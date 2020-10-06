Как избавиться от неугодного научного сотрудника (пособие для негодяев)

Распрощайтесь с остатками совести (если они еще сохранились). При составлении Положения о конкурсной комиссии вставьте пункт о том, что оценочные листы подписываются членами конкурсной комиссии — это позволит контролировать лояльность членов конкурсной комиссии (в Приказе Минобрнауки РФ № 937 от 02.09.2015 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса» об этом ничего не сказано). Если после проведения конкурса Положение о конкурсной комиссии поправили так, чтобы члены конкурсной комиссии голосовали тайно, сохраните оценочные листы для дальнейшей работы. В объявлении о конкурсе забудьте указать, на какой срок будет заключен контракт с победителем (подстраховка, если задуманное сорвется; с неугодным победителем можно заключить контракт на минимальный срок). Не размещайте состав конкурсной комиссии на официальном сайте организации — это позволит изменять состав комиссии без нежелательной огласки. Широко пользуйтесь созданной возможностью для вывода сторонников неугодного претендента из состава конкурсной комиссии (определяются п. 2 настоящего Пособия, если не удалось провести своего кандидата с первой попытки) и включения в состав комиссии подконтрольных членов, особенно тех, кто имел конфликт с неугодным претендентом. Не размещайте информацию о конкурсе на официальном ­сайте организации. Игнорируйте обсуждения кандидатов на общем собрании научных сотрудников подразделения, если таковое предусмотрено локальными нормативными актами организации, а желательный кандидат не пользуется поддержкой сотрудников подразделения. Поручите составление рейтинга претендентов по результатам тайного голосования единолично тому самому секретарю конкурсной комиссии, который «забыл» обозначить в конкурсной заявке срок заключения контракта с победителем. Правильно сформированная конкурсная комиссия без проверки единогласно утвердит составленный рейтинг претендентов.

Г. Николов

Пособие составлено на основании прецедента, имевшего место в одной из научных организаций, которой руководит врио директора, назначенный Министерством науки и высшего образования РФ.