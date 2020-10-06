Поверх границ и идеологий

На «Планете» продолжается краудфандинг-кампания по сбору средств на документальный кинопроект соруководителя премии «Просветитель» Александра Архангельского и его коллег.

Вместе с коллегой, журналистом «Эха Москвы» Максимом Курниковым и режиссером Татьяной Сорокиной мы планируем большой документальный кинопроект об истории голода 1920-х годов. Иногда события тех лет называют голодом в Поволжье, но затронул он и степи, вплоть до территории сегодняшнего Казахстана. У документалистики свои законы; рассказывать о больших процессах можно и нужно лишь через конкретные судьбы, например, хлебного спекулянта, который раскаялся, решил помочь крестьянам — и попался. В качестве доказательства вины рассматривался его стихотворный дневник…

При этом в центре нашего сюжета будет не просто голод, но международная солидарность, проявленная английскими и американскими квакерами, Американской администрацией помощи, Лигой наций. Поверх границ, поверх идеологий. О преступных ошибках продразверстки уже много сказано, о борьбе с неугодными под предлогом голода тоже, а об этой части нашей общей истории широкий зритель не знает почти ничего.

Будем снимать в российских городах, где благотворители работали, делили тяготы с местным населением — и подчас умирали, хотя могли бы продолжать спокойную размеренную жизнь. Если удастся, поедем и в Казахстан; в мечтах — интервью в американских, английских, женевских архивах, где хранятся документы об этой истории.

Сейчас мы собираем — тоже солидарно! — средства на этот проект: ­planeta.ru/campaigns/golod. За первые две недели собрана первая треть минимально необходимой суммы; это хороший результат; тема вызывает отклик.

Александр Архангельский,

писатель, телеведущий