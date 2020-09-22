«Просветитель.Digital»: названы лауреаты 2020 года

Обладателем Гран-при второго сезона «Просветитель.Digital» стал YouTube-канал «Микитко сын Алексеев» с плейлистом «Речевой нюанс». Обладателями трех специальных призов стали YouTube-канал «ТОПЛЕС», YouTube-канал «Физика от Побединского» и подкаст «Зачем я это увидел?» радио Аrzamas.

Давно ожидаемые короткие списки книжных премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод», увы, огласят в день выхода нашей газеты, 22 сентября 2020 года, так что мы не сможем рассказать о них в текущем номере. Однако 17 сентября 2020 года были объявлены лауреаты цифрового «Просветителя».

Впервые в России церемония вручения премии прошла не просто онлайн, а в формате просветительского телеграм-квеста ­@kant_immanuel_ bot. Вместе с ведущим — саркастичным философом Иммануилом Кантом — гости церемонии смогли погрузиться в «древние подкасты», спасти немецкое просвещение из пещеры незнания и научились различать портреты Снуп Дога и Спинозы. Телеграм-квест будет доступен для широкой публики до 30 сентября 2020 года.

Гран-при «Просветитель.Digital», а также вознаграждение в размере 700 тыс. руб. получил Никита Сафронов, автор YouTube-канала «Микитко сын Алексеев», за плейлист «Речевой нюанс» [1].

«Микитко берет узкую тему, но развивает ее так, что его выпуски смотрит широкая аудитория. То, что он нашел способ сделать канал увлекательным без дополнительных внешних эффектов, — это и есть показатель высокого уровня профессионализма» — так прокомментировала выбор член жюри Ирина Прохорова, литературовед, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», соучредитель Благотворительного фонда Михаила Прохорова.

Борьба между участниками, вошедшими в короткий список, была очень серьезной — настолько, что жюри решило пересмотреть категории награждения. В этом году уже привычные номинации «Звук», «Текст» и «Видео» сменились специальными формулировками, созданными для каждого из лауреатов. Авторы лучших проектов, удостоенных специальных призов, получат по 100 тыс. руб.

YouTube-канал «ТОПЛЕС» (плейлист «Как устроен мир и мы сами») [2] награжден за масштаб развлекающего просвещения. Член жюри Карен Шаинян, автор и ведущий шоу Straight Talk with Gay People, сооснователь студии «История будущего», журналист, заметил, что «большинство просветительских медиа в России обращены к публике, которая изначально заинтересована в знаниях. Канал „ТОПЛЕС“ заговаривает первым с теми, кто в целом не интересовался ни научпопом, ни историей. Это более сложная задача: сначала увлечь, а потом уже рассказывать про смыслы. Глядя на масштаб и успех канала, понимаешь, что у Яна Топлеса получилось решить эту задачу лучше, чем у кого бы то ни было».

Еще один приз был присужден YouTube-каналу «Физика от Побединского» (плейлист «Как работает Вселенная?») [3] за интонацию популярного разговора. Председатель жюри Анна Качкаева, профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна и директор Центра цифровых культур и медиаграмотности НИУ ВШЭ, комментируя победу Дмитрия Побединского, заметила, что «естественно-научные циклы выполняют задачу не только популяризации науки, но и умного развлечения. Это история „просто о сложном“ — когда зритель увлечен и радуется тому, что понимает язык формул и цифр. Интонация Побединского выработалась давно — еще со времен студии научно-популярных фильмов, журналов „Хочу всё знать“, — но она по-прежнему верна для массового разговора о естественных науках».

Наконец, третий специальный приз получило радио Аrzamas с подкастом «Зачем я это увидел?» [4] — за достижения в словесной живописи. «Авторы меняют оптику восприятия искусства последних двух веков и дают представление о визуальности через слово. И это большое достижение, ведь с помощью них люди могут представить то, чего они не видят», — подчеркнула Ирина Прохорова.

Премия «Просветитель» проводится

при поддержке Zimin Foundation.