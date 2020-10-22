Беляевская премия 2020 года

Литературная премия имени Александра Романовича Беляева (или Беляевская премия — оба названия равноправны) была задумана как всесоюзная 1983 года, когда проходила подготовка к празднованию столетия со дня рождения писателя, однако основана только в 1990 году — причем исключительно силами Секции научно-художественной и научно-фантастической литературы Ленинградской писательской организации Союза писателей СССР. Генеральным спонсором в то время стало НПО «Буревестник». Присуждалась премия за достижения в области фантастической и научно-художественной литературы, причем вручать ее первоначально предполагалось раз в два года. В силу жанровой направленности она получила название Беляевской, поскольку Александр Романович был первым отечественным писателем-профессионалом, параллельно работавшим в обеих этих областях литературы.
В 1992 года статус премии был пересмотрен, и она превратилась в ежегодную, присуждаемую теперь от имени Литературного благотворительного Беляевского фонда и Союза писателей Санкт-Петербурга. В таковом качестве она просуществовала по 1997 года Затем, вследствие ликвидации Беляевского фонда, в ее деятельности наступил четырехлетний перерыв.
В 2002 года вновь созданный Оргкомитет Беляевской премии вторично пересмотрел ее статус и отказался от присуждения премий за фантастику, поскольку различных наград в этой области более чем достаточно, тогда как произведения научно-популярной, научно-художественной (или, шире, просветительской) литературы отмечались только премией «Просветитель» (с 2008 года) да изредка — в составе многожанровых премий.
С тех пор Беляевская премия ежегодно присуждается исключительно за достижения в области просветительской литературы. С 2014 года ее организацией занимается Беляевский фонд поддержки и развития литературы.
Беляевская премия является почетной и, как правило, не имеет денежной составляющей. Она состоит из нагрудной медали и диплома (для дважды лауреатов — настольной медали и диплома; для трижды лауреатов — серебряной нагрудной медали и диплома), вручаемых от имени Беляевского фонда поддержки и развития литературы.
Премия существует при поддержке администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга и Пушкинского районного дома культуры, Международного совета по фантастической, приключенческой и научно-художественной литературе, Союза писателей Санкт-Петербурга, Союза писателей России, Союза российских писателей и Многонационального союза писателей.
На соискание премии может быть выдвинуто произведение любого автора, живущего в Российской Федерации или за ее пределами, если оно написано и издано на русском языке. Выдвижение соискателей заканчивается 30 июня, а жюри заканчивает работу в срок до 31 августа. Время и место вручения премии могут меняться от года к году.
Правом выдвигать соискателей на премию обладают:
- сами авторы;
- лауреаты Беляевской премии предшествующих лет;
- писатели, независимо от места жительства и жанровой принадлежности;
- издательства, редколлегии журналов и газет, а также любые средства массовой информации;
- книготорговые организации.
Для выдвижения на премию необходимо передать Оргкомитету письменное представление и не менее двух экземпляров книги (комплектов журнала, книжной серии — в зависимости от номинации).
Беляевская премия присуждается по следующим восьми основным номинациям:
Писатели (прозаики, переводчики, критики)
- за лучшую оригинальную просветительскую книгу года на русском языке;
- за лучший перевод просветительской книги на русский язык;
- за лучшую оригинальную серию очерков, посвященных какой-либо общей теме, или развернутое эссе;
- за лучший перевод на русский язык серии очерков, посвященных какой-либо общей теме, или развернутого эссе;
- за критику в области научно-популярной и научно-художественной литературы.
Издательства
- за лучшую подборку просветительской литературы, выпущенную в течение года, предшествующего вручению.
Журналы
- за наиболее интересную деятельность в течение года, предшествующего вручению.
Сетевой ресурс
- за наиболее интересную деятельность в течение года, предшествующего вручению.
Кроме того, существуют девятая и десятая дополнительные номинация.
