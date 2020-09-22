ТрВ № 19 (313) за 2020 г.: «На Венере, ах, на Венере…»

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 313 от 22 сентября 2020 года в PDF (прямая ссылка на файл)

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Есть ли жизнь на Венере?

Борис Штерн, Армен Мулкиджанян и Борис Жуйков размышляют об источниках фосфина — стр. 1–2

За вашу и нашу свободу

Ученые о событиях в Беларуси — стр. 3

Наука или кто

Послесловие Владимира Фельдмана к статье «Наука или где?» — стр. 4

«Просветитель.Digital»

Названы лауреаты цифровой премии сезона-2020 — стр. 5

Писать больше, лучше, смелее!

Мария Пази, Александра Борисова и Ольга Добровидова об итогах конкурса European Science Journalist of the Year — стр. 6

Для женщин в науке

Лауреаты стипендии L’Oréal-UNESCO о научном поиске, «стеклянном потолке» и семейном счастье — стр. 8–9

Личность

Ольга Варшавер о духе перевода и душе переводчика — стр. 10–11

Homo paedagogicus

Леонид Перлов о статусе учителя — стр. 12–13

«Сторож истории»

В преддверии рассмотрения апелляции по делу Юрия Дмитриева в Петрозаводске состоялась выставка фотографий в его честь — стр. 13

Жуки, брови, черви и самки аллигаторов

Полина Кривых и Марина Евланова о Шнобелевской премии — стр. 16