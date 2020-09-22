О международном положении

Уважаемая редакция!

Скоро наше любимое правительство внесет в Думу проект закона о бюджете, и ходят слухи, что расходы на науку планируют то ли сократить, то ли не увеличивать. Один мой знакомый торжествующе заявил мне на днях: «Ну что, Иван, ты доволен: за Конституцию проголосовали, теперь уже никому ничего обещать не нужно, а науке на рост финансирования рассчитывать не стоит — нам ведь теперь всего и нужно по новому президентскому указу, что удержаться в десятке лидеров до 2030 года?»

Что можно тут ответить? Чтобы давать здравые, взвешенные оценки, мы, товарищи, должны четко понимать, что происходит в нашей стране и за ее пределами. Давайте посмотрим на это трезво.

Над миром нависла угроза второй волны COVID-19; в Европе страны, уже пережившие тяжелый удар первой волны, начинают там и сям вводить локальные ограничения. Эта напасть может обрушиться и на Россию. Словно этого мало, лязгает гусеницами танков у границ Белоруссии натовская военщина, запускает через границу этой страны воздушные шары, пытаясь поставить под вопрос извечный выбор белорусского народа, запугать его. А может быть, кто знает, даже на танках водворить в Минске западную ставленницу Тихановскую, которая по указке своих хозяев оторвет Белоруссию от братской России, поставит ее на колени перед США, ЕС и НАТО. Белорусские промышленность и сельское хозяйство, которые холил и лелеял Александр Григорьевич, будут тогда разрушены в угоду западным конкурентам, а участницы женских маршей, размахивающие сейчас бело-красно-белыми флагами, от безысходности пойдут на панель. Молодые белорусы побегут батрачить в Европу, как делают сейчас украинцы. Но самое страшное произойдет, если Владимир Владимирович лишится единственного сохранившегося западного форпоста, а к украинским бандеровцам и польско-прибалтийским американским марионеткам прибавятся белорусские русофобы.

Вдобавок ко всему на Западе всячески раскручивают происшествие с господином Навальным. Несмотря на то что наши врачи, проведя анализы, не обнаружили никаких следов отравляющих веществ и выдвинули более десяти возможных причин ухудшения состояния здоровья гражданина Навального, германские спецслужбы продвигают версию о его отравлении нервно-паралитическим ядом «Новичок». Это дает повод ставить вопрос о новой серии санкций против России, в качестве одной из их мишеней называется давно не дающий покоя заокеанскому обкому газопровод «Северный поток — 2». Наши враги преследуют целый ряд целей — как экономических, так и политических. Это и вытеснение России с европейского газового рынка для продвижения на этот рынок американского сжиженного природного газа, и экономическое ослабление России в целом, и привязка газовых потоков к Украине, для того чтобы помочь тамошним американским ставленникам, и, наконец, ухудшение имиджа нашей страны — представление ее в виде жестокого авторитарного государства, власти которого с помощью химического оружия расправляются со своими оппонентами внутри страны и за рубежом. Сам же Навальный в берлинском госпитале уже заявляет о планах вернуться в Россию, видимо представляя себя рыцарем на белом коне, который должен сокрушить «путинскую тиранию» и установить «демократию», т. е. режим, подконтрольный вашингтонскому обкому и транснациональному капиталу.

Если обратить взгляд от западных рубежей нашей Родины на Дальний Восток, то и там неспокойно: криминальные авторитеты раскачивают ситуацию в Хабаровске, чтобы вытащить из тюрьмы своего подельника Фургала. Полагаю, эта деятельность вовсю подогревается ЦРУ и японскими спецслужбами. В результате уже более двух месяцев по выходным улицы города под видом мирных демонстрантов наводняются братками, маргиналами, наркоманами и проститутками.

В общем, куда ни кинь — всюду клин. Разве, товарищи, в такой обстановке наша страна может позволить себе вкладывать всё большие и большие средства в развитие науки и образования? В повышение наших, и без того высоких, зарплат, в закупку дорогостоящего научного оборудования на Западе и на Востоке, в увеличение числа публикаций наших ученых в западных журналах? Нет, не может и не должна! В очередной раз нам предстоит затянуть пояса и выстоять в борьбе с окружающими нас коварными врагами, включая новый коронавирус.

Всё это лишний раз подтверждает провидческий дар нашего великого национального лидера, который еще до подхода второй волны коронавируса, событий в Белоруссии и так называемого отравления Навального понимал, какие опасности угрожают нашей Родине, и поставил перед страной более реалистичные цели.

Ваш Иван Экономов