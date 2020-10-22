Беляевская премия 2020 года

Литературная премия имени Александра Романовича Беляева (или Беляевская премия — оба названия равноправны) была задумана как всесоюзная 1983 года, когда проходила подготовка к празднованию столетия со дня рождения писателя, однако основана только в 1990 году — причем исключительно силами Секции научно-художественной и научно-фантастической литературы Ленинградской писательской организации Союза писателей СССР. Генеральным спонсором в то время стало НПО «Буревестник». Присуждалась премия за достижения в области фантастической и научно-художественной литературы, причем вручать ее первоначально предполагалось раз в два года. В силу жанровой направленности она получила название Беляевской, поскольку Александр Романович был первым отечественным писателем-профессионалом, параллельно работавшим в обеих этих областях литературы.

В 1992 года статус премии был пересмотрен, и она превратилась в ежегодную, присуждаемую теперь от имени Литературного благотворительного Беляевского фонда и Союза писателей Санкт-Петербурга. В таковом качестве она просуществовала по 1997 года Затем, вследствие ликвидации Беляевского фонда, в ее деятельности наступил четырехлетний перерыв.

В 2002 года вновь созданный Оргкомитет Беляевской премии вторично пересмотрел ее статус и отказался от присуждения премий за фантастику, поскольку различных наград в этой области более чем достаточно, тогда как произведения научно-популярной, научно-художественной (или, шире, просветительской) литературы отмечались только премией «Просветитель» (с 2008 года) да изредка — в составе многожанровых премий.

С тех пор Беляевская премия ежегодно присуждается исключительно за достижения в области просветительской литературы. С 2014 года ее организацией занимается Беляевский фонд поддержки и развития литературы.

Беляевская премия является почетной и, как правило, не имеет денежной составляющей. Она состоит из нагрудной медали и диплома (для дважды лауреатов — настольной медали и диплома; для трижды лауреатов — серебряной нагрудной медали и диплома), вручаемых от имени Беляевского фонда поддержки и развития литературы.

Премия существует при поддержке администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга и Пушкинского районного дома культуры, Международного совета по фантастической, приключенческой и научно-художественной литературе, Союза писателей Санкт-Петербурга, Союза писателей России, Союза российских писателей и Многонационального союза писателей.

На соискание премии может быть выдвинуто произведение любого автора, живущего в Российской Федерации или за ее пределами, если оно написано и издано на русском языке. Выдвижение соискателей заканчивается 30 июня, а жюри заканчивает работу в срок до 31 августа. Время и место вручения премии могут меняться от года к году.

Правом выдвигать соискателей на премию обладают:

сами авторы;

лауреаты Беляевской премии предшествующих лет;

писатели, независимо от места жительства и жанровой принадлежности;

издательства, редколлегии журналов и газет, а также любые средства массовой информации;

книготорговые организации.

Для выдвижения на премию необходимо передать Оргкомитету письменное представление и не менее двух экземпляров книги (комплектов журнала, книжной серии — в зависимости от номинации).

Беляевская премия присуждается по следующим восьми основным номинациям:

Писатели (прозаики, переводчики, критики)

за лучшую оригинальную просветительскую книгу года на русском языке;

за лучший перевод просветительской книги на русский язык;

за лучшую оригинальную серию очерков, посвященных какой-либо общей теме, или развернутое эссе;

за лучший перевод на русский язык серии очерков, посвященных какой-либо общей теме, или развернутого эссе;

за критику в области научно-популярной и научно-художественной литературы.

Издательства

за лучшую подборку просветительской литературы, выпущенную в течение года, предшествующего вручению.

Журналы

за наиболее интересную деятельность в течение года, предшествующего вручению.

Сетевой ресурс

за наиболее интересную деятельность в течение года, предшествующего вручению.

Кроме того, существуют девятая и десятая дополнительные номинация.