Специальная премия жюри, присуждаемая либо в качестве дополнительной по одному из вышеперечисленных разрядов, либо за работу, под эти разряды не подпадающую, но достойную быть отмеченной.
Премия восстановления справедливости, присуждаемая авторам за книги, по каким-либо причинам не награжденные в положенный срок или созданные до учреждения Беляевской премии.
Если в какой-то из номинаций премия почему-либо не была присуждена никому, жюри вправе использовать ее для присуждения дополнительной премии в другой номинации.
Первоначально жюри в числе от семи до девяти человек ежегодно формировалось Беляевским фондом, впоследствии — оргкомитетом Беляевской премии из числа членов Союза писателей Санкт-Петербурга как соучредителя премии. Однако в 2006 году благодаря тому, что лауреатов премии стало достаточно много, оказалось возможным осуществить другой, причем изначально предполагавшийся вариант. Отныне оргкомитет (с 2014 года — Беляевский фонд поддержки и развития литературы) формирует жюри исключительно из числа лауреатов Беляевской премии прежних лет — таким образом, чтобы состав всякий раз менялся приблизительно на треть, за счет чего одновременно происходит обновление и поддерживаются традиции.
Жюри рассматривает все выдвинутые номинаторами книги, журналы и издательства — никакого формирования шорт-листа и, следовательно, рассмотрения в два тура с предварительным отсевом не предусмотрено. Номинационные списки оглашению не подлежат.
БЕЛЯЕВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛФЕСТ-2020»
ПРЕМИЯ «ФАНТКРИТИК»
СОСТАВ ЖЮРИ 2020 года
Андрей Балабуха (председатель) – прозаик, поэт, переводчик, литературный критик. Член Союза писателей России, председатель секции фантастики и литературной сказки Союза писателей Санкт-Петербурга, член Санкт-Петербургского союза ученых, соруководитель Литературной студии А. Балабухи и Л. Смирнова, член Федерации космонавтики России. Дважды лауреат Литературной премии имени И.А.Ефремова (Ефремовской премии), трижды лауреат Литературной премии им. А.Р.Беляева (Беляевской премии) и др.
Дмитрий Вересов (Прияткин) – прозаик, сценарист, переводчик. Кандидат филологических наук. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Руководитель литературно-сценарного семинара им. братьев Стругацких, литературной мастерской и курсов «Драматургия театра и кино».
Василий Владимирский – литературный критик, редактор, журналист. Член Союза писателей Санкт-Петербурга, лауреат Беляевской премии. Член оргкомитета Санкт-Петербургской фантастической ассамблеи.
Антон Первушин – прозаик, журналист. Действительный член Федерации космонавтики России, член Санкт-Петербургского союза ученых, член Союза писателей Санкт-Петербурга и др. Лауреат премий Еврокона, Роскона, «Двойная звезда», АБС-премии, Ефремовской премии, дважды лауреат Беляевской премии и др.
Михаил Шавшин – прозаик, критик. Член Союза писателей Санкт-Петербурга., член Многонационального союза писателей. Лауреат премии «Двойная звезда».
Андрей Щербак-Жуков – прозаик, поэт, журналист, литературный критик. Член Союза писателей России (Московское отделение) и Международного союза журналистов. Неоднократный лауреат премии Роскона. Заместитель ответственного редактора литературного приложения «НГ-Exlibris» к «Независимой газете».
ЛАУРЕАТЫ 2020 год
Номинация «Рецензия»
Александр Москвин (г. Москва). Рецензия «Именем дредов, светлячков и пластинок» на роман Грейди Хендрикса «Изгнание дьявола из моей лучшей подруги» (М.: АСТ, 2020).
II место:
Ника Батхен (г. Москва). Рецензия «Свободу Анжеле Д.!» на роман Д. Кубракова «Ваня-Любаня в стране вежливых людей» (М.: Время, 2020).
