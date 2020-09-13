Опубликовано заявление российских ученых о Беларуси: http://scientific.ru/zayavlenie-o-belarusi/. В настоящий момент (13.09.2020) под заявлением стоят более 60 подписей, включая 6 академиков и 5 членов-корреспондентов РАН. Подписаться можно, перейдя по этой ссылке (там же — полный список подписавшихся).
(UPD: На 17.09.2020 — примерно 400 подписей.)
Публикуем текст заявления.
Мы, российские учёные, с тревогой и надеждой следим за событиями в Беларуси.
Наши друзья и коллеги из соседней страны столкнулись с беспрецедентными фальсификациями в ходе выборов главы государства. Значительная часть белорусского общества не признаёт Александра Лукашенко легитимным президентом. Граждане Беларуси оскорблены обманом и игнорированием их политической воли; они выходят на улицы, чтобы отстоять своё право голоса.
Наше дело — наука — несовместимо с сознательной ложью. Мы солидарны с тем массовым неприятием официальной лжи, которое демонстрирует белорусское общество. Мы восхищены исключительной выдержкой и самоорганизацией участников мирных протестных акций. Они показывают миру всё новые примеры мужества и самопожертвования ради утверждения принципов разума, гражданской ответственности и человеческого достоинства.
Для нас, учёных, именно объективные факты, доступные для всеобщей проверки, служат фундаментом познания и практики. Решения любых проблем начинается с получения достоверных фактов, позволяющих непредвзято прояснить ситуацию, отделить истину от лжи. Именно поэтому мы считаем, что честные и открытые выборы, способные объективно показать волю граждан Беларуси, — это естественный путь для вывода страны из нынешнего кризиса. Мы солидарны с белорусскими гражданами, выступающими за проведение таких выборов.
К сожалению, в этой непростой ситуации власти Республики Беларусь отказываются от любого диалога с обществом, делая ставку на насилие и угрозы. Мы каждый день с горечью узнаём о новых преследованиях граждан соседней страны, о произволе её силовиков. Мы возмущены фактами чудовищных издевательств и пыток, которым подверглись сотни жителей Беларуси. Ответственность за эти преступления, творимые сотрудниками «правоохранительных органов», лежит на нынешнем руководстве белорусского государства. У государственного террора нет и не может быть перспективы: эскалация лжи и насилия — это путь в никуда.
Зная об этих событиях, мы возмущены решением руководства России о признании Александра Лукашенко избранным президентом Беларуси. Мы требуем отменить это решение и воздержаться от любого силового вмешательства в дела соседней страны. Определить легитимного президента может только воля граждан Беларуси, однако проведение свободных выборов несовместимо с репрессиями против политических оппонентов, развёрнутыми нынешним белорусским режимом.
Нас очень тревожат планы фактического поглощения Беларуси Россией, активно обсуждаемые в СМИ. Реализация подобных намерений обернётся новыми бедами для обеих наших стран. При любых обстоятельствах развитие нормальных отношений с Беларусью возможно только при безоговорочном уважении её государственного суверенитета. Мы хотим приезжать в Беларусь как друзья, а не как оккупанты.
Мы желаем белорусским гражданам стойкости, мужества и мудрости, столь необходимых для мирного решения нынешних проблем. У нас нет сомнений в том, что вы можете превратить Беларусь в процветающую европейскую страну, живущую в дружбе со всеми своими соседями. Жыве Беларусь!
Борис Пастернак Светлана Алексиевич посмотрите
Так где эти «именно объективные» факты фальсификации?
Где?
Если вы учёные, то должны понимать, что «объ… https://t.co/uga7i8dLT2
Фактов мало? По каждому участку в интернете полно фактов. Или в туалет
См. по ссылкам в обзоре https://arxiv.org/abs/1204.0307
Меня, как гражданина Беларуси возмущает ВОЗМУЩЕНИЕ названных российских учёных. Не им решать за наш народ кого мы должны считать президентом. Лукашенко набрал большинство голосов на выборах и как бы вы там не возмущались, народ Беларуси считает его законным президентом.И не будет кухарка, которой за границей пишут тексты, а она даже грамотно прочитать их не может никогда у власти.
ты! ты хоть знаешь кто за кого голосовал? позор в том что народ против Лукашенко голосовал! И для меня лично очень убедительно было встретится с жильцами дома, которые вообще никогда не голосовали! А 80% это кому-то приснилось…
А чего так вдруг и спортсмены встали? Так я могу ответить, пусть не за всех… Они то честно зарабатывали свои медали, потом и кровью, им то не давали звания от «лукавого» и от кум, сват, брат!
не стоит говорить за весь народ. фальсификация есть, это знают в стране, а значит, выборы не действительны. Народ обманули.Спасибо за поддержку российским ученым. Она необходима.
«народ Беларуси в моём лице»… Текст этот как раз и призывает российские власти не вмешиваться в поддержку этого самого Лукашенко
Я как гражданин РБ заверяю что избранный президент Светлана Тихоновская а хитрозачесанный с синими пальцами пока президент ОМОНа но надеюсь это не на долго! Спасибо большое человеческое всем кто поддерживает нас в нашей борьбе за свободу особенно братьев россиян ( все всё понимают. В отличии от балтийских стран ,Польши и ТД в РФ со свободами не намного лучше чем у нас)
Милль пардон, а собственный клинический идиотизм вас ни разу не возмущает? Особенно с учетом того, что все факты нарушений уже обнародованы раз восемьсот? Причем с весьма приличной статистической значимостью и приличным уровнем фиксации???
Мне, право слово, даже немножко неловко делить одну страну и одно гражданство со столь недалекими существами…
Да какие это учёные!!!
Посмотрите что Путин кое ворье сделало с Россией и с РАН в частности…
.. Все гробится, разрушается, разворовываться…
ФАНО им в зад!!!
а вы считали эти голоса? Почему вы говорите от всего народа, если такой объективный, он дал вам на это право? Он, видите ли, возмущается возмущением. Мне очень хочется,чтобы вы побывали на Окрестина.
