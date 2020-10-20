Учитель среди людей

Доброе слово и кошке приятно, а учителю — тем более. Отношение государства к учителям выражается в создании условий для работы, в социальной защите, зарплате и условиях для роста — и каждый скажет, что положение по всем этим пунктам сегодня очевидно плохое. Однако по сравнению с чем? Только по сравнению с мысленным идеалом и с ситуацией во многих странах. А по сравнению с другими социальными группами в своей стране? Да оно такое же! К кому, кроме охранителей трона, государство относится хорошо? Кстати, к врачам отношение еще хуже, они могут учителям и позавидовать. Почему ситуация такова?

Критиковать власть — занятие легкое и, если делать это на кухнях, а не в социальных сетях, пока что безопасное. Но облегчая себе душу этим способом, полезно понимать, что пассивность нам еще аукнется — с задержкой во времени. Если бы людям их собственное здоровье и образование детей было на самом деле важнее расчесывания исторических язв и несбыточных мечтаний о том, в какую позу мы всех поставим, многое бы изменилось.

Писать и говорить о плохом отношении к педагогам — общее место. Образовательная система, медицина, армия… Улучшить что-то, не меняя страну в целом, невозможно. И даже если в России начнет что-то изменяться к лучшему, до нас изменения доберутся не скоро. Существенные и относительно быстрые изменения наступали только после серьезных кризисов власти и при помощи цивилизованного мира. И еще не факт, что нам будут в этот раз помогать. Мы уже кусали протянутую руку помощи, мир об этом мог и не забыть. И вообще, у него в этом веке другие проблемы: ислам, терроризм и Китай.

Конечно, хочется увидеть что-то хорошее в этой жизни. И возникают идеи — вполне совковые по духу: штрафовать родителей за оскорбление учителя учеником. Богатая идея! Особенно для победителя конкурса на оборудование всех российских классов, коридоров и туалетов камерами и системами записи. Там еще и грант светит — научить искусственный интеллект отличать оскорбление от нападения.

Понимание того, что серьезных сдвигов мы не увидим, не мешает нам действовать разумно. Скорее наоборот — выключив зомбоящик, мы сохраним душевные силы и сможем направить их на что-то хорошее. Расскажем детям об аксиомах Евклида, законах Ньютона, таблице Менделеева и т.д.

Об отношении родителей и учеников к учителям пишут многие, и в основном оценивают их негативно. Понятно, почему: педагог, у которого хотя бы в этом смысле всё хорошо, не будет высказываться в прессе, да и на форумы тратить время в большинстве случаев не станет. Поэтому картина в прессе, и особенно в Интернете, получается сдвинутая к негативу. Более трезво мнение людей «в среднем» изучают социологи. Отношение учеников к учителям наиболее детально исследовали В. С. Собкин с соавторами («Учитель глазами современного подростка» [1]) и А. Е. Рябов («Учитель — глазами учеников, и ученик — глазами учителя» [2]), они обнаружили много интересного, но это мнение только учеников, а не «людей вообще». Отношение родителей к учителям изучал Фонд «Общественное мнение» («Взаимоотношения учителей и родителей школьников» [3]). Это немного ближе к нашей теме, и вот как ФОМ резюмирует свои данные.

«Практически общепринятым является мнение, что родители должны поддерживать и оберегать авторитет учителя в глазах ребенка. Это главный довод против того, чтобы критиковать школьных педагогов в присутствии детей. С точки зрения 77% родителей, этого не следует делать ни при каких обстоятельствах. Значительно реже (13%) высказывалось альтернативное мнение, согласно которому в определенных случаях позволительно критиковать учителя при ребенке. Объясняя свою позицию, эти респонденты, как правило, говорили о случаях грубого, недопустимого поведения учителя: если учитель позволил себе лишнее, например — ударить ребенка; унизил ребенка перед классом. Авторитет учителя в вопросах воспитания детей для россиян в целом достаточно высок. Так, по убеждению половины респондентов (55% родителей), в тех случаях, когда у родителей возникают сложности в общении с ребенком, стоит обратиться за помощью, советом к классному руководителю или другому учителю школы. Противоположной точки зрения — что этого делать не следует — придерживаются 32% родителей».

Данные интересные, но косвенные. Хороши эти цифры или плохи, непонятно. Может, родители считают, что критиковать взрослых вообще нельзя и отношение к школе вообще не при чем? Кроме того, запрет на критику при любых обстоятельствах — хорошо это или, наоборот, плохо? А спрашивал ли кто-то прямо, уважаемая ли это профессия, престижная ли? Да, такие данные есть, но понять из них что-либо трудно. Хотя бы потому, что результаты сильно зависят от методики опроса, от точного текста анкеты. И никого не удивляет, когда разные группы социологов получают разные результаты. Например, в одном обзоре приведены вот такие результаты двух исследований.

«По данным Фонда „Общественное мнение“, среди россиян отмечается положительная динамика в отношении к профессии школьного учителя. Так, если в 2001 году только треть респондентов (32%) указали, что они пользуются уважением, то в 2014 году — уже более половины (54%). Важно отметить, что социальное восприятие престижа профессии за последние годы изменилось незначительно. Так, согласно результатам ВЦИОМ, в период с 2008 по 2014 год на 8% сократилась доля респондентов, рассматривающих ее как „абсолютно непрестижную“ (с 35% в 2008 году до 27% в 2014-м). При этом на 9% увеличилась доля тех, кто относит профессию учителя к „обычному ремеслу“ (с 38% до 47%). Только 23% опрошенных россиян считают профессию школьного педагога престижной и за последние годы их количество не выросло».