III место разделили:
Станислав Бескаравайный (Украина, года Днепр). Рецензия «Как взрослеет вселенная» на роман М.Л. Коссаковской «Сеятель ветра» (М.: Эксмо, 2020);
Эльвира Жейдс (г. Санкт-Петербург). Рецензия «Канон Кайроса, или Руководство к бесплодным на вид попыткам схватить счастливый случай за вихор» на авторский сборник Дэна Симмонса «Сироты вечности» (СПб.: Азбука, М.: Азбука-Аттикус, 2019).
Номинация «Статья»
I место:
Александр Москвин (г. Москва). Статья «Темные силы в шаговой доступности» (О прозе Дарьи Бобылёвой).
II место:
Артём Гуларян (г. Орел). Статья «Из чего строятся миры (Краткое пособие для начинающих демиургов)».
III место:
Николай Гриценко (Украина, Полтавская обл., года Зеньков). Статья «О цикле Олеся Бердника «Камертон Дажбога»».
ПРЕМИЯ «ДВОЙНАЯ ЗВЕЗДА»
СОСТАВ ЖЮРИ 2020 года
Владимир Обручев (Москва) — редактор, издательство «Бомбора».
Мария Черняк (Санкт-Петербург) — литературовед, доктор филологических наук.
Андрей Танайсечук (Саранск) — литературовед, переводчик, лауреат премии «Двойная звезда».
Сергей Соболев (Липецк) — критик, издатель, лауреат премии «Двойная звезда».
Роман Арбитман (Саратов) — писатель, критик, сценарист, лауреат премии «Двойная звезда».
Михаил Шавшин (Санкт-Петербург) — прозаик, критик, лауреат премии «Двойная звезда».
Секретарь премии — Елена Бойцова (Санкт-Петербург).
ЛАУРЕАТЫ 2020 года
Литературно-критический жанр
Мария Галина — за книгу «Hyperfiction». — СПб.: АураИнфо, Группа МИД, 2018 (по факту 2019).
Мариэтта Чудакова — за книгу «О «закатном романе» Михаила Булгакова: История создания и первой публикации романа «Мастер и Маргарита»». — М.: Эксмо, 2019.
Биографический жанр — премия не присуждалась.
ПРЕМИЯ «ПЕТРАЭДР»
СОСТАВ ЖЮРИ 2020 года
Александр Гущин, председатель премии — поэт, лауреат премии «Петраэдр» в номинации «стихотворение года», 2017.
Юлия Андреева, секретарь премии — прозаик, поэт.
Софья Дубовская — поэт, прозаик, художник. Лауреат специальной премии жюри «Петраэдр», 2018.
Андрей Бочаров — писатель, лауреат премии «Петраэдр» в номинации «Рассказ года», 2016.
Александр Кузнецов — прозаик, поэт, лауреат премии «Петраэдр» в номинации «Рассказ года», 2018.
Виктор Беньковский — писатель.
Анатолий Кудрявцев — художник, лауреат премии «Петраэдр», 2010.
ЛАУРЕАТЫ 2020 года
Маргарита Леонтьевна Токажевская (в номинации «Критическое эссе года») за рецензию «Стихи, как вехи при дороге…» (о книге Марии Амфилохиевой «Сотая доля»), опубликованную в журнале «Окно» № 22, 2019.
Елена Геннадьевна Галибина (в номинации «Рассказ года») за рассказ «Повелительница стаи», вышедший в сборнике «Волшебные сны», издательство «Той», 2019 года
Мария Вальтеровна Амфилохиева (специальная премия) за организацию литературного пространства в выставочном зале Московского района, которое 20 лет служит читающему и пишущему человечеству.
Владимир Сергеевич Симаков (специальная премия) за организацию литературного пространства в выставочном зале Московского района, которое 20 лет служит читающему и пишущему человечеству.
Светлана Александровна Васильева (в номинации «Афоризм года») за афоризм «Остроумие иногда притупляет ум».