Идите лесом …. сами разберемся
Ну да, только вот почему вам подобным для «сами разберемся» нужны титушки из НОДа и регулярный медийный десант из Раша Тудэй?
Молодцы! Не только деятели культуры, но и учёные России понимают нас белорусов. А Николай, наверное сам в одной из избирательных комиссий сидел. Если фальсификации нет, то чего бояться провести повторные выборы и пригласить на них независимых наблюдателей?
Большинство из подписавших, в число которых вхожу и я, не просто понимает белорусов, но и восхищается. Вы для нас сегодня пример и надежда.
Успехов вам.
И так 8 раз пока не свершится «демократический» выбор
Спасибо вам, честные люди,от большинства граждан Беларуси… Со слезами благодарности пишу вам эти строки, потаму что очень больно терять дружбу с народом, который так долго был братским и родным.Наши дружественные отношения захотели растоптать хозяева жизни. Только с вашей помощью, дорогие россияне, мы не позволим им превратить нас стать врагами друг другу.Пусть крепнет наша дружба, а не вражда!!!!
Да нет тако кого чтобы «оппозиция» порвала с Россией! У нас так всё завязано, единственно кто не понимает этого — батька, это нефть с Венесуэлы, со Штатов, а для него не существовало больше ничего, как обидеть Россию! А сейчас, мне стыдно за неё, как можно простить такую «проститутку»(политическую), который свои амбиции ставит выше всех законов и желания народа!
в 1991 тоже многие не верили, что Украина или Грузия порвет с Россией, тоже думали, что «все завязано». Оппозиция — это частью обдуренные люди, а частью откровенно отмороженные подонки
Вот как можно так говорить? Это у батьки все наркоманы, подонки и не народ а народец! За него честно проголосовали все в 1994 году, это не соврёт никто! После 2010 года практически и не было выборов, да никто просто не ходил! А заслуга «кухарки» в том, что организовать наш народ — это просто чудо! Когда я увидел как приехали все соседи с дач и дружно пошли на участок….И никто никого не о чём не спрашивал даже, просто все голосовали не за кого-то, а против Лукашенко! А его 80%… можно просто посмеяться
Ну явно видно, что публикация для дураков. Ни одной фамилии ни академиков, ни ч-к, ни просто одного из 60-ти. Я вам могу сочинить кучу разных вариаций нечто подобного, причём диаметрально противоположного. Вот так рождаются фейки, ложь, небылицы. А людям что ближе? Правильно, душещипательные.
Ну я вас от всей души поздравляю с тем что самостоятельно расписались в том что несете «гордое» звание дурака… Ибо ровно в первом абзаце публикации приведена гиперссылка, по которой любой желающий способен лицезреть более чем конкретный список с фамилиями, именами, научными степенями и местами работы…
Спасибо вам, честные люди,
нет совести, …. совсем нет у власти!
60 ваших дружков сбацали что-то и это — заявление российских ученых??? Минусуйте сколько угодно, но суть не изменится.
Провел поиск по двум фразам, отличающимся только государственной принадлежностью ученых.
«Опубликовано заявление российских ученых о Беларуси»
Google Результатов: примерно 1 520 000 (0,53 сек.)
Yahoo 112,000 results
«Опубликовано заявление американских ученых о Беларуси»
Google Результатов: примерно 1 490 000 (0,60 сек.)
Yahoo 52,900 results
Интерес россиян=1520000-1490000=30000
Интерес американцев=112000-52900=59100
Вывод: интерес американцев к Беларуси вдвое выше, чем россиян. Похоже, есть разница между белорусским и беларусским обществами.
Любопытно сравнить параметры Светланы Тихановской:
Возраст: 38 лет. Рост: 1.7 м.
и её аналога в РФ — Ксении Собчак:
Возраст: 38 лет. Рост: 1.7 м.
Если использовать метод исторической аналогии так, как рекомендуется в
https://trv-science.ru/2014/12/23/analogiya/
то Светлане, похоже, как и Ксении в своё время, не быть президентом государства.
К тому же обе претендентки не соответствуют народной пословице – «мал золотник, да дорог».
Спасибо вам, дорогие ученые. Вы также прекрасно понимаете нашу сложившуюся ситуацию.Полная ложь и беспредел со стороны Лукашенко. Только слепой этого не видит. И очень глубоко возмущает поведение вашего Президента В.В.путина. Ради каких-то мелочных амбиций он предал целый народ. Надеюсь, что с вашей помощью он одумается и изменит свое решение. Как было бы красиво, если бы он сказал: «Ну что, Александр Григорьевич, ты проиграл, Я не признаю твою победу» Это был бы бросок на иппон. А для всего белорусского народа он стал бы героем нации.
Путин с большой буквы пишется.
