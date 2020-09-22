ТрВ № 19 (313) за 2020 г.: «На Венере, ах, на Венере…»

22.09.2020 / № 313 /  Выпускающий редактор: Наталия Демина /  Архив / 128 просм., 128 — сегодня /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 313 от 22 сентября 2020 года в PDF (прямая ссылка на файл)

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Есть ли жизнь на Венере?
Борис Штерн, Армен Мулкиджанян и Борис Жуйков размышляют об источниках фосфина — стр. 1–2

За вашу и нашу свободу
Ученые о событиях в Беларуси — стр. 3

Наука или кто
Послесловие Владимира Фельдмана к статье «Наука или где?» — стр. 4

«Просветитель.Digital»
Названы лауреаты цифровой премии сезона-2020 — стр. 5

Писать больше, лучше, смелее!
Мария Пази, Александра Борисова и Ольга Добровидова об итогах конкурса European Science Journalist of the Year — стр. 6

Для женщин в науке
Лауреаты стипендии L’Oréal-UNESCO о научном поиске, «стеклянном потолке» и семейном счастье — стр. 8–9

Личность
Ольга Варшавер о духе перевода и душе переводчика — стр. 10–11

Homo paedagogicus
Леонид Перлов о статусе учителя — стр. 12–13

«Сторож истории»
В преддверии рассмотрения апелляции по делу Юрия Дмитриева в Петрозаводске состоялась выставка фотографий в его честь — стр. 13

Жуки, брови, черви и самки аллигаторов
Полина Кривых и Марина Евланова о Шнобелевской премии — стр. 16

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