Наталья Альбертовна Мисюра (в номинации «Стихотворение года») за стихотворение «Мрака древесная дочь», опубликованное в альманахе «10 лет Юолукке». Выпуск 6. – СПб.: Юолукка, 2019.
ПРЕМИЯ «ЖЕМЧУЖНОЕ ЗЕРНО»
СОСТАВ ЖЮРИ 2020 года
Мария Вальтеровна Амфилохиева — поэтесса, прозаик, критик, член союза писателей России, лауреат премии «Жемчужное зерно», 2009 года
Илья Борисович Брагин — поэт, член Многонационального союза писателей, лауреат премии «Жемчужное зерно», 2018 года.
Анна Владимировна Броусек — член союза писателей Санкт-Петербурга, член Литературной студии А. Балабухи и Л. Смирнова, лауреат премии «Жемчужное зерно», 2018 года.
Виктор Николаевич Кокосов (председатель) — прозаик, член Союза писателей России, член Многонационального союза писателей, журналист, лауреат премии «Жемчужное зерно», 2016 года.
Татьяна Витальевна Громова (секретарь) — член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза писателей России, член Многонационального союза писателей, лауреат премии им. В.Г. Короленко, ответственный секретарь Совета Беляевского фонда поддержки и развития литературы.
ЛАУРЕАТЫ 2020 года
Ольга Нефёдова-Грунтова (Санкт-Петербург), в номинации «Поэзия» — за книги «Картавый дождь» и «Азбука» (СПб.: АураИнфо, 2019).
Елена Воронько (Санкт-Петербург), в номинации «Проза» — за книгу «Подземный-Каменный» (СПб.: АураИнфо, 2019).
ПРЕМИЯ «ДВЕРЬ В ЛЕТО»
СОСТАВ ЖЮРИ 2020 года
Леонид Эллиевич Смирнов — прозаик, член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза российских писателей.
Елена Вячеславовна Воронько — писатель, старейший член Литературной студии А.Балабухи и Л.Смирнова.
ЛАУРЕАТЫ
Сергей Борисович Удалин (Санкт-Петербург) — за книгу «Капитан Френч и книга пророка» (СПб.: Группа компаний «АУРАИНФО & ГРУППА МИД», 2019).
ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ им. А.Р. БЕЛЯЕВА (Беляевская премия)
СОСТАВ ЖЮРИ 2020 года
Павел Рафаэлович Амнуэль (Израиль) — кандидат физико-математических наук, прозаик, главный редактор литературного журнала «Млечный Путь», лауреат Беляевской премии 2011-го и 2013 года.
Андрей Дмитриевич Балабуха (Санкт-Петербург) — член-корреспондент Метрологической академии РФ, член Федерации космонавтики России, член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза писателей России, член Союза российских писателей, член МСП, член РСПЛ, член Санкт-Петербургского союза ученых, сопредседатель Совета по приключенческой, фантастической и научно-художественной литературе. Лауреат Беляевской премии 1992-го, 2006-го и 2019 года.
Евгений Михайлович Беркович (Германия) — кандидат физико-математических наук, доктор естествознания. Создатель и главный редактор журнала «Семь искусств», электронная версия которого стала лауреатом Беляевской премии в 2018 года Лауреат Беляевской премии 2019 года
Андрей Михайлович Буровский (Санкт-Петербург) — кандидат исторических наук, доктор философских наук, член Санкт-Петербургского союза ученых, председатель Красноярского отделения Международной академии ноосферы, член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Многонационального союза писателей, лауреат Беляевской премии 2010-го, 2012-го и 2014 года.
Александр Борисович Железняков (Санкт-Петербург), председатель — академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, член Федерации космонавтики России, член Санкт-Петербургского союза ученых, член Союза писателей Санкт-Петербурга, член МСП, член РСПЛ, председатель Совета Беляевского фонда поддержки и развития литературы, лауреат Беляевской премии 2005-го, 2012-го и 2017 года.
