ТрВ № 19 (313) за 2020 г.: «На Венере, ах, на Венере…»

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 313 от 22 сентября 2020 года в PDF (прямая ссылка на файл)
Анонс номера
Есть ли жизнь на Венере?
Борис Штерн, Армен Мулкиджанян и Борис Жуйков размышляют об источниках фосфина — стр. 1–2
За вашу и нашу свободу
Ученые о событиях в Беларуси — стр. 3
Наука или кто
Послесловие Владимира Фельдмана к статье «Наука или где?» — стр. 4
«Просветитель.Digital»
Названы лауреаты цифровой премии сезона-2020 — стр. 5
Писать больше, лучше, смелее!
Мария Пази, Александра Борисова и Ольга Добровидова об итогах конкурса European Science Journalist of the Year — стр. 6
Для женщин в науке
Лауреаты стипендии L’Oréal-UNESCO о научном поиске, «стеклянном потолке» и семейном счастье — стр. 8–9
Личность
Ольга Варшавер о духе перевода и душе переводчика — стр. 10–11
Homo paedagogicus
Леонид Перлов о статусе учителя — стр. 12–13
«Сторож истории»
В преддверии рассмотрения апелляции по делу Юрия Дмитриева в Петрозаводске состоялась выставка фотографий в его честь — стр. 13
Жуки, брови, черви и самки аллигаторов
Полина Кривых и Марина Евланова о Шнобелевской премии — стр. 16