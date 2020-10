Новое слово в науке

В 1999 году нами, сотрудниками кафедры общей экологии и гидробиологии биофака МГУ, канд. биол. наук Н. Ю. Днестровской, докт. биол. наук И. А. Жирковым и сотрудником ЦЭПЛ РАН, канд. биол. наук В. И. Грабовским, был написан «Краткий определитель животных и растений, включенных в приложения СИТЕС»1, наше авторство ясно указано в оглавлении. Кроме самого «Определителя» (45 страниц), в издании 1999 года есть предисловие (1 страница), введение (6 страниц) и требования к перевозке живых животных (4 страницы). Любая из этих частей, как и все они вместе, могут быть удалены из издания без утраты им своего предназначения: быть определителем объектов СИТЕС, как это сделано в болгарском издании. Это однозначно свидетельствует о том, что только «Определитель» является существенной частью издания.

В 2018 году было опубликовано второе издание. В него были добавлены другие необязательные разделы: про способы провоза контрабанды и образцы разрешения СИТЕС.

Разработанный нами2 подход признали перспективным «сотрудники Секретариата СИТЕС, Административных и Научных органов СИТЕС США, Германии, Японии, Китая, Республики Корея» (цитата из введения ко второму изданию, написанного редактором, автором введения и соавтором дополнительных разделов В. Ю. Ильяшенко). «Оно было переиздано таможенными и природоохранными службами Казахстана, Армении3, Украины, Азербайджана, Монголии, Болгарии4 и Сербии (из письма В. Ю. Ильяшенко от 04.03.2020).

В предисловии ко второму изданию, подписанном в том числе В. В. Рожновым, действительным членом РАН, директором Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ), сказано: «Предлагаемое дополненное второе издание Краткого определителя объектов СИТЕС, подготовленное экспертами Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук — Научного органа СИТЕС России и WWF России, внесет значительный вклад в дело сохранения дикой природы».

Академик скромничает. Эксперты его института сделали гораздо больше. Они разработали инновационный метод, который без дополнительных вложений позволяет значительно поднять вклад ИПЭЭ в науку и даже в цивилизацию. Например, берете роман-эпопею «Вой­на и мир», вставляете туда пару анекдотов про поручика Ржевского и публикуете новое издание «Войны и мира», авторами которого будет уже не один Л. Н. Толстой, а еще и эксперты ИПЭЭ. Дорисовав маленькую елочку, можно стать соавторами живописного полотна «Богатыри» В. М. Васнецова.

Именно таким образом и было подготовлено второе издание «Краткого определителя…»: эксперты ИПЭЭ вставили три листочка (стр. 33, 34 и 47) посреди 45 страниц отсканированного первого издания нашего «Определителя». На них описана маркировка упаковок дериватов; для определения это не нужно, поскольку на упаковках уже указано, из чего они сделаны.

В результате этой несложной операции у «Определителя» стало уже не три автора (ни один из которых не имел отношения к ИПЭЭ на момент написания «Определителя»), а пять. О подготовке второго издания и о новых соавторах мы даже не догадывались. Об этом однозначно свидетельствует хотя бы то, что соавтором обоих изданий указана Н. Ю. Паракецова, хотя в 2001 году она сменила фамилию. Два новых автора — заведующий лабораторией сохранения биоразнообразия и использования биоресурсов ИПЭЭ, канд. биол. наук Валентин Юрьевич Ильяшенко и его супруга, научный сотрудник этой же лаборатории, канд. биол. наук Елена Ивановна Ильяшенко.

Валентин Юрьевич не видит в этом ничего плохого: «учитывая, что все фамилии соавторов первого издания Определителя указаны во втором издании, полагаем, что Ваши права не нарушены» (объяснение от 4 марта 2020 года, направленное мне В. В. Рожновым). Он подтверждает правомочность своих действий ссылкой на ст. 146 УК РФ: «Статья 146 УК РФ определяет, что один из способов посягательства на права авторов представляет собой выпуск (в полном объеме или части) чужого произведения под своим именем; издание под своим именем произведения, созданного в соавторстве с другими лицами, без указания их фамилий».

