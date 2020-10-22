Если долго мучиться, что-нибудь получится. О диссертациях и ученых степенях

Вряд ли нужны обоснования важности подготовки для отечественной науки научных кадров высшей квалификации — кандидатов и докторов наук. В последние годы у нас появилось много публикаций на эту тему. Но кризисное состояние нашей науки побуждает к дальнейшему обсуждению проблем подготовки диссертаций и получения ученых степеней.

В конце ХVIII века императрицей Екатериной II был обнародован указ «О предоставлении Московскому университету права присуждать докторскую степень обучающимся в оном врачебным наукам». Следующий указ появился уже в начале XIX века при императоре Александре I. В нем представлена такая иерархия ученых степеней: кандидат — магистр — доктор. Несколько позже в учреждениях Департамента народного просвещения была введена еще одна (низшая) ученая степень — действительный студент. В дальнейшем ученые степени кандидата и действительного студента были упразднены.

Одним из важных событий, повлиявших на подготовку научных кадров, было введение в 1722 году Табеля о рангах. Табель имел 14 рангов — классных чинов по военной, гражданской и придворной службам. Ранг определял права на занятие определенных должностей. Например, в гражданской службе классные чины начинались от действительного тайного советника I класса (высший ранг) и заканчивались коллежским регистратором.

Обладатели ученых степеней получали классные чины. Кандидат имел чин Х класса (губернский секретарь), магистр — чин IX класса (титулярный советник), доктор — чин VIII класса (коллежский асессор). Они же автоматически становились обладателями привилегий разного достоинства. Чины IX–Х классов имели почетное гражданство, освобождение от телесных наказаний, рекрутской повинности и подушного обложения. Из привилегий доктора существенен был перевод в дворянское сословие. Дворяне имели право поступления на государственную службу, обучения в привилегированных учебных заведениях. И это помимо обращения к ним «Ваше благородие», ношения шпаги и т. п. Введение привилегий существенно препятствовало эффективной подготовке научных кадров высшей квалификации [1, 2].

Официальный путь получения ученой степени магистра или доктора был длительным, трудоемким, материально обременительным для соискателей. В то же время получение ученой степени заметно повышало материальное и социальное положение претендента на ученую степень. Неудивительно, что появились примеры использования обходных путей.

Один пример — так называемая «Дерптская1 афера». В 1816 году на юридическом факультете Дерптского университета были защищены две докторские диссертации с грубейшими нарушениями процедуры защиты. Ректор университета и декан факультета поддержали притязания соискателей.

По распоряжению властей докторские дипломы были возвращены в университет и уничтожены, а ректора и декана было приказано «удалить вовсе из университета и впредь никуда к должности не определять» [3, 4].

За все грехи пострадал и министр народного просвещения граф А. К. Разумовский («сгорел на работе» — отставка). Его место занял князь А. Н. Голицын. Он стал наводить порядок в присуждении ученых степеней. В 1819 году было принято обязательное для всех университетов России положение «О производстве в ученые степени». Наверное, 2019 год можно считать юбилейным — 200 лет мучений с диссертациями и учеными степенями в нашей стране. Запад был лишен «юбилейных торжеств». Западноевропейские университеты не давали «в одном пакете» ученые степени и привилегии.

Положение с диссертациями и учеными степенями во многом определялось общим состоянием науки в стране. Как было отмечено сотрудниками Института проблем развития науки (ИПРАН РАН) Л. Э. Миндели и Г. С. Хромовым, «становление национальной научной, образовательной и научно-технической системы проходило в ожесточенной борьбе, длившейся более половины позапрошлого столетия. В эту борьбу были вовлечены лучшие интеллектуальные силы и высшие государственные и духовные авторитеты тогдашней России. <…> Упомянутая борьба продолжалась — то обостряясь, то затухая — вплоть до Октябрьской революции 1917 г.» [2, c. 51–52]. Подготовка диссертаций и получение ученых степеней — эпизоды этой борьбы.

Ситуация кардинально изменилась с приходом в 1917 году новой власти. Были упразднены сословия, табель о рангах, ученые степени и пр. Здесь проявилось положительное влияние отмены ученых степеней. Меньше внимания уделялось вопросам субординации, карьерным заботам и т. д.

Этот период отмечен созданием многоступенчатой системы государственной аттестации ученых. При президиуме Всесоюзного комитета по высшему техническому образованию в 1932 году была создана Высшая аттестационная комиссия (ВАК) под председательством Г. М. Кржижановского. В январе 1934 года появилось постановление Совета народных комиссаров (СНК СССР) «Об ученых степенях и званиях». Еще через два года был введен порядок защиты диссертаций с последующим утверждением в ВАК.

Особенность государственной аттестации научных кадров — тесная связь со шкалой оплаты научных работников. Обладание ученой степенью сопровождалось повышением заработной платы и более прочным должностным положением в научной иерархии [5, с. 44]. Нужно ли обосновывать стремление ученых к получению ученых степеней?

В 1936 году комиссия перешла в ведомство Всесоюзного комитета по делам высшей школы во главе с И. И. Межлауком2. В тот период ВАК не был единственной организацией по присуждению ученых степеней. Помимо ВАК ученые степени имели право присуждать около 50 организаций. Это научные советы вузов и научно-исследовательских организаций. В ряде случаев научные советы утверждались квалификационными комиссиями наркоматов. Тогда же усилился процесс централизации системы аттестации научных кадров высшей квалификации. В 1938 году были упразднены квалификационные комиссии наркоматов. Они были заменены экспертными комиссиями ВАК.