Специальная премия жюри, присуждаемая либо в качестве дополнительной по одному из вышеперечисленных разрядов, либо за работу, под эти разряды не подпадающую, но достойную быть отмеченной.

Премия восстановления справедливости, присуждаемая авторам за книги, по каким-либо причинам не награжденные в положенный срок или созданные до учреждения Беляевской премии.

Если в какой-то из номинаций премия почему-либо не была присуждена никому, жюри вправе использовать ее для присуждения дополнительной премии в другой номинации.

Первоначально жюри в числе от семи до девяти человек ежегодно формировалось Беляевским фондом, впоследствии — оргкомитетом Беляевской премии из числа членов Союза писателей Санкт-Петербурга как соучредителя премии. Однако в 2006 году благодаря тому, что лауреатов премии стало достаточно много, оказалось возможным осуществить другой, причем изначально предполагавшийся вариант. Отныне оргкомитет (с 2014 года — Беляевский фонд поддержки и развития литературы) формирует жюри исключительно из числа лауреатов Беляевской премии прежних лет — таким образом, чтобы состав всякий раз менялся приблизительно на треть, за счет чего одновременно происходит обновление и поддерживаются традиции.

Жюри рассматривает все выдвинутые номинаторами книги, журналы и издательства — никакого формирования шорт-листа и, следовательно, рассмотрения в два тура с предварительным отсевом не предусмотрено. Номинационные списки оглашению не подлежат.

БЕЛЯЕВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛФЕСТ-2020»

ПРЕМИЯ «ФАНТКРИТИК»

СОСТАВ ЖЮРИ 2020 года

Андрей Балабуха (председатель) – прозаик, поэт, переводчик, литературный критик. Член Союза писателей России, председатель секции фантастики и литературной сказки Союза писателей Санкт-Петербурга, член Санкт-Петербургского союза ученых, соруководитель Литературной студии А. Балабухи и Л. Смирнова, член Федерации космонавтики России. Дважды лауреат Литературной премии имени И.А.Ефремова (Ефремовской премии), трижды лауреат Литературной премии им. А.Р.Беляева (Беляевской премии) и др.

Дмитрий Вересов (Прияткин) – прозаик, сценарист, переводчик. Кандидат филологических наук. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Руководитель литературно-сценарного семинара им. братьев Стругацких, литературной мастерской и курсов «Драматургия театра и кино».

Василий Владимирский – литературный критик, редактор, журналист. Член Союза писателей Санкт-Петербурга, лауреат Беляевской премии. Член оргкомитета Санкт-Петербургской фантастической ассамблеи.

Антон Первушин – прозаик, журналист. Действительный член Федерации космонавтики России, член Санкт-Петербургского союза ученых, член Союза писателей Санкт-Петербурга и др. Лауреат премий Еврокона, Роскона, «Двойная звезда», АБС-премии, Ефремовской премии, дважды лауреат Беляевской премии и др.

Михаил Шавшин – прозаик, критик. Член Союза писателей Санкт-Петербурга., член Многонационального союза писателей. Лауреат премии «Двойная звезда».

Андрей Щербак-Жуков – прозаик, поэт, журналист, литературный критик. Член Союза писателей России (Московское отделение) и Международного союза журналистов. Неоднократный лауреат премии Роскона. Заместитель ответственного редактора литературного приложения «НГ-Exlibris» к «Независимой газете».

ЛАУРЕАТЫ 2020 год

Номинация «Рецензия»

Александр Москвин (г. Москва). Рецензия «Именем дредов, светлячков и пластинок» на роман Грейди Хендрикса «Изгнание дьявола из моей лучшей подруги» (М.: АСТ, 2020).

II место:

Ника Батхен (г. Москва). Рецензия «Свободу Анжеле Д.!» на роман Д. Кубракова «Ваня-Любаня в стране вежливых людей» (М.: Время, 2020).