В действительности ст. 146 УК РФ устанавливает меру ответственности, ничего не говоря о способах. И теперь, вероятно, можно ожидать роста числа работ с «соавторами» в лице сотрудников ИПЭЭ до сотен и тысяч, а директор Рожнов посчитает это «значительным вкладом». И никого уже не удивит, что упомянутое первое издание «Краткого определителя…», где супруги Ильяшенко еще не вписали себя в число авторов, на сайте ИПЭЭ в разделе «Результаты работы» возглавляемой В. Ю. Ильяшенко лаборатории, приведено как «Ильяшенко В. Ю. и др., 1999. Краткий определитель…». Достойный результат работы академического института — присвоение чужого труда.

К огорчению упомянутых граждан, инновационный метод увеличения KPI, основанный на know how, разработанном в стенах ИПЭЭ, не просто нарушение научной этики. Это, возможно, и нарушение законов РФ. Согласно ст. 1257 ГК РФ, «автором произведения науки… признается… лицо, указанное в качестве автора на оригинале… произведения». Автору произведения в силу положений ст. 1255 ГК РФ «принадлежат следующие права: 1) исключительное право на произведение… 4) право на неприкосновенность произведения». Согласно ст. 146 УК РФ и постановлению пленума Верховного суда РФ от 26 апреля 2007 года № 14, плагиатом является присвоение авторства, а в комментариях к этой статье сказано: «Как присвоение авторства следует рассматривать принуждение к соавторству». Вопрос, следует ли рассматривать переиздание с новыми соавторами без ведома старых как принуждение к соавторству, оставим юристам.

Есть еще и другой аспект. Цель данного «Определителя» иная, нежели обычного: с его помощью определяют не вид, а включено ли данное животное или растение или их дериват в Приложения СИТЕС или нет. Включенные виды требуют оформления особых разрешений на пересечение границы. Список видов регулярно пересматривают на международных сессиях и, к сожалению, его только увеличивают. Эксперты ИПЭЭ поленились проверить, как изменились списки СИТЕС, а просто скопировали наш «Определитель» 1999 года, хотя 20 лет спустя он нуждался в существенной переработке. Это — научная недобросовестность. Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Федеральной таможенной службы, для которых предназначен «Определитель», используя его второе издание, пропустят через границу виды, разрешенные к перевозке ранее, но не теперь. В результате мы, авторы «Краткого определителя животных и растений, включенных в приложения СИТЕС» (1999), из-за сотрудников ИПЭЭ становимся «соавторами» халтуры. Вероятно, их не волнует научная репутация. Но нам-то она важна.

И последнее. Плагиат — это воровство. Поступили нечестно не только по отношению к нам, авторам, но и по отношению к кафедре, факультету и МГУ. Вряд ли подобное «творчество» способно внести «значительный вклад в дело сохранения дикой природы». Какая-то в Державе Датской гниль.

От имени авторов «Краткого определителя объектов СИТЕС»

Игорь Жирков, докт. биол. наук,

вед. науч. сотр. кафедры общей экологии и гидробиологии

биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

От редакции. Все указания автора на возможные правонарушения носят предположительный характер. ТрВ-Наука будет готов опубликовать разъяснения упомянутых в письме лиц, коль скоро ­таковые последуют.

1 СИТЕС (CITES — Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

2 Автор введений к первому и второму изданию «Определителя» утверждает, что «принципы создания краткого определителя СИТЕС для таможенных органов разработаны сотрудником Административного и Научного органов СИТЕС, членом правительственных делегаций на первых восьми Конференциях Сторон СИТЕС А. А. Винокуровым». Кто это и что он разрабатывал, нам, авторам «Определителя», неизвестно.

3 В Министерстве окружающей среды республики Армения (административном органе СИТЕС) и армянские специалисты в этой области об этом издании не слышали.

4 В болгарском издании мы как авторы не упомянуты, другие издания нам разыскать не удалось.