Когда Высоцкому за границей задали вопрос «Есть ли у Вас претензии к властям» На что он четко ответил «Есть. Но решать я их буду точно не с вами.» Граждане РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ, академики, философы и всякая там типа ОБРАЗОВАННАЯ интеллигенция. Обращаюсь ко всем. ПРОБЛЕМЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ МЫ БУДЕМ РАЗБИРАТЬ САМИ. Те кто выходит на улицу — это не ПАТРИОТЫ, а проблемные люди (у них как и у вас проблемы с образованием, с историей, с религией и т.д.) В старые времена тех кто учился плохо к знаниям ВЕЛИ розгами. А для кто умеет читать и думать, отвечу проблема старше чем Лукашенко А.Г. лет так 1000. И он тут точно не при чем. Цитирую.. Напрасный труд — нет, их не вразумишь, Чем либеральней, тем они пошлее, Цивилизация — для них фетиш, Но не доступна им её идея. Как перед ей ни гнитесь, господа, Вам не снискать признанья от Европы: В её глазах вы будете всегда Не слуги просвещенья, а холопы. Тютчев Ф.И. 1867. С тех пор, как Пётр «прорубил» окно в Европу, вот с тех пор от туда и смердит. Европейцы не мылись в банях и поля на шляпах большие, что бы помои на голову не падали из окон. Учите русскую историю,… Подробнее »
Это все согласно «Инструкции перед поездкой за рубеж», иначе мало не покажется…
https://www.youtube.com/watch?v=JYU5aUTMNvM
Впрочем, Пушкин в очень похожем высказывании (в письме Вяземскому) был кажется вполне искренен:
Моего деда, инвалида японской войны 1904 г, крестьянина деревни Симоновичи Круглянского района Могилевской области арестовали в 1927 году. За что арестовали? За то, что пенсию за потерянную в Порт-Артуре ногу не пропивал, а вкладывал в землю — обустраивал свою Беларусь. Братьев отца арестовали в сороковых. но их реабилитировали, а дед до реабилитации не дожил — умер от лагерного туберкулеза. Вот я и написал в КГБ республики Беларусь — за что арестовали деда, инвалида японской войны 1904 года. Фамилию сообщил, адрес — найти не трудно — не думаю, что в Симоновичах было много инвалидов японской войны. Ответили — «О Гончарове 1904 года рождения ничего не знаем». Я написал — «Да не года рождения, а инвалида войны 1904 года!!!» Мне ответили: «Тебе, гад, ответили, и сиди молчи! Больше тебе отвечать не будут!» Моя родня до сих пор живет и в Симоновичах, и в Минске, и в Могилеве и в других местах. Судя по тому, что образование у всех очень серьезное — уничтожали большевики отнюдь не бросовый генетический материал. И до сих пор большевики и их детки и выкормыши об этом не переживают. Так вот, скажите мне, господин «Патриот» — почему же мне не переживать за то, что происходит на родине моего отца? И не… Подробнее »
Судя по всему, то что строили в РБ и вкладывали в РБ твои предки, ты сейчас потеряешь. Раз не понял того, о чем тебе пишут. Мои предки и родственники воевали там же где и твои и за то же, и пострадали не меньше. Но я в отличие от Вас этим не кичусь. Я их прост уважаю за то, что не смотря на любую форму власти они не растеряли разум и признаки православного благоразумия. Моя родня живет во всем СНГ. А рассказываю я тебе не о том как ты живешь, а о том куда попадешь. Лжи в моих словах не было и нет. Пропагандой я не занимаюсь. Я как раз про науку и говорю, историей называется…Так в ней есть УРОКИ истории. Там наглядно и в примерах расписаны все варианты вашего поведения. Это как ответы в конце решебника. Не стесняйся, загляни. Да… за ВЫКОРМЫШЕЙ отдельное спасибо. Ты главное научись побольше и по круче и похамистей оскорблять любого рядом стоящего за глаза (даже если наши отцы в бою стояли рядом и помогали друг другу, тебе же наплевать, это же твоего зацепило)… тогда и не жди конфетку.. сам понимаешь на то нарвёшься. Хами людям чаще. Давай Жми. Без тормозов…рушь в стране ВСЕ. Вдруг на… Подробнее »
Спасибо Вам за взвешенные слова. Полностью поддерживаю, считаю что белорусы вполне в состоянии сами решить, кто у них президент, без всяких «российских учёных».
Podzielam stanowisko uczonych rosyjskich w sprawie wyborów w Białorusi, wierzę w zwycięstwo pokojowych metod protestu, Jerzy Bartmiński
Ale czy pokojowy protest przyniósł kiedykolwiek jakikolwiek efekt? Może tylko dla Gandhi.
Еще пример Сахарова наглядно показал, что гениальный физик может быть сущим дитем в политике.
За Лукашенку — реальное большинство народа
реально против, да так что сейчас и посчитать уже трудно!
«да так что сейчас и посчитать уже трудно»
Да можно и не считать. Кого интересует, что за Лукашенко 80% проголосовало, если «российские учёные» против. Интересно, что диссертациями этих учёных никто не интересуется в том СМИ, которое в иных случаях так придирчиво разбирало, насколько тот или иной человек имеет отношение к науке.
Бритва Оккама для выборов в Белорусии:
Ну как бы не запрет, но…
https://www.dw.com/ru/kto-i-kak-nabljudaet-za-vyborami-prezidenta-belarusi/a-54469987
Без международных наблюдателей?
Экзитполы были государственные, которые выдавали заданные 80%, независимым создавали сложности («требовалось разрешение»)
https://rg.ru/2020/08/09/ekzitpol-lukashenko-pobezhdaet-na-vyborah-prezidenta-belarusi-s-797-golosov.html
см. также https://ru.wikipedia.org/wiki/Президентские_выборы_в_Белоруссии_(2020)
Очевидно, что в подобных случаях нужно хотя бы пытаться изобразить максимальную прозрачность (как на проблемных президентских выборах в РФ), а не демонстративно «рисовать».
Какие конкретно учёные???
Нажать на ссылку в первой строке интеллект не позволяет?
Батьку конечно давно надо было скинуть, а то у него уже прынцы появились.
Устроил совковый заповедник в одной отдельно взятой стране…
Но в чём-то он прав.
Следующей будет Россия.
В этой связи стоит вспомнить историю.
Как Золотая Орда Русь покоряла?
Захватят один город, и оставшихся мужиков себе в войско набирают.
Гонят их следующий русский город захватывать.
А те и рады соседей замочить.
Испокон века такое «славянское братство» творилось.
Пока Иван Грозный с ним не покончил.
Огромное спасибо! Именно эта поддержка, людей с честной и порядочной жизненной позицией очень нужна сейчас Беларусам!!! Так как свершилось самое страшное, что могло случится в цивилизованном обществе! Это ложь и лукавство на самом верху государственного устройства!!! А так же не Уважение и Пренебрежение мнением Народа, которым этот верх руководит!!!
Белорусы реально достали, Лукашенко — плут, Тихановская — кухарка, жалко 1,5,млрд.
Единственный здравый голос в политизированном хоре. Эти 1,5 млрд., вместо того, чтоб пойти хотя бы в жалких крохах на пользу РФ, будут бессмысленно профуканы. Никто меня убедит, что Лукашенко — хороший, или что он — плохой. Это обычный царек, типа Дювалье, которому противостоят в высшей степени сомнительные личности, потенциально — такие же царьки. Мудро было бы оставить их разбираться друг с другом самостоятельно.
Боюсь, что кроме самоудовлетворения от подписания ничего не будет. Даже наоборот. Число подписавших таково, что пропаганда может смело заявить: белорусский протест поддерживает ничтожное меньшинство российских ученых. В РАН порядка 2000 человек. Хотя бы два десятка подписантов есть? Один процент…
а Вы сходите по ссылочке в первой строчке, да и посчитайте. А потом можете заняться самоудовлетворением.
Спасибо за совет. Сходил и посчитал. Получилось 18 человек, включая меня самого. Одного процента не набрали. Впечатляет, не правда ли? Стопудово, Путин и Лукашенко испугаются такой массовой поддержки со стороны российского научного сообщества. Не знаю как вам, а мне для удовлетворения маловато будет.
В общем, это почти то же самое, что письмо с протестом самому подписать и у себя на кухне торжественно вывесить.
Если люди хотят что-то сделать реальное в этом смысле, а не для галочки, то они хотя бы массовую рассылку организуют.
Одна надежда, что за этими сайтами и письмами (по причине полной импотентности) не только ученые не следят, но и госпропагандисты. Иначе оттоптались бы по полной программе.
что-то Вы не то сосчитали: не справились. Вижу примерно 350 подписей, среди низ пара десятков академических, остальные просто со ступенями. Что делать с импотенцией, я Вам уже советовал в предыдущем комментарии.
Сосчитал я именно то, что и хотел сосчитать. Членов академии.
Кого из членов РАН (которых больше 2000) я пропустил?
Извиняюсь, членов РАН около 1900 человек. Еще один- два и будет целый процент. Можно поздравить с таким успехом! Поразительное единодушие.
Если за свои глубоко частные интересы выступило около 70 — чего вы хотите из-за белоруссии?
а, так это был наезд на РАН — ну ОК, не Вы первый, не Вы последний, я тоже люблю многих академиков, и они меня любят. М.б. есть что-то обсудить более интересное?
Это не был наезд на РАН. Просто члены РАН — хорошая выборка с известным числом членов. Так что можно подсчитать процент. Который не так очевиден для всей группы подписантов.
А процент маленький. И не потому, что такие члены РАН. Думаю, 80-90% из них представления не имеют о том,что там заявляют российские ученые по поводу Белоруссии. Если бы такое письмо повесить у себя на кухне, то о нем узнали бы только члены семьи и гости.
Это все равно что опубликоваться в непереводном русском журнале. Не так уж важно, что там написано. Все равно мало кто прочитает и никакого значения не возымеет.. ХАЛТУРА для галочки.
Честно говоря, не понимаю накала разговора… Разумеется, подписывают немногие даже из вполне солидарных… тем более в ситуации, когда политика… и может что-то грозить подведомственным коллективам и т.д. (Беларусь ведь тоже стала российской политикой). Рассуждать о «соотношении» можно было бы при наличии двух противоположных документов сопоставимых и независимых — «за» и «против». Ну а так даже при тысячах подписавших и большем резонансе, помнится, подписывало ну разве что раза в два больше академиков и членкоров… Удивляет и восхищает скорее то, что кто-то все же не боится и снисходит… И рассылками заниматься — это скорее спам и подставлять людей… Да и зачем (действительно), это только для себя, для иллюзии какого-то дела и для солидарности… Заявлений подобных и площадок со сбором подписей уже предостаточно, здесь же уже сильно запоздало наверное, да и СМИ не так интересно, но все равно по принципу «делай что должно». [ формально: в своем списке Вы почему-то Александра Кабанова пропустили, ну и вот еще сейчас добавлено: Елизавета Бонч-Осмоловская, член-корреспондент РАН (было в неподтвержденных, но вроде коллеги сказали, что должно быть всё в порядке…) ] Очень много неподтвержденных подписей всегда (могут попадать письма с просьбой подтверждения в спам, недоступна указанная почта, какие-то ошибки, недопонимание и т.п.), иначе было бы больше 500… Подробнее »
«это только для себя, для иллюзии какого-то дела «
Я именно об этом. Если это признается, больше замечаний нет.
У нас разная степень энтузиазма, надо думать. Я обычно не мотор и не инициатор и сперва предупреждаю коллег о сложностях (технических и вообще). Но если решение впрячься принято, то вроде как уж моральная обязанность помочь правильному делу (если есть возможность). Собственно ведь поэтому и выходим на марши и подписываемся и т.д. (пока риск не становится недопустимым). По крайней мере я так это понимаю — без ажитации… Может, со временем и это что-то сдвинет.
А других подталкивать — это нести повышенную ответственность в случае чего (пусть — люди взрослые — сами решают).
Если решение впрячься принято, то надо бы впрягаться по настоящему. А не только для себя, для иллюзии какого-то дела.
Я просто не люблю впрягаться для для иллюзии какого-то дела. И да, впрягаясь в какое-то дело, надо принимать ответственность.
Иначе получается «наше дело петушиное — мы прокукарекали, а там хоть не рассветай». Халтура…
«Я помню, давно, учили меня отец мой и мать:
Лечить — так лечить! Любить — так любить!
Гулять — так гулять! Стрелять — так стрелять!
Но утки уже летят высоко…
Летать — так летать! Я им помашу рукой…»
Да нет — дело это совсем не петушиное. Слова Окуджавы: «Совесть, благородство и достоинство — Вот оно, святое наше воинство. Протяни ему свою ладонь. За него не страшно и в огонь. Лик его высок и удивителен. Посвяти ему свой кроткий век: Может, и не станешь победителем, Но зато умрешь, как человек!» имеют, кроме прямого смысла — что уже полностью говорит о их правоте — ещё и «экономический» смысл. Мой сын, давно работающий в США, одной из причин этой работы называет следующую: «Меня здесь всякая шваль по плечику не треплет и сверху на меня не глядит». Для человека с развитым чувством собственного достоинства это очень весомый аргумент. Это раз. А два — советская власть держалась только на лжи. Попробуй объясни «простому человеку», что никакое централизованное планирование, освобождающее общество от кризисов и прочих язв «капитализма», невозможно. Это, судя по некоторым телевизионным передачам, и не всем современным академикам известно. Так что ложь была действенна — на семьдесят пять лет хватило. И решил всё «человеческий фактор» — в сельском хозяйстве, например, в конце восьмидесятых людей уже не осталось — деревни пустые стояли, картошку кандидаты и доценты рыли. Теперь ложь тоже есть, но действует она только на маргиналов, у которых системное мышление напрочь отсутствует. А… Подробнее »
Это ДЕЛО совсем не петушиное. Совершенно согласен. Но оно не петушиное, если впрягаться в него, если
«За него не страшно и в огонь.