Через одну фразу приводятся две цифры, различающиеся в два раза (54% и 23%), и это автора обзора не удивляет, он на этом не задерживается. Может быть, потому что сам он изучал самочувствие педагогов, а эти данные привел «для полноты». Самочувствие — вещь важная, чтобы увидеть полученные этим автором данные, надо спросить Интернет «Социальный статус профессии учителя: самоопределение российских педагогов». Но оно, судя по данным опроса, получается какое-то странное, слишком уж разные ответы дают люди. Престижность профессии — вещь в значительной мере объективная, это не мое самочувствие, которое с утра на уроках одно, а потом другое — потому, что очередная комиссия и внеочередная отчетность.

Восприятие самими учителями своего статуса в обществе немного странное. Если разложить всех по престижности на десять градаций, то 8% учителей скажут, что им место на самой нижней полке, но зато 3% — на самой верхней, у райских врат.

Вернемся к мнению «людей вообще». Истина познается в сравнении, и по данным Левада-центра («Главные профессии по мнению жителей России» [4]) в списке из 32 профессий граждане поставили учителей по уважению — не государства, а своему личному — на второе место за врачами. Вообще, начало списка: врачи, школьные учителя, ученые, крестьяне, рабочие, военные, творческая интеллигенция (писатели, художники, композиторы), преподаватели вузов… А дальше смотрите сами, там много интересного. В чем причина столь разительного различия отношения конкретных людей и отношения государства?

Причина разброда и шатания в понимании престижности может быть вот в чем. Отношение государства очевидно, и про него социологи не спрашивают. Во-первых, не информативно, а во-вторых, спросишь, результат сдуру опубликуешь, так тебя еще и агентом объявят. Про отношение людей спрашивать и безопаснее, и интереснее. В нормальной ситуации можно было бы спросить про отношение общества. Но есть ли у нас в стране «общество»? Отношение общества образуется из отношений людей, а выражается оно в отношении государства. Но если люди относятся вроде бы так, а государство — категорически этак, то где оно, это общество? Есть ли оно в данном случае вообще?

А попутно и становится ясно, почему такой разброс во мнениях самих учителей о престижности своей профессии. Потому что один под престижностью понимает как раз отношение государства к учителям «оптимизированного» по-тихому образования, а другой — отношение к нему лично тех, с кем он контактирует, — учеников и родителей.

Но почему столь велико различие в отношении к учителям государства и людей? Мне кажется, что причина в том, что государство видит в учителях (и отчасти в родителях) конкурентов, отсюда — подавление учителей. Чиновники от образования, психологически завидующие педагогам (ведь их «наше будущее», которое сидит в наших классах, не слушает ежедневно), рады быть проводником и генератором этой политики. Им, небось, тоже хочется, чтобы их внимательно слушали, чтобы доверяли, но… зарплата… нагрузка… Впрочем, любой преподаватель будет рад увидеть у себя в классе любого чиновника у доски — в качестве преподавателя, естественно. И не рисующего кошечек «вид сзади», а ведущего конкретный урок в очень конкретном классе. Но не долго — чтобы успеть вынуть его живым из когтей школьников.

А еще мне кажется, что разница между отношением к педагогам властей и людей теперь, после эпидемии, станет еще разительней. Реальные доходы учителей поползут, как у всех людей, вниз, а это — критерий отношения государства. Однако уважение родителей поползет вверх. Потому что люди узнали, что это такое, когда ребенка некуда «спихнуть». И они станут еще более благодарны учителям, которые хоть часть времени сменяют их у амбразуры, из которой очередью и веером — вопросы.

Почему дыра черная и как ее увидели, если она черная; как устроен экран у электронных часов, я их разобрал и что за желобки на стекле; зачем у самолета кончики крыльев загнуты кверху; почему вы сказали, что в сети не 220 вольт, а сколько там; где достать медную проволоку — я делаю гауссову пушку, нет, я уже сделала, пробила дверь, сейчас хочу сделать более мощную. Последнее — вопрос девушки, клянусь! Это реальные вопросы школьников, читатель, честное слово! И только в одной группе, правда, не на одном занятии.

P.S. За много лет работы в прикладной физике я много раз видел вещи, которые — как мне казалось — можно показывать школьникам и рассказывать им об интересной технике и физике, связанной с конкретными артефактами. И к вопросу об отношении людей: я не помню, чтобы коллеги на разных предприятиях не подарили мне то, на что я облизнулся. А многое мне просто приносили сотрудники, которые знали, что три вечера в неделю я провожу у доски. Чего только мне не отдавали, буркнув: «Держи, школьникам своим покажешь»…

Леонид Ашкинази

1. socioedu.ru/userfiles/file/Sobkin,%20Ivanov,%20Kalashnikova_Uchutel.pdf

2. ecsocman.hse.ru/rubezh/msg/16634861.html

3. bd.fom.ru/report/map/d070824

4. levada.ru/2013/07/page/7/