Как избавиться от неугодного научного сотрудника (пособие для негодяев)

06.10.2020 / № 314 / с. 16 /  Г. Николов /  Почти серьезно / 405 просм., 405 — сегодня /  Комментариев нет
  1. Распрощайтесь с остатками совести (если они еще сохранились).
  2. При составлении Положения о конкурсной комиссии вставьте пункт о том, что оценочные листы подписываются членами конкурсной комиссии — это позволит контролировать лояльность членов конкурсной комиссии (в Приказе Минобрнауки РФ № 937 от 02.09.2015 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса» об этом ничего не сказано).
  3. Если после проведения конкурса Положение о конкурсной комиссии поправили так, чтобы члены конкурсной комиссии голосовали тайно, сохраните оценочные листы для дальнейшей работы.
  4. В объявлении о конкурсе забудьте указать, на какой срок будет заключен контракт с победителем (подстраховка, если задуманное сорвется; с неугодным победителем можно заключить контракт на минимальный срок).
  5. Не размещайте состав конкурсной комиссии на официальном сайте организации — это позволит изменять состав комиссии без нежелательной огласки.
  6. Широко пользуйтесь созданной возможностью для вывода сторонников неугодного претендента из состава конкурсной комиссии (определяются п. 2 настоящего Пособия, если не удалось провести своего кандидата с первой попытки) и включения в состав комиссии подконтрольных членов, особенно тех, кто имел конфликт с неугодным претендентом.
  7. Не размещайте информацию о конкурсе на официальном ­сайте организации.
  8. Игнорируйте обсуждения кандидатов на общем собрании научных сотрудников подразделения, если таковое предусмотрено локальными нормативными актами организации, а желательный кандидат не пользуется поддержкой сотрудников подразделения.
  9. Поручите составление рейтинга претендентов по результатам тайного голосования единолично тому самому секретарю конкурсной комиссии, который «забыл» обозначить в конкурсной заявке срок заключения контракта с победителем.
  10. Правильно сформированная конкурсная комиссия без проверки единогласно утвердит составленный рейтинг претендентов.

Г. Николов

Пособие составлено на основании прецедента, имевшего место в одной из научных организацийкоторой руководит врио директора, назначенный Министерством науки и высшего образования РФ.

Рис. В. Шилова
Рис. В. Шилова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментария(-ев)
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Оценить: 
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
 

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить