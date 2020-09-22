Кому саженцы культуры?

22.09.2020 / № 313 / с. 14 /  Наталья Севец-Ермолина /  Пространство свободы / 8037 просм., 592 — сегодня /  Комментариев нет
Конференция Chords&Words. Фото С. Юдина
Конференция Chords&Words. Фото С. Юдина

В Петрозаводске уже шестой год существует арт-пространство Agriculture_club, неформально называемое горожанами «Рассадник культуры». Хоть название и переводится с английского как «Сельское хозяйство», к агропромышленному комплексу не имеет никакого отношения. Имя родилось случайно, когда думали, как сделать что-то непафосное, почти что сельское, но чтобы звучало с претензией, а на самом деле как ирония. Создатель клуба, журналист, учредитель и директор автономной некоммерческой организации «Рассадник культуры» Наталья Севец-Ермолина рассказала ТрВ-Наука о своем детище.

Поначалу я называла новое пространство «Сельским клубом в центре города», чтобы люди понимали, что всё просто — прийти может каждый и быть самим собой. Клуб возник как необходимость встречаться умным людям, инициативным городским сообществам и тем, кто противостоит цензуре и потоку лжи с экранов. Неслучайно над входом висит табличка «Нет ТВ-цензуре в России».

«Умная пятница», психиатр и научный журналист Виктор Лебедев. Фото В. Ермоленко
«Умная пятница», психиатр и научный журналист Виктор Лебедев. Фото В. Ермоленко

Самые популярные проекты клуба — это вечер коротких лекций обо всем «Умная пятница», где пять экспертов выступают с пятью презентациями на свою тему; в перерывах можно послушать джаз и выпить кофе, поговорить, обсудить услышанное. Лектором может стать не только ученый с регалиями, но и любой желающий, кто подтвердит свои компетенции и знание предмета (а не предоставит бумажки или дипломы).

«Умная пятница». Массажист Алексей Савельев, с дочкой. Фото А. Грач
«Умная пятница». Массажист Алексей Савельев, с дочкой. Фото А. Грач

Особой популярностью пользуются лекции по психологии, питанию, здоровью, истории, экологии, образованию, воспитанию. Несмотря на то что вход на мероприятие платный (250 руб., студенческий — 150), желающих всегда больше, чем мест в клубе, поэтому заранее ведется запись и вход только по спискам. Удивительно, но современный горожанин жаждет интеллектуальных развлечений и готов за них платить. Неслучайно так возросла популярность различных квизов, викторин, интеллектуальных командных шоу.

Музыкант Олег Нестеров. Конференция Chords&Words. Фото С. Юдина
Музыкант Олег Нестеров. Конференция Chords&Words. Фото С. Юдина

Из не менее популярных проектов — ночная читка современных пьес — авторский проект режиссера Олега Липовецкого. Молодые актеры петрозаводских театров в полночь читают пьесы, только-только написанные молодыми драматургами. На читках обычно продаются не только сидячие, но и стоячие места, так как в связи со своей занятостью Олег Липовецкий (режиссер ставит спектакли по всей стране и даже был номинирован на «Золотую маску») может себе позволить читку нечасто, раз в несколько месяцев, поэтому событие становится поистине эксклюзивным. И попасть на него без записи становится невозможно.

Режиссер Олег Липовецкий. Конференция Chords&Words. Фото С. Юдина
Режиссер Олег Липовецкий. Конференция Chords&Words. Фото С. Юдина

Один из популярных и коммерчески самых успешных проектов —городской девичник «Наговорила». Он тоже проходит в формате актерской читки, но тексты пишут обычные женщины. На заранее анонсированную тему любая девушка может написать свой текст. Его-то и читают пять ведущих. Проект настолько успешен, что позволяет покрывать треть месячной аренды клуба.

Драматург Наталья Зайцева. Конференция Chords&Words. Фото С. Юдина
Драматург Наталья Зайцева. Конференция Chords&Words. Фото С. Юдина

К слову, клуб полностью независим, не принадлежит ни политическим партиям, ни государственным структурам. Это позволяет сохранять независимость, поддерживать неформальные и опальные проекты, давать приют маргинализированным группам и в целом не бояться, «а что скажет начальство». Мое начальство — это горожане. Если они не приходят, значит, я что-то сделала не так. Но поток людей не иссякает. Они приходят на актерский проект «Читаем классиков», где популярные медиаперсоны поочередно читают хиты не только русскоязычной, но и переводной классики: от Сергея Довлатова и О. Генри до Надежды Тэффи и Дины Рубиной. Ходят в маленькие языковые ­клубы (финский, английский, итальянский), на йогу и фестиваль поэзии и видео­поэзии «Мой Поэт», который ведут студенты филфака, школьники и любящие поэзию волонтеры.
Все мероприятия: от камерных интеллектуальных клубов до ярких массовых шоу — это инициатива горожан. И в клубе приветствуется горизонтальное управление, где каждый руководитель проекта — начальник. Нет вертикали власти и подчинения. У каждого есть ключ, у клуба есть гугл-календарь, и все приходят в свое время и делают событие «под ключ». Пришел, мебель расставил, включил микрофон, всё провел, выключил, пол помыл, мусор вынес. Нет нянек и уборщиц. Каждый нянчит свой проект сам. Но есть и большой круг волонтеров, которые помогают разным проектам исходя из своих увлечений и пристрастий.

Музыкант Сергей Летов. Конференция Chords&Words. Фото С. Юдина
Музыкант Сергей Летов. Конференция Chords&Words. Фото С. Юдина

На мой взгляд, пример «Рассадника культуры» как устойчивого и независимого проекта вполне может быть тиражируем по разным городам страны. Мы готовы делиться форматами, технологиями и секретами выживания. Умные люди должны помогать друг другу. Чтобы не пропасть ­поодиночке.

Наше пространство в Интернете и социальных сетях:

agricultureclub.tilda.ws
vk.com/agriculture_club
facebook.com/agricultureptz

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