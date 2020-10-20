ТрВ № 21 (315) за 2020 г.: Генных дел мастерицы

20.10.2020 / № 315 /  Выпускающие редакторы: Максим Борисов и Наталия Демина /  Архив / 644 просм., 469 — сегодня /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 315 от 20 октября 2020 года в PDF

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Анонс номера

Нобелевская неделя — 2020
CRISPR-Cas, сингулярности, теория аукционов, спуск в Аид… Рассказывают Ирина Масулис, Павел Иванов, Борис Штерн, Сергей Измалков и Екатерина Дайс — стр. стр. 1–2, 4–7

Всё сжечь и лишь потом датировать
Детектив с участием Ускорительного масс-спектрометра ИЯФ СО РАН им. Г. И. Будкера в изложении Юлии Черной — стр. 8–9

Не квартилем единым
Владимир Гельман о системе оценки научных журналов и издательств Финляндии — стр. 9

Альберт Эйнштейн и антиматерия
Евгений Беркович о скепсисе великого физика и его советах Нобелевскому комитету — стр. 10

Одинокий отец постапокалипти­ческих миров
Биографический очерк Александра Речкина, приуроченный к 90-летию со дня рождения Джеймса Грэма Балларда, — стр. 11

Семинар ученых-отказников и борьба за выезд из СССР
Вспоминает Валерий Сойфер — стр. 12

Кочующий симпозиум, или Summa amoris
Любовь Сумм в интервью Алексею Огнёву рассуждает об ответственности переводчика, узорах судьбы и второй юности — стр. 14

А на самом деле и не про футбол вовсе…
В авторской рубрике «Между прочим» очерк Александра Мещерякова «Про футбол» — стр. 16

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