III место разделили:

Станислав Бескаравайный (Украина, года Днепр). Рецензия «Как взрослеет вселенная» на роман М.Л. Коссаковской «Сеятель ветра» (М.: Эксмо, 2020);

Эльвира Жейдс (г. Санкт-Петербург). Рецензия «Канон Кайроса, или Руководство к бесплодным на вид попыткам схватить счастливый случай за вихор» на авторский сборник Дэна Симмонса «Сироты вечности» (СПб.: Азбука, М.: Азбука-Аттикус, 2019).

Номинация «Статья»

I место:

Александр Москвин (г. Москва). Статья «Темные силы в шаговой доступности» (О прозе Дарьи Бобылёвой).

II место:

Артём Гуларян (г. Орел). Статья «Из чего строятся миры (Краткое пособие для начинающих демиургов)».

III место:

Николай Гриценко (Украина, Полтавская обл., года Зеньков). Статья «О цикле Олеся Бердника «Камертон Дажбога»».

ПРЕМИЯ «ДВОЙНАЯ ЗВЕЗДА»

СОСТАВ ЖЮРИ 2020 года

Владимир Обручев (Москва) — редактор, издательство «Бомбора».

Мария Черняк (Санкт-Петербург) — литературовед, доктор филологических наук.

Андрей Танайсечук (Саранск) — литературовед, переводчик, лауреат премии «Двойная звезда».

Сергей Соболев (Липецк) — критик, издатель, лауреат премии «Двойная звезда».

Роман Арбитман (Саратов) — писатель, критик, сценарист, лауреат премии «Двойная звезда».

Михаил Шавшин (Санкт-Петербург) — прозаик, критик, лауреат премии «Двойная звезда».

Секретарь премии — Елена Бойцова (Санкт-Петербург).

ЛАУРЕАТЫ 2020 года

Литературно-критический жанр

Мария Галина — за книгу «Hyperfiction». — СПб.: АураИнфо, Группа МИД, 2018 (по факту 2019).

Мариэтта Чудакова — за книгу «О «закатном романе» Михаила Булгакова: История создания и первой публикации романа «Мастер и Маргарита»». — М.: Эксмо, 2019.

Биографический жанр — премия не присуждалась.

ПРЕМИЯ «ПЕТРАЭДР»

СОСТАВ ЖЮРИ 2020 года

Александр Гущин, председатель премии — поэт, лауреат премии «Петраэдр» в номинации «стихотворение года», 2017.

Юлия Андреева, секретарь премии — прозаик, поэт.

Софья Дубовская — поэт, прозаик, художник. Лауреат специальной премии жюри «Петраэдр», 2018.

Андрей Бочаров — писатель, лауреат премии «Петраэдр» в номинации «Рассказ года», 2016.

Александр Кузнецов — прозаик, поэт, лауреат премии «Петраэдр» в номинации «Рассказ года», 2018.

Виктор Беньковский — писатель.

Анатолий Кудрявцев — художник, лауреат премии «Петраэдр», 2010.

ЛАУРЕАТЫ 2020 года

Маргарита Леонтьевна Токажевская (в номинации «Критическое эссе года») за рецензию «Стихи, как вехи при дороге…» (о книге Марии Амфилохиевой «Сотая доля»), опубликованную в журнале «Окно» № 22, 2019.

Елена Геннадьевна Галибина (в номинации «Рассказ года») за рассказ «Повелительница стаи», вышедший в сборнике «Волшебные сны», издательство «Той», 2019 года

Мария Вальтеровна Амфилохиева (специальная премия) за организацию литературного пространства в выставочном зале Московского района, которое 20 лет служит читающему и пишущему человечеству.

Владимир Сергеевич Симаков (специальная премия) за организацию литературного пространства в выставочном зале Московского района, которое 20 лет служит читающему и пишущему человечеству.

Светлана Александровна Васильева (в номинации «Афоризм года») за афоризм «Остроумие иногда притупляет ум».

