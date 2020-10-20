Нерушимая скрепа

Уважаемая редакция!

В последнее время ходят слухи, что Минобрнауки подвергнется набегам и разорению: вузы и научные организации будут передаваться различным заинтересованным ведомствам и организациям. И после такой раздачи слонов останется в министерстве в итоге то, что никому не нужно.

Один мой знакомый из академической среды сказал недавно вот что. Мол, Михаил Михайлович Котюков был крепким хозяйственником, он старался удержать доставшееся ему хозяйство, не раздавал подведомственных организаций, несмотря на попытки их забрать. Сначала в ФАНО, а потом в министерстве он проводил именно такую политику. А теперь министром поставили Валерия Николаевича Фалькова, только поставили его, мол, уже не на хозяйство, а на раздачу. И началось: педвузы ушли в Минпросвещения; Институт молекулярной генетики — в Курчатник; говорят, кому-то хотят отдать Уссурийский заповедник; Минпомторг хочет получить под своей контроль технические вузы и т. д., и т. п. И в результате вместо единой научно-образовательной политики, к которой вроде бы когда-то стремились, мы получим торжество ведомственных интересов, ситуацию, так сказать, с лебедем, раком и щукой, тянущими увязший в болоте воз российской науки и образования в разные стороны.

Я слушаю такие речи с некоторым недоумением. Помнится мне, что лет семь назад тот же человек кричал мне, что реформа РАН, подразумевающая изъятие у Академии институтов и передачу их в отдельное Агентство, уничтожит академическую науку. Он же два с лишним года назад выражал опасения, что слияние сети академических институтов с вузами в рамках одного министерства представляет угрозу академической науке: более многолюдные вузы, мол, будут доминировать и начнут пожирать институты. Казалось бы, порадоваться ему теперь, что вузы пойдут на сторону, но нет…

Чудак, он не понимает, что успешная работа связана не с заседаниями, ведомственной подчиненностью или важными стратегическими документами, а с совсем другими вещами. Возьмем для примера мой родной Московский государственный университет. Он не подчиняется Минобрнауки, но умаляет ли это его величие, мешает ли ему развиваться? Ни в коей мере! Главное здание первого университета России гордо вознеслось на Ленинских горах по мановению руки корифея всех наук. Множество великих ученых трудилось и трудится в стенах нашего университета.

А наш любимый ректор? Его не сравнишь с каким-нибудь обычным министром! Меняются министры, вице-премьеры, председатели правительства и даже, страшно сказать, президенты, а Виктор Антонович уже почти 30 лет возглавляет главный университет страны! И не просто возглавляет, а возглавляет очень успешно: за эти годы создано множество факультетов, отражающих новейшие научные и общественно-политические тенденции, организованно несколько филиалов в разных странах, которые стали проводниками политики русского мира.

Нет, конечно, на небосклоне российской научно-образовательной сферы сияют и другие звезды, всякий может сходу назвать российского визионера, нашего научного Стива Джобса — Михаила Валентиновича Ковальчука. И да, Курчатовский институт ныне — важнейший мозговой центр страны, управляющий важнейшими и приоритетнейшими программами. Но, коллеги, подумайте вот о чем. Много ли людей знало 25 лет назад Михаила Валентиновича? Прямо скажем, не очень много. Только впоследствии державная рука вытащила этот прекрасный бриллиант из кучи навоза и вознесла его на научный небосклон. А Виктор Антонович всплыл на самый верх сам, без чьей-либо посторонней помощи. В общем, стоит вспомнить классика: какая глыба, какой матерый человечище!

Так в чем же секрет успеха первого ректора России? Я бы назвал три слова: патриотизм, патриотизм и еще раз патриотизм. Человек, который отдает все силы работе на благо своей Родины, противостоит ее врагам, просто не может не быть успешен: начальство всегда обратит на него внимание, заметит его и продвинет! Сын рабочего и колхозницы, Виктор Антонович не только усердно грыз гранит науки, но и проявил себя на комсомольском и партийном поприще ответственным работником. Всегда и везде он ставил интересы страны выше личных интересов. Вот это и принесло ему успех.

Но только теперь, в отличие от начала девяностых, патриотизм во всяком органе власти — нерушимая духовная скрепа. Поэтому если какой-то вуз или институт куда-нибудь передадут, то ничего не изменится: единый дух патриотизма и заботы об интересах Родины господствует теперь везде и всюду. И если вдруг где-то пролезет идеология «общечеловеческой науки», начнутся разговоры о приоритете общечеловеческих ценностей и правах человека, то прокуратура и иные органы быстро наведут порядок!

Ваш Иван Экономов