Лик его высок и удивителен.
Посвяти ему свой кроткий век:
Может, и не станешь победителем,
Но зато умрешь, как человек!»»
А вот когда это делается «только для себя, для иллюзии какого-то дела» — то это как раз петушиное. Я именно об этом.
И это ровно так в любом деле. И в науке. Можно впрягаться и пахать (может и не станешь победителем), а можно публиковать что-то в мурзилках. Две большие разницы.
Так «страна советов» и осталась… Я вот тоже коллегам сперва как водится объясняю, что так-то это и не делается, а надо «по уму» вот так и не с такими ресурсами… Ну а потом все же как-то помогаешь (или хотя бы не мешаешь) тем, кто хоть что-то делает, хочет и горит, пусть и глупо. Если уж есть запал — пусть их… А критиковать и тем оправдывать бездействие (все равно «как надо» не получится, силенок не хватит) — последнее дело в таких случаях. Пусть, как говорится, иные сделают лучше. Анекдот есть (неприличный) про поручика Ржевского. Или про ту же лягушку, что из молока выбралась. Иногда что-то у таких и получается, даже когда не верилось.
Это так. Согласен.
Но есть и оборотная сторона (как водится). Часто получается, что те «кто хоть что-то делает, хочет и горит» оказываются как бы вне критики из-за этого.
Поэтому я сам подписал не задумываясь. Но обсудить и покритиковать считаю себя вполне вправе.
В данном случае узкое распространение и, как следствие, узкий список подписей под письмом, начинающимся «Мы, российские учёные» скорее создают ложное впечатление ничтожности поддержки белорусской оппозиции в этой среде.
Да, некоторое количество граждан, как учёных, так и нет, имеют политические воззрения похожие на Яблоко или Парнас.
Как бы, да, есть сторонники «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет», но они реально ж в меньшинстве, и в РФ, и в Белоруси.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Склонность_к_подтверждению_своей_точки_зрения Склонность к подтверждению своей точки зрения или предвзятость подтверждения (англ. confirmation bias) — тенденция человека искать и интерпретировать такую информацию или отдавать предпочтение такой информации, которая согласуется с его точкой зрения, убеждением или гипотезой[Комм. 1][1]. Разновидность когнитивного искажения и систематической ошибки индуктивного мышления. Эффект проявляется сильнее в отношении эмоционально значимых вопросов и глубоко укоренившихся убеждений. Люди также склонны интерпретировать неоднозначные свидетельства таким образом, чтобы поддерживалась их точка зрения. Путь из этого порочного круга гораздо проще, чем обычно думают, достаточно простого здравого смысла. Даже если живешь в тоталитарном государстве, называющем черное белым, даже если живешь среди конформистского окружения. В данном случае про Беларусь можно ознакомиться с довольно простыми и не требующими особых знаний (кроме знания арифметики) вещами: https://trv-science.ru/2020/08/25/vybory-prezidenta-rb-arifmetika-protiv-cik/ https://trv-science.ru/2020/08/25/dobavlyaya-otnimat/ Но даже если сомнения в «косвенных» или собранных кем-то данных, можно прикинуть запросто следующее. https://ru.wikipedia.org/wiki/Президентские_выборы_в_Белоруссии_(2020) По официальным данным у Тихановской 588 619 голосов. В Беларуси 9,5 млн жителей ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Белоруссия ). Из которых проголосовало (официально) 5 518 955. В Минске меньше 2 млн, то есть пятая часть всех ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Минск ) При этом на НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ шествия там выходят сотни тысяч (так или иначе это можно просто визуально прикинуть по фото сверху, и считают). Несложно увидеть, что в результате подобных «здравых» прикидок… Подробнее »
Аргументация уровня Эльмана Пашаева. Куча экспертиз, свидетелей и т.п. Но только когда приходишь в себя и понимаешь, о чём шла речь изначально, и какого уровня аргументы тебе подсовывают, не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться.
Если без эмоций, то альтернатива такая. Либо 25-м придатком в ЕС, либо союзное государство с РФ на вполне равной основе. Реальной независимости нет и не будет из-за отсутствия экономических ресурсов.
Судьба бывших республик СССР, вступивших в ЕС, такая — промышленность, особенно энергетическая, уничтожена. Молодежь разъехалась на поденщину в ЕС, процент гос долга к ВВП велик.
«Вот такая, понимаешь, загогулина получается». ЕБН ))
https://novayagazeta.ru/articles/2020/09/16/87115-kredit-do-sverzheniya
Насчет братства, дружбы и независимости ))
Президиум НАН Беларуси опубликовал «ответ» на данное обращение российских учёных https://nasb.gov.by/rus/news/10591/
Честно говоря, мне, как белорусскому учёному, никогда ещё не было так стыдно за наше научное руководство…
«Это — не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города!»
Спасибо за ссылку, хотя, похоже, вы не научный работник, — они не предупреждают о честности своих слов и не путают «ответ» с «обращением», «обращение» с «заявлением» и «научное руководство» с «академическим». Не исключено, вы можете не только честно говорить, но и действовать — и когда появится ответ Президиума РАН, не забудете дать ссылку на него.
Практика постперестроечных СМИ выработала универсальную мудрую форму ответа на любую реакцию публики. В применении к гипотетическому ответу Президиума РАН она могла бы выглядеть так: «…Мнение группы частных лиц, опубликованное в частном издании, может не совпадать с мнением Президиума РАН». И всё, — …всё-таки у нас демократия, в которой есть и овцы и волки, да ещё и щука в пруду — и всем государство старается гарантировать целость, сытость и гармонию социальных интересов. Впрочем, то же самое, например, в Китае.