Наталья Альбертовна Мисюра (в номинации «Стихотворение года») за стихотворение «Мрака древесная дочь», опубликованное в альманахе «10 лет Юолукке». Выпуск 6. – СПб.: Юолукка, 2019.

ПРЕМИЯ «ЖЕМЧУЖНОЕ ЗЕРНО»

СОСТАВ ЖЮРИ 2020 года

Мария Вальтеровна Амфилохиева — поэтесса, прозаик, критик, член союза писателей России, лауреат премии «Жемчужное зерно», 2009 года

Илья Борисович Брагин — поэт, член Многонационального союза писателей, лауреат премии «Жемчужное зерно», 2018 года.

Анна Владимировна Броусек — член союза писателей Санкт-Петербурга, член Литературной студии А. Балабухи и Л. Смирнова, лауреат премии «Жемчужное зерно», 2018 года.

Виктор Николаевич Кокосов (председатель) — прозаик, член Союза писателей России, член Многонационального союза писателей, журналист, лауреат премии «Жемчужное зерно», 2016 года.

Татьяна Витальевна Громова (секретарь) — член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза писателей России, член Многонационального союза писателей, лауреат премии им. В.Г. Короленко, ответственный секретарь Совета Беляевского фонда поддержки и развития литературы.

ЛАУРЕАТЫ 2020 года

Ольга Нефёдова-Грунтова (Санкт-Петербург), в номинации «Поэзия» — за книги «Картавый дождь» и «Азбука» (СПб.: АураИнфо, 2019).

Елена Воронько (Санкт-Петербург), в номинации «Проза» — за книгу «Подземный-Каменный» (СПб.: АураИнфо, 2019).

ПРЕМИЯ «ДВЕРЬ В ЛЕТО»

СОСТАВ ЖЮРИ 2020 года

Леонид Эллиевич Смирнов — прозаик, член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза российских писателей.

Елена Вячеславовна Воронько — писатель, старейший член Литературной студии А.Балабухи и Л.Смирнова.

ЛАУРЕАТЫ

Сергей Борисович Удалин (Санкт-Петербург) — за книгу «Капитан Френч и книга пророка» (СПб.: Группа компаний «АУРАИНФО & ГРУППА МИД», 2019).

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ им. А.Р. БЕЛЯЕВА (Беляевская премия)

СОСТАВ ЖЮРИ 2020 года

Павел Рафаэлович Амнуэль (Израиль) — кандидат физико-математических наук, прозаик, главный редактор литературного журнала «Млечный Путь», лауреат Беляевской премии 2011-го и 2013 года.

Андрей Дмитриевич Балабуха (Санкт-Петербург) — член-корреспондент Метрологической академии РФ, член Федерации космонавтики России, член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза писателей России, член Союза российских писателей, член МСП, член РСПЛ, член Санкт-Петербургского союза ученых, сопредседатель Совета по приключенческой, фантастической и научно-художественной литературе. Лауреат Беляевской премии 1992-го, 2006-го и 2019 года.

Евгений Михайлович Беркович (Германия) — кандидат физико-математических наук, доктор естествознания. Создатель и главный редактор журнала «Семь искусств», электронная версия которого стала лауреатом Беляевской премии в 2018 года Лауреат Беляевской премии 2019 года

Андрей Михайлович Буровский (Санкт-Петербург) — кандидат исторических наук, доктор философских наук, член Санкт-Петербургского союза ученых, председатель Красноярского отделения Международной академии ноосферы, член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Многонационального союза писателей, лауреат Беляевской премии 2010-го, 2012-го и 2014 года.

Александр Борисович Железняков (Санкт-Петербург), председатель — академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, член Федерации космонавтики России, член Санкт-Петербургского союза ученых, член Союза писателей Санкт-Петербурга, член МСП, член РСПЛ, председатель Совета Беляевского фонда поддержки и развития литературы, лауреат Беляевской премии 2005-го, 2012-го и 2017 года.