Зачем надо было возвращаться к старым порядкам получения ученых степеней? Недостатки прежнего порядка были известны. Были доступны и критические суждения на эту тему. Вот, например, суждение известного науковеда Г. С. Хромова (1937–2014): «Как дань своему ремесленному началу наука сохранила элементы средневековой кустарно-цеховой организации, формирующие мироощущение ее работников. Если добавить к этому сказанное ранее о соревновательном характере научного исследования, то станет понятной неодолимая тяга ученых ко всевозможным титулам, званиям, наградам и прочим знакам профессионального и общественного признания. Тяга эта, вообще говоря, вполне иррациональна и, пожалуй, иллюстрирует наши тезисы о слабости самооценки и суетности научной братии» [5, с. 41]. Публикации с признаками деградации появились уже в 1950-х годах. Это вызвано прежде всего тесной связью аттестации со шкалой оплаты ученых.

Темпы экономического роста страны достигли максимума к середине 1960-х годов. Тогда продолжал нарастать материально-технический потенциал советской науки. А потом наступил период замедления роста экономики. Далее приведен пример подготовки научных кадров высшей квалификации в то время.

Он выбран из книги Л. Э. Миндели и Г. С. Хромова [6, с. 209–211]. К 1985 году за 50 лет работы аттестационной системы обладателями ученой степени доктора наук стали около 44 тыс. научных работников. За заметно более короткий период времени — с 1994 по 2008 год — обладателями той же ученой степени стали 55 тыс. человек.

Как такое могло случиться на фоне сокращения общей численности научных сотрудников в стране? Авторы книги [6] предложили такое объяснение этому «чудесному» превращению: «Те же, кто остался в стенах своих научных институтов (прежде всего работники фундаментальной науки, как наименее мобильные), озаботились укреплением своего служебного положения и перспективами узаконенного увеличения своих служебных окладов… Гарантией служебной неуязвимости и относительного материального благополучия в ней являются ученые степени кандидата и доктора наук. Соответственно, ученые в массовом порядке принялись мобилизовывать свои прежние наработки и защищать их в качестве диссертаций. [6, с. 209–211]. Такое объяснение представляется логичным. Но почему наше научное сообщество не проявило интереса к этим цифрам?

Возникли и укрепились новые тенденции в нарушении академической этики при подготовке кандидатов и докторов наук. Это более серьезная угроза, чем написание диссертаций по материалам, отложенным в архивы. Подобная деятельность поставлена на «коммерческие рельсы» и она стала заметной с 1990-х годов. За деньги продаются написание диссертаций, защита и прочие сопутствующие процедуры. В ней принимают участие члены специализированных советов, экспертных советов ВАК и пр. Особое распространение получили структуры, обеспечивающие изготовление диссертаций с соблюдением требований ВАК и с гарантией успешной защиты. Такие структуры иногда называют «фабриками диссертационных услуг». Успешность их деятельности обеспечивается отнюдь не бесплатными связями с представителями разных ступеней иерархической лестницы. Многие диссертационные советы оказывают взаимные услуги, образуя сети, плотно накрывающие разные регионы страны.

О масштабах этих нарушений академической этики можно судить по следующим цифрам. Мною (2017 год) получены данные по использованию поисковой системы Google по запросам «Диссертации под заказ», «Диссертации на заказ». Получено около полумиллиона результатов по каждому запросу. Аналогичная процедура выполнена в мае 2020 года. Предложений в Интернете по изготовлению диссертаций и проведению защит стало больше примерно в 15–20 раз.

Развитие науки можно уподобить строительству здания, возводимого этаж за этажом. В случае отечественной науки — это возведение двух зданий по разным проектам. Одно здание строится по опыту создания липовых диссертаций, другое — по государственному проекту, с соблюдением требований ВАК. Оба проекта изначально дефектны, попытки улучшения дел не приведут к положительным результатам. Поэтому работа комиссий, созданных для борьбы с «фабриками диссертационных услуг», новые инициативы ВАК и пр. — напрасная потеря времени.

В приведенном выше материале есть ссылки на книгу Г. С. Хромова, изданную в 1995 году [5]. Отмечая особенности нашей системы аттестации ученых, там сделан вывод: «…Нужно было бы хоть раз сказать о ней всё, чего заслуживает эта узаконенная, но малоосмысленная и вредоносная нелепость, обросшая к тому же мифами и предрассудками» [5, с. 54].

Нужен отказ от существующей системы аттестации научных кадров. Следующий шаг — разработка новой системы аттестации. Этот вопрос требует отдельного рассмотрения.

Юрий Грановский,

канд. хим. наук, до апреля 2015 года — науч. сотр. химфака МГУ

Высшее образование в России. Очерк истории до 1917 года. Под редакцией В. Г. Кинелева. М.: НИИ ВО, 1995. Мендели Л., Хромов Г. С. Научно-технический потенциал России: в 2 ч. М.: Институт проблем развития науки РАН, 2011. Ч. 1. Грибко Л. П., Менцин Ю. Л. Диссернет 200 лет назад. О всеобщем запрещении на производство в ученые степени // Приложение НГ-Наука. № 10 от 24 июня 2015 года. С. 14. Галай Ю. Г. Коррупция и кумовство при получении ученых степеней в университетах Российской империи // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2010. № 2 (13). С. 19–24. Хромов Г. С. Наука, которую мы теряем. М.: Космосинформ, 1995. Мендели Л., Хромов Г. С. Научно-технический потенциал России: в 2 ч. М.: Институт проблем развития науки РАН, 2012. Ч. 2.

1 Дерпт — нынешний город Тарту.

2 Межлаук Иван Иванович (1891–1938) — советский партийный и государственный деятель, участник Октябрьской революции и гражданской войны.