Похоже, я излишне упростил компонентный состав нашей демократии, — к щуке стоит добавить ещё лебедя, рака и карася. Тогда задача сохранения целостности РФ и её развития выглядит по настоящему сложной, интересной и требующей нестандартных, творческих решений.
В таких случаях пишут «никогда ещё мне не было так стыдно за российских учёных». Я бы наверное так и написал, если бы не понимал, что подписанты приватизировали название «российских учёных» незаконно. Кто им дал право заявлять о себе как о полномочных представителях научного сообщества? Никто. Кто бы они там ни были, должны понимать, что ходить строем в наши времена неприлично.
Практика конъюнктурного подписывания писем никуда от нас не ушла, к сожалению. Ясно же, что Лукашенко набрал свои 80%, я хорошо понимаю тех, кто за него голосовал. Ясно, во что выливается десять попыток перевыборов, после которого евросоюз водружает своего претендента на место первого лица государства. Мы это видели неоднократно, в последний раз в 2014 году на Украине.
Хочу, чтобы белорусы понимали, что не все люди в России поддерживают «российских учёных».
Да, гораздо удобнее и привычнее, когда за всех ученых расписывается президиум академии наук, поставленный самим пожизненным «президентом» страны.
Собственно, использование выражения «Мы, нижеподписавшиеся российские ученые» решает проблему.
Фильм сразу вспоминается Мы, нижеподписавшиеся (1980).
Можно придумать другой оборот. «Мы, российские ученые, подписавшие данное письмо, заявляем» (требуем, выражаем, нужное вставить/подчеркнуть). Принадлежность к научному миру как бы подразумевает умение четко и корректно выражать свои мысли и давать дефиниции.
Как на мой вкус, так «масло масляное» (хотя не я сочинял). Понятно, что подписали подписавшие. А не подписавшие не подписали… «Мы такие-то, считаем так-то» — и подписи. К чему какие-то канцелярские обороты, предназначенные для удовлетворения каких-то странно недовольных, которые все равно останутся недовольными — и с какими-нибудь новыми претензиями при любом раскладе?
Это не так. Есть личная подпись конкретного человека, а есть подпись человека, имеющего право ставить подпись от лица какой-то группы. Простой пример. Если ученый совет проголосовал за какое-то решение, нет необходимости всем подписывать. Достаточно подписи уполномоченного представителя. В данном случае, как во многих других, никто не давал подписантам полномочий подписывать от имени российских ученых. Это вопрос элементарной аккуратности. Пренебрежение этими правилами имеет нехорошее свойство зашибать рикошетом.
Я вот могу подписать от себя лично. Но не могу от лица научных работников нашего института. И даже лаборатории. Без их согласия. И уж тем более не могу говорить от имени российских ученых.
Так никто и не подписывает от имении какой-либо корпорации. Вот Президиум НАН и Президиум РАН написали свои бюрократические письма от имени соответствующих организаций без подписей. А здесь подписывают конкретные люди от своего имени лично. Нет организации, в которую входят непременно «все ученые» или все «научные журналисты», артисты, граждане и т.д. Это представители профессии, не нуждающиеся в санкции «своей гильдии». В противном случае невозможны были бы подобные высказывания в принципе. Собрались что-то подписать — а в самом тексте «мы». Но нельзя подписывать какой-либо текст, начинающийся с «мы», ведь кто-то один ставит самую первую подпись под «мы», подразумевая, что дальше будут следующие. Логический парадокс, однако. Но когда набирается много «мы», документ обретает свою силу, показывая, что единомышленников не так уж и мало и что они имеют право заявлять это «мы».
Обязательно ли строем ходить? Вариант, когда каждый сам от своего лица высказывает своё мнение даже и не рассматривается? Хотя о чём я, не зря же существует вечный вопрос: «если вы такие умные, так почему не ходите строем».
Для диктаторов идеально. Написал каждый в своем бложике или на кухне мнение выразил — ни проблем, ни забот кому-либо. Захватил однажды власть — и пользуйся страной до скончания веков, ведь иначе «цветная революция», «больше трех не собираться», «одиночные пикеты временно запрещены из-за коронавируса». Если бы у людей не было права массово и скоординированно выражать свое общее требование, мы бы до сих пор под фараонами жили.
Надо же. Каких опасностей мы избежали благодаря мудрому руководству.
А в чём состоит «пользование страной»?
Я все же не устаю поражаться, когда вижу примеры очевидной раздвоенности мышления. С одной стороны, явные симпатии к госсоциализму и, наверное, даже к коммунизму, с другой — явная ксенофобия (и к Западу, и к «евреям»)… С одной стороны — «за абстрактный народ», с другой — недоверие к «обманутым толпам», консерватизм, боязнь «цветных революций» и «всемирного заговора» (уже забыли «общемировую революцию»). Апелляция всегда к «большинству» — и тут же «осажденный замок», когда все соседи не правы, один государь прав. Впрочем, это, похоже, сейчас типичная дремучая смесь — рационализм и здравомыслие в глубоком обмороке в результате какой-то «исторической травмы». Любой диктатор не пользуется любовью за пределами своей страны, вот они и вынуждены объединятся в своего рода «интернационал диктаторов», впрочем, в любой момент готовые воткнуть друг другу «нож в спину». К сожалению, и их подвластные народы в этом смысле «собратья по несчастью».