Владимир Игоревич Малов (Москва) — писатель, выпускник Литературного института им. А.М.Горького, ответственный редактор журнала «А почему?» (приложение к журналу «Юный техник»), лауреат Беляевской премии 2018 года.

Антон Иванович Первушин (Санкт-Петербург), секретарь — магистр технических наук, член Федерации космонавтики России, член Санкт-Петербургского союза ученых, член Клуба научных журналистов, член Союза писателей Санкт-Петербурга, член МСП, член РСПЛ, член Совета по фантастической, приключенческой и научно-художественной литературе, лауреат Беляевской премии 2002-го и 2004 года.

Сергей Валентинович Рязанцев (Санкт-Петербург) — доктор медицинских наук, профессор, член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза российских писателей, член Санкт-Петербургского союза ученых, лауреат Беляевской премии 1995-го и 2010 года.

Людмила Алексеевна Синицына (Москва) — член Союза писателей России, член Московского союза журналистов, заведующая отделом научно-популярной литературы и фантастики журнала «Наука и жизнь», лауреат Беляевской премии 2009 года.

ЛАУРЕАТЫ 2020 ГОДА

В номинации «Лучшая оригинальная просветительская книга года»

Сергей Николаевич Рязанский «Можно ли забить гвоздь в космосе и другие вопросы о космонавтике» (М.: Бомбора, 2019).

Пётр Валентинович Талантов «0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия» (М.: Corpus, АСТ, 2019). За счет свободной номинации.

В номинации «Лучший перевод просветительской книги на русский язык»

Константин Николаевич Рыбаков за перевод книги Стива Брусатти «Время динозавров. Новая история древних ящеров» (М.: Альпина нон-фикшн, 2019).

Дмитрий Львович Казаков за перевод книги Пола Халперна «Квантовый лабиринт. Как Ричард Фейнман и Джон Уилер изменили время и реальность» (М.: Эксмо, 2019). За счет свободной номинации.

В номинации «Лучшая оригинальная серия очерков, посвященных какой-либо общей теме, или развернутое эссе»

Максим Андреевич Абаев за серию очерков «От элемента к элементу», опубликованных в журнале «Наука и жизнь» в течение 2019 года.

В номинации «Лучший перевод на русский язык серии очерков, посвященных какой-либо общей теме, или развернутое эссе» Премия не была присуждена никому.

В номинации «Критика в области научно-популярной и научно-художественной литературы» Премия не была присуждена никому.

В номинации «Издательству ― за лучшую подборку просветительской литературы, выпущенную в течение года»

Издательство «Лаборатория знаний» (Москва) за серию книг «UNIVERSUM», изданных в течение 2019 года: «Матрица для Чужого. Научное путешествие по блокбастерам», «Теории всего на свете», «Человек 2.0. Перезагрузка».

В номинации «Журналу ― за наиболее интересную деятельность в течение года»

«Наука из первых рук».

В номинации «Специальная премия жюри»

Всеволод Владимирович Кукушкин «Легендарные победы большого хоккея» (М.: Изд-во ИТРК, 2019).

В номинации «Восстановление справедливости»

Юрий Викторович Стукалин за серию книг, посвященную реальной истории Дикого Запада: «По закону револьвера: Дикий Запад и его герои» (М.: Энас, 2007), «Индейцы Дикого Запада в бою» (М.: Эксмо, 2012), «Стрелки Дикого Запада — шерифы, бандиты, ковбои, «ганфайтеры»» (М.: Эксмо, 2013), «Сила шаманов. Боевая и лечебная магия индейцев Дикого Запада» (М.: ЭКСМО, 2013), «Завоевание Дикого Запада» (М.: Эксмо, 2014), «Первая энциклопедия Дикого Запада — от A до Z» (М.: Эксмо, 2014).

В номинации «Просветительский или научно-популярный сайт — за наиболее интересную деятельность в предшествующий период»

Научно-популярный сайт Naked Science: naked-science.ru

yadi.sk/i/-LcPhAb6T0_Nkw