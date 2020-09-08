ТрВ № 18 (312) за 2020 г.: Так кого же возлюбил Творец?

08.09.2020 / № 312 /  Выпускающий редактор: Алексей Огнёв /  Архив / 16361 просм., 453 — сегодня /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 312 от 8 сентября 2020 года в PDF (прямая ссылка на файл)

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Миллион и один день каникул
Эссе Максима Борисова о философии детства у писателей-фантастов — стр. 2

Академический «Убер»
Интервью с инициаторами и участниками проекта «Свободный университет» — стр. 3

Граждане Солнечной системы
Политзаключенные Константин Котов и Пётр Карамзин размышляют о покорении и независимости Марса — стр. 4

Уникальный мир малоизученных насекомых
Открытия и приключения энтомолога Романа Яковлева et al. на Черном континенте — стр. 8–9

Повесть льда о древнем климате
Гляциолог Алексей Екайкин — о научном походе на Ледораздел Б в Антарктиде — стр. 10

Прикоснуться к исходному коду Вселенной
Ян Махонин побеседовал с физиком-теоретиком и популяризатором науки Игорем Ивановым о его мировоззрении и о летних школах на Байкале и Камчатке — стр. 12–13

Так кто же все-таки хотел рвануть Царь-бомбу?
Историк науки Геннадий Горелик сопоставляет версии мемуаров Никиты Хрущёва и воспоминания Андрея Сахарова — стр. 13–14

Сотня спартанцев
Наш колумнист Иван Экономов делится соображениями о заседании Президиума РАН и урезании полномочий Академии — стр. 15

Памяти Командора
Подборка откликов на смерть Владислава Крапивина — стр. 16

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