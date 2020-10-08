Двадцать из сорока

Я прочитал (через «Фэйсбук») опубликованную в ТрВ-Наука статью Ефима Хазанова об Ирине Славиной. Очень много разных материалов читал на эту тему в последние дни, поэтому не буду повторять очевидного и описывать чувства, которые возникают у любого нормального человека, думающего о страшном событии, случившемся в Нижнем Новгороде. Хочу лишь прокомментировать одно место из статьи Ефима — моего коллеги и в широком смысле (физика) — и в узком — члена Клуба «1 июля», — где он говорит, что Ирину, бескорыстно стремившуюся нести людям правду, очень огорчало то, «как ничтожно мало людей, которым нужна эта правда. По этому поводу она особенно сильно переживала, всегда огорчалась малому количеству людей на митингах».

Вот где как нельзя кстати вспоминаются слова знаменитого таможенника, блестяще сыгранного светлой памяти Павлом Луспекаевым: «За державу обидно!» Да, за державу и за народ, ее населяющий. Тем более, если посмотреть на ближайших соседей. На Западе и на Востоке.

И я вспомнил, что еще лет десять назад набросал «в стол» страничку на близкую тему, навеянную популярным тогда телевизионным ток-шоу…

Ток-шоу строилось в виде судебного процесса: Николай Сванидзе против Сергея Кургиняна. Последний и сейчас нередко появляется на наших премьер-каналах в прайм-тайм, например на вечерах Соловьёва (т. е. точно по специальности!), а вот Сванидзе что-то не видно (к сожалению). В соответствии с выбранным жанром судебного разбирательства каждая сторона приводила своих свидетелей, экспертов и т. п., а зрители в течение всей передачи голосовали телефонными звонками за того или другого из противников. Цифры «за» каждого высвечивались на экране нарастающим итогом (сами участники, разумеется, их не видели), а в конце появлялся risultato finale и объявлялся победитель. На один из таких «процессов» Кургинян привел свидетельницу, женщину заметно старше среднего возраста, которую представил как специалиста по детской психологии, профессора, доктора наук. Тема того разбирательства была связана с нашей совсем свежей историей — перестройкой, недавним советским прошлым и т. д. Когда эта свидетельница получила слово, то сказала что давно ждет нашего российского варианта Нюрнбергского процесса над… Горбачёвым и Ельциным.

Вот вдумайтесь, сограждане: кого хотела бы судить (и, разумеется, осудить) эта детская психологиня? Не кровавую партию Ленина, Троцкого, Сталина, Дзержинского, Ежова и т. д. Нет! Она ждет суда над теми, кто вывел нас из стойла, кто вернул нам за три поколения террора забытое и сапогами следователей НКВД забитое чувство человеческого достоинства, ощущения себя как личности, индивидуальности, обладающей от рождения всем комплексом демократических прав и свобод, а не винтиком чудовищной машины или (как сказал поэт) материалом для изготовления гвоздей. И тут я вспоминаю одно замечательное место из сочинений известного «журналиста, литератора», как он сам о себе писал в анкетах, конца XIX — начала XX века Владимира Ильича Ульянова. Не ручаюсь за буквальность цитирования, но смысл передаю точно: «Никто не смеет упрекать человека в том, что он родился в рабстве и потому является рабом. Но раб, упивающийся своим рабством, находящий удовольствие в своем рабском состоянии, есть достойный всяческого презрения и омерзения холуй и хам».

Прекрасно писал когда-то тов. Ленин! Когда я смотрю на экран, передача едва началась, а счет уже 88:12 или даже 93:7 (процентов) в пользу Кургиняна, и я говорю себе: смотри-ка, уже 7%, уже 12% среди нас НОРМАЛЬНЫХ, СВОБОДНЫХ людей! Потому что прошло еще только двадцать лет из положенных по Библии сорока (причем надо иметь в виду, что во времена Моисея средняя продолжительность человеческой жизни была, по-видимому, раза в два — два с половиной короче, чем сейчас. И поэтому нам еще очень долго бродить по нашей Синайской пустыне, пока не вымрет среди нас последний холуй и хам.

Александр Чаплик,

докт. физ.-мат. наук, академик РАН (Новосибирск)