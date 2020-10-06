Созвездия «СибАстро»

В детском лагере «Чкаловец» под Новосибирском 18–20 сентября состоялся XV Cибирский форум любителей астрономии «Сиб­Астро-2020» [1]. Участники приехали из Иркутска, Красноярска, Омска, Томска, Кемерово, Барнаула, Бийска и Новосибирска. От традиционного формата форум отличался только отсутствием организованных групп школьников. Во всем остальном программа была привычной: лекции, мастер-классы и ночные астрономические наблюдения.

Центральной темой форума стало обсуждение возможности резервного копирования человечества в космосе и опасностей, подстерегающих нашу цивилизацию на Земле. Но большая часть времени по традиции была посвящена любительской астрономии.

В этот раз участникам «СибАстро» очень повезло с погодой — две великолепные ясные ночи позволили смотреть в любительские телескопы и на планеты Юпитер, Сатурн, Марс, и на объекты «глубокого неба»: шаровые и рассеянные звездные скопления, двойные звезды, планетарные туманности и галактики. Регулярно на ночном небе вспыхивали метеоры или искусственные спутники Земли.

Кроме российских телескопов ТАЛ Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ) на наблюдательной площадке был телескоп-рефлектор «Черный ниндзя» известного новосибирского телескопостроителя Антона Савельева, диаметром 400 мм на монтировке Добсона, в который многие участники увидели белоснежную полярную шапку на Марсе. Кроме того, прошел мастер-класс по приборам ночного видения и тепловизорам, выпускаемым НПЗ.

В дневное время можно было понаблюдать за Солнцем и его протуберанцами через телескоп Coronado.

На форуме в лекционной части прозвучали интересные доклады и сообщения. Сергей Язев (Астрономическая обсерватория Иркутского университета) рассказал про планетные системы, от Солнечной до планетных систем у других звезд, а также о космической погоде и глобальном изменении климата на Земле. Александр Хохлов (Северо-Западная организация Федерации космонавтики РФ) прочитал лекции об опасности космического мусора для космонавтики и про отличие отбора и подготовки современных профессиональных космонавтов и будущих частных космонавтов, которым предстоит осваивать Марс. Владимир Крупко (Омский планетарий) поделился своим опытом поиска метеоритов. Илья Орлов рассказал о космической пыли. Дмитрий Эпштейн (Институт теоретической и прикладной механики СО РАН) провел сравнение ряда небесных тел Солнечной системы с точки зрения возможности их колонизации людьми. Дмитрий Семенов (Астрономическая обсерватория Иркутского университета) рассказал о научном туризме в Иркутской области. Андрей Потехин (ООО «Ангстрем») выступил с докладом о создании с помощью лазера искусственной натриевой звезды, которая сейчас используется при поддержке российских специалистов на Very Large Telescope в Чили. Алексей Чикуров (астрофотограф) показал свои снимки кометы C/2020 F3 (NEOWISE), ставшей самой яркой из доступных для наблюдения в Северном полушарии Земли в XXI веке. Сергей Масликов (Новосибирское астрономическое общество) сделал исторический очерк о наблюдении солнечного затмения Петром I. Михаил Калинин (википедист) дал количественный обзор статей по астрономии в «Википедии».

Во время форума участники познакомились с новой книгой вдохновителя и организатора «Сиб­Астро» Сергея Масликова [2], посвященной сибирскому астроному Ивану Язеву, 125-летний юбилей которого отмечался в сентябре 2020 года [3].

В рамках основной темы о возможности копирования человеческой цивилизации в космосе собравшиеся обсудили книгу астрофизика и популяризатора науки Бориса Штерна «Ковчег 47 Либра» [4].

Традиционно во время закрытия «СибАстро», уже в 12-й раз, был вручен почетный знак «Сибирская звезда» имени И. Н. Язева. На этот раз его лауреатом стал ученый и педагог Константин Антонович из Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ), доктор физ.-мат. наук, за вклад в космическую геодезию и обучение студентов.

Проведение форума стало возможно благодаря партнерам и спонсорам «СибАстро». Ими стали АО «Новосибирский приборостроительный завод», планетарий СГУГиТ, Большой новосибирский планетарий, Новосибирское астрономическое общество, ООО «Макрооптика», ООО «Лазерные компоненты» и Л. А. Иванова из Бийс­ка (Алтайский край).

Александр Хохлов

Фото Н. Красновой