, археологии, этнографии и культуры народов, населяющих Центральную Азию. Институт по праву считается кузницей тувинской научной интеллигенции. В этом году институту исполняется 75 лет. Исследователи института, кроме собственно научных задач, занимаются многими важными прикладными проблемами, решение которых необходимо для поддержания и развития тувинского языка и культуры. В настоящее время институт работает над такими проектами, как создание толкового, этимологического и нового переводного словарей тувинского языка; над Исторической энциклопедией Тувы; над монографиями по описанию тувинского фольклора различных областей; над выявлением и описанием археологических памятников на территории Тувы. В научном архиве института хранятся уникальные материалы по языку, истории, фольклору, литературе и культуре тувинцев: рукописи, ксилографы, аудио- и видеозаписи, этнографические материалы, личные архивы тувинских ученых и просветителей.

Однако в последние годы отношение правительства республики к институту демонстрирует явную недооценку его значения для тувинской науки и культуры. Назначенный правительством новый директор института, человек, не являющийся действующим ученым, осуществляет масштабную реформу учреждения, в результате которой должен сильно уменьшиться штат специалистов-гуманитариев (до 15 из более чем 40); вместо них в структуру вводятся подразделения с задачами скорее управленческого, чем научного характера. Проводится увольнение опытных ученых старшего возраста, продуктивно работающих в своих областях гуманитарной науки и делящихся своими знаниями и опытом с молодыми специалистами. Это ставит под угрозу профессиональную преемственность, выполнение научных проектов и само существование института как центра развития гуманитарной науки в Туве. Такое недальновидное поведение указывает на непонимание принципов функционирования и развития гуманитарного знания.

Мы надеемся, что наше обращение поможет правительству Тувы и руководству института правильно сориентироваться и не создавать ситуации, гибельной для тувинской науки и культуры. Гуманитарным институтом должны руководить опытные ученые-гуманитарии; решение прикладных задач невозможно без фундаментального обеспечения; развитие науки происходит только при наличии определенного «питательного слоя» из людей, профессионально ею занимающихся. Всё это надо учитывать, занимаясь судьбой республиканского научного учреждения. По нашему мнению, данный вопрос, имеющий значение для сохранения культурного многообразия нашей страны, важен не только для самой Тувы и требует ответственных решений общенационального уровня.

Клуб «1 июля»

http://1julyclub.org/node/352