Владимир Игоревич Малов (Москва) — писатель, выпускник Литературного института им. А.М.Горького, ответственный редактор журнала «А почему?» (приложение к журналу «Юный техник»), лауреат Беляевской премии 2018 года.
Антон Иванович Первушин (Санкт-Петербург), секретарь — магистр технических наук, член Федерации космонавтики России, член Санкт-Петербургского союза ученых, член Клуба научных журналистов, член Союза писателей Санкт-Петербурга, член МСП, член РСПЛ, член Совета по фантастической, приключенческой и научно-художественной литературе, лауреат Беляевской премии 2002-го и 2004 года.
Сергей Валентинович Рязанцев (Санкт-Петербург) — доктор медицинских наук, профессор, член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза российских писателей, член Санкт-Петербургского союза ученых, лауреат Беляевской премии 1995-го и 2010 года.
Людмила Алексеевна Синицына (Москва) — член Союза писателей России, член Московского союза журналистов, заведующая отделом научно-популярной литературы и фантастики журнала «Наука и жизнь», лауреат Беляевской премии 2009 года.
ЛАУРЕАТЫ 2020 ГОДА
В номинации «Лучшая оригинальная просветительская книга года»
Сергей Николаевич Рязанский «Можно ли забить гвоздь в космосе и другие вопросы о космонавтике» (М.: Бомбора, 2019).
Пётр Валентинович Талантов «0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия» (М.: Corpus, АСТ, 2019). За счет свободной номинации.
В номинации «Лучший перевод просветительской книги на русский язык»
Константин Николаевич Рыбаков за перевод книги Стива Брусатти «Время динозавров. Новая история древних ящеров» (М.: Альпина нон-фикшн, 2019).
Дмитрий Львович Казаков за перевод книги Пола Халперна «Квантовый лабиринт. Как Ричард Фейнман и Джон Уилер изменили время и реальность» (М.: Эксмо, 2019). За счет свободной номинации.
В номинации «Лучшая оригинальная серия очерков, посвященных какой-либо общей теме, или развернутое эссе»
Максим Андреевич Абаев за серию очерков «От элемента к элементу», опубликованных в журнале «Наука и жизнь» в течение 2019 года.
В номинации «Лучший перевод на русский язык серии очерков, посвященных какой-либо общей теме, или развернутое эссе» Премия не была присуждена никому.
В номинации «Критика в области научно-популярной и научно-художественной литературы» Премия не была присуждена никому.
В номинации «Издательству ― за лучшую подборку просветительской литературы, выпущенную в течение года»
Издательство «Лаборатория знаний» (Москва) за серию книг «UNIVERSUM», изданных в течение 2019 года: «Матрица для Чужого. Научное путешествие по блокбастерам», «Теории всего на свете», «Человек 2.0. Перезагрузка».
В номинации «Журналу ― за наиболее интересную деятельность в течение года»
«Наука из первых рук».
В номинации «Специальная премия жюри»
Всеволод Владимирович Кукушкин «Легендарные победы большого хоккея» (М.: Изд-во ИТРК, 2019).
В номинации «Восстановление справедливости»
Юрий Викторович Стукалин за серию книг, посвященную реальной истории Дикого Запада: «По закону револьвера: Дикий Запад и его герои» (М.: Энас, 2007), «Индейцы Дикого Запада в бою» (М.: Эксмо, 2012), «Стрелки Дикого Запада — шерифы, бандиты, ковбои, «ганфайтеры»» (М.: Эксмо, 2013), «Сила шаманов. Боевая и лечебная магия индейцев Дикого Запада» (М.: ЭКСМО, 2013), «Завоевание Дикого Запада» (М.: Эксмо, 2014), «Первая энциклопедия Дикого Запада — от A до Z» (М.: Эксмо, 2014).
В номинации «Просветительский или научно-популярный сайт — за наиболее интересную деятельность в предшествующий период»
Научно-популярный сайт Naked Science: naked-science.ru