Сергей, поскольку моё сообщение начало эту ветку, позволю себе здесь ответить, хотя, наверно, убедить вас ни в чём не смогу. Я не знаю, откуда вы и где живёте и как вы почувствовали, что «Лукашенко набрал свои 80%«. Я живу в Беларуси и без всякого статистического анализа знаю, что Лукашенко просто не мог набрать столько голосов. Недовольство его политикой и поведением просто разлито в атмосфере страны, от Минска до городков в глубинке. Никогда такого не было, чтобы в провинции выстраивались километровые очереди из желающих подписаться за альтернативных кандидатов. Никогда ещё простые люди так чётко не высказывались против власти. А власть оказалась то ли не в состоянии, то ли просто не пожелала почувствовать это изменение в настроениях. Отсюда две её ошибки: 1) плевок в народ в виде пресловутых 80% (приписали бы себе 55-60% — и скорее всего всё прошло бы относительно спокойно), 2) чрезмерно агрессивная реакция, которая не только не подавила, а напротив разожгла протесты. Что касается писем учёных, то я вам как сотрудник НАН Беларуси говорю, что в нашем Президиуме и лично у его председателя гр-на В.Г. Гусакова превалирует мнение, что учёные в принципе не имеют права высказываться по политическим вопросам. Фразу «наука вне политики» они понимают ровно таким образом. От… Подробнее »
Вы очень наивный и открытый человек. Я тоже такой, поэтому понимаю, что это неисправимо. Аргументы никого не убедят, как никогда не убеждали. Тут можно только очень болезненно «удариться лбом». Второй вариант — систематически читать разнообразную литературу, касающуюся истории. Прослеживать аргументы и контраргументы сторон. Видеть, как в реальности бывает устроен «всенародный подъём». Раньше люди верили в силу печатного слова. В газете же напечатано, разве могут печатать неправду? Сейчас люди верят «своим глазам». Я сам видел демонстрацию протеста! Люди против! Против Ваших слов скажу свои. Совершенно убеждён, что 80% это честный результат. Что все эти демонстрации протеста — просто плевок в лицо людям, которые поддержали Лукашенко. Что после 10 попыток перевыборов конечно можно всучить народу кандидата, которого народ не желает, но приведёт это к развали страны и к катастрофе. Других вариантов нет. Поэтому лично я поддерживаю народ Белоруссии. Те 80% ваших сограждан, которые проголосовали за Лукашенко. Вы хотя бы подумайте о том, что Лукашенко и ряд высших чиновников много лет не выпускают за границу, включая его детей. Он персона нон-грата. Это и значит, что он старается для своей страны. В России ситуация обратная. Многие из наших бывших чиновников когда становятся пенсионерами уезжают за границу. Нам о таких как Лукашенко приходится только мечтать.… Подробнее »
Сергей, я не знаю, наивный я или нет. Думаю, не вам об этом судить. Я просто говорю о том, что есть, признавая многолетние ложь, двоемыслие, авторитаризм, при которых мы живём, а сейчас вот и откровенное полицейское насилие. Есть и другой подход — закрыть глаза на неудобные вещи и ограничиться красивой фразой о нежелательности изменений, ведь мы живём в лучшем из возможных миров. Пусть каждый сам решает, какой подход более наивный. Я лучше поговорю о более интересных вещах. После начала событий в Беларуси я не устаю удивляться реакции многих россиян на них. Многие из них, как и вы, всерьёз уверены, что, сидя в Москве, Екатеринбурге или Владивостоке, лучше разбираются в происходящем, чем жители Минска или Гродно. Для этого достаточно прочитать пару книг по истории и принять на вооружение какой-нибудь общий шаблон, который универсально подходит к объяснению любых событий. Что ж, это очень удобно! Главное, что не надо задумываться о судьбе «маленьких людей», которым нет места в картине борьбы глобальных сил. Отдельный феномен — любовь россиян к Лукашенко. При этом она странным образом зачастую соседствует с нелюбовью к Путину. Вы не поверите, но у нас есть аналогичное явление, и многие мечтают о таком правителе, как Путин. По-моему, это ничего не говорит о… Подробнее »
Дорогой собеседник. Большое, как известно, видится на расстоянии. Я вот удивляюсь Вашей уверенности в своей правоте. Вот эта вот сытая уверенность как раз та вещь, которой следует опасаться, нет? Я конечно понимаю, что у Белоруссии особенная стать. Что умом её не понять, аршином общим не измерить. Но всё же должно быть что-то такое, что и роднит её с прочими странами и делает возможным составлять какие-то прогнозы, нет? Почему Вы считаете, что десятки раз повторенная в разных странах ситуация вдруг именно в вашем случае будет иметь другой исход? Я вот не вижу для этого никаких оснований. Кстати, Вам не кажется что пропаганда существует не только государственная, но и антигосударственная? И что по сути «ваше мнение» вовсе не Вами сформулировано? Будьте последовательны. Если Вы отказываете другим в самостоятельности на том основании, что похожие рассуждения можно прочитать на страницах газет, так отказывайте и себе. Я не считаю, что дело в Путине или Лукашенко персонально. Люди, когда голосуют за них, не хотят видеть передел власти, к которому неизбежно приведёт её смена. У нас недавно было голосование за поправки в Конституцию. Ни на йоту не сомневаюсь, что это подготовка к появлению нового лица в должности президента России. И очень рад, что такая подготовка была проделана… Подробнее »
«Одно из главных заблуждений, что Вам что-то дадут выбирать. Нет таких примеров в истории». То есть честных выборов вообще никогда не было? Или недавние 80% за Лукашенко все же невиданный уникальный случай, впервые в истории? И этому нужно верить, а никаким прочим выборам — нет? А если никаким выборам не верить, то каким образом все же приходили к власти изначально «правильные» Путин и Лукашенко, которых ни в коем случае никогда больше нельзя менять, как бы кому ни хотелось? (Разве только на «преемников» хитрыми ухищрениями и одобряемыми Вами явными манипуляциями, чтобы не менять какого-то замечательного отчего-то курса?) Как вообще исправить зарвавшихся диктаторов? В чем же их «легитимность» в конце концов, если все выборы все равно фикция и мнение народа можно узнать лишь из каких-то глубин Вашего сознания? На какую «легитимность» можно опереться, если выборы положено фальсифицировать, а законы менять в угоду текущему правителю? (Это мы опять чисто про логику.)
Я подозреваю, что основная забота организаторов протестов не в том, чтобы обеспечить смену власти. Так или иначе смена власти произойдёт в любом случае. А в том, чтобы активно участвовать в смене власти и посадить в руководство именно своего кандидата. Ну и постараться убедить людей, что они именно этого и хотели. При необходимости насилием таким, какое и не снилось нынешней власти. (Чему пример та же Украина, сейчас там протесты невозможны и вовсе не потому, что всё вдруг стало хорошо). Мой собеседник сказал, что его вариант — третий. Что он и против Лукашенко и против Тихановской. (Я пересказываю своими словами). Так вот, нет третьего варианта. И за Лукашенко проголосовали не потому что он такой идеальный кандидат, а ровно потому, что третьего варианта нет. Само по себе отсутствие третьего и дальнейших вариантов это плохо. Потому что смена власти происходит не только в результате выборов. Мало ли что может быть. Болезни приходят не спрашивая. А смена власти, когда непонятно кто следующий, это практически гарантированный хаос. Но это факт. То, что имеется в наличии и с чем приходится считаться, нравится нам это или нет. Нет в Белоруссии кандидатов «второй линии», и ничего с этим не сделаешь. И личность Тихановской точно так же не играет никакой… Подробнее »
«А смена власти, когда непонятно кто следующий, это практически гарантированный хаос». Нет, это не хаос, а как раз-таки НОРМА в цивилизованных странах (когда неясно, кто победит), что как раз неведомо выходцам из диктатур и автократий. Если угодно, «хаос» при смене власти (и опасение такового) — это как раз критерий крайнего неблагополучия политической системы, которая уже серьезно больна, если не при смерти. Норма — спокойный приход к власти оппозиции, когда обе стороны уважают избирателей, соперников, когда ни у кого не возникает серьезных сомнений в организации выборов и уж тем более не приходится тридцать лет дожидаться, когда очередной присосавшийся к власти соизволит наконец заболеть или сдохнуть в испражнениях среди ожидающих этого молчаливо членах Политбюро… Либо не будет торопливо и без суда расстрелян взбунтовавшимися, как Чаушеску. Для того, чтобы искренне верили в 80% (которые просто ни в какую даже банальную арифметику не укладываются), нужно как минимум продемонстрировать прозрачность выборов и подсчета голосов, приезд наблюдателей (хотя бы и при использовании административного ресурса, как это было сделано в РФ при втором пришествии Путина, распорядившегося закупить камеры для избирательных участков, выкладывать достаточно подробные данные и т.п. — сейчас это все, впрочем, сворачивается по понятным причинам). Тут Лукашенко, конечно, совсем маху дал, лучше б и не начинал.… Подробнее »
Тут как с лотереей. Один скажет, что неизвестно кто выиграет. И будет прав (считаем, что лотерея честная). Другой скажет, что выиграет держатель бизнеса. И тоже будет прав. «Крайнее неблагополучие» это слова, которые более подобают составителям всяких рейтингов. В сущности они и означают то, о чём мы говорим: система неустойчивая и при отступлении на шаг от привычного маршрута начнётся делёжка власти и хаос. Вопрос у меня только один: если и Вы это понимаете, зачем сознательно призывать наступление этого хаоса? Смерть в своих испражнениях это, к сожалению, судьба которая ждёт очень и очень многих. Не только власть имущих. Но и просто людей одиноких, о которых некому будет позаботиться. А таких очень много и будет ещё больше, если настанет тот самый хаос, о котором мы только что говорили. Любое время перемен ударят прежде всего по тем, кто наименее защищён. В первую очередь перестанут действовать льготы, и те которые сейчас есть, а их не замечает никто, как само собой разумеющееся. Медобслуживание, транспорт, охрана порядка, всё это перестанет действовать. Пустить на выборы «независимых наблюдателей» это означает с гарантией обеспечить фальсификации. Так, например, экзит-поллы подделать ничего не стоит. Спрашивать, благодарить, улыбаться и записывать в опросник не то, что тебе только что сказали. Никто это не проверяет.… Подробнее »
Господин Метелев!
Странные и в высшей степени ложные действия / поступки приписываете Вашему коллеге — физику Акад. А.Д. Сахарову. В составленном им предварительном тексте Конституции он декретировал возможность свободно покидать страну проживания и возвращаться в нее: щас это бессылочно г-н Пескофф цитирует типа.
Хватит зацикливаться на «евреях», они уже давно все уехали, некоторые успели вернуться (Эфраим Севела / Ефим Драбкин, герой двух войн; музыкант Максим Леонидофф и др. замечательные русские люди)! Читайте, имхо, лучше вот это:
https://echo-msk-ru.turbopages.org/echo.msk.ru/s/blog/beseder_news/2701079-echo/?promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&noredir=true
здоровее будете, щас — не помешает!
Л.К.
Кстати, спасибо за публикацию про Биробиджан. Я видел только вокзал из окна поезда.
Про Навального мне было интересно прочитать, что его лечил тот же врач, что и Верзилова https://tsargrad.tv/news/navalnogo-lechil-tot-zhe-vrach-chto-i-otravlennogo-verzilova-osnovatel-fbk-snova-proboltalsja_283261
https://polit.ru/news/2020/09/23/prigojin/
Л.К.
https://meduza.io/feature/2020/09/23/v-peterburge-opyat-rastet-zabolevaemost-koronavirusom-k-bolnitsam-snova-vystraivayutsya-ocheredi-iz-skoryh-a-patsienty-lezhat-v-koridorah
Л.К.
Ну а меня как ученого возмущает наглое вмешательство Польши и Литвы во внутренние дела Белоруссии. Создание деструктивных групп из молодежи с промытыми мозгами, организация беспорядков. Особенно умиляет активность Литвы, у которой население при независимости уменьшилось на треть, которая почти полностью потеряла свою промышленность и науку, и молодежь которой чистит сортиры по лондонам. Видимо, Литве неймется устроить белорусам такое же европейское счастье. Руки прочь от Беларуси!
«Как мать, — говорю, — и как женщина
Требую их к ответу!»
Александр Галич, Истории из жизни Клима Петровича Коломийцева.
Наверное лозунг взят, любезнейший типа»коллега», из приснопамятной адвокатуры госпожи Анджелы Дэвис, вряд ли, имхо, в этой адвокатуре нуждавшейся в те неблизкие ну оченно советские времена